При создании главной бандитки мы хотели сделать чемпиона, который смог бы использовать свою способность дважды. Однако механика восстановления способности при достижении 50 % здоровья оказалась слишком неочевидной. Мы перерабатываем способность, наделяя ее двумя зарядами с коротким перерывом между использованиями. Мы также уменьшаем запас здоровья главной бандитки, чтобы от нее было проще защищаться.