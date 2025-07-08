Июльские изменения баланса
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Ледяной дух
Продолжительность заморозки: 1,2 с. -> 1,1 с. (-8 %)
Ледяной дух не только самый сильный среди духов, но и слишком эффективный в замедлении наступления. Мы снижаем продолжительность заморозки, чтобы дать шанс проявить себя другим духам и картам.
Бревно
Урон: 289 -> 266 (-8 %)
Бревно оказалось слишком эффективным против карт со средним запасом здоровья. Мы немного снижаем урон, при этом сохраняя механику отбрасывания и способность карты уничтожать воинов с небольшим запасом здоровья.
Эволюция гоблинской бочки
Урон гоблина-приманки: 120 -> 89 (-26 %)
Игрокам слишком тяжело справиться с двумя бочками одновременно, поэтому мы снижаем урон бочки-приманки, чтобы повысить популярность других эволюций для колод, ориентированных на отвлечение.
Эволюция ведьмы
Исцеление за скелета: 64 -> 56 (-12 %)
Мы снижаем устойчивость эволюции ведьмы к заклинаниям и урону по области, при этом сохраняя ее взаимодействие с картами скелетов. Это должно выделить ее среди похожих воинов дальнего боя.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Гигантский скелет
Урон: 266 -> 276 (4 %)
Гигантский скелет не так сильно влияет на ход сражения, как его бомба. Поэтому мы решили повысить его урон, чтобы он мог конкурировать с другими танками, например П.Е.К.К.А. или мегарыцарем.
Ледяной голем
Запас здоровья: 1198 -> 1315 (10 %)
Стратегия «Скрытный голем» полностью затмевала ледяного голема, поэтому мы увеличиваем его запас здоровья, чтобы сделать его более эффективным мини-танком.
Мини-П.Е.К.К.А.
Запас здоровья: 1361 -> 1433 (5 %)
Мини-П.Е.К.К.А. хорошо показывал себя в защите, но его легко было уничтожить при контратаке. Мы увеличиваем его запас здоровья, чтобы повысить эффективность мини-П.Е.К.К.А. в атаке.
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Разбойники
Урон разбойника: 133 -> 204 (54 %)
Урон разбойницы: 133 -> 125 (-6 %)
Разбойники оказались достаточно слабыми в сражениях против колод с большим количеством заклинаний. Мы делаем разбойника менее зависимыми от разбойниц, а также снижаем силу разбойниц против колод, в которых нечего им противопоставить.
Главная бандитка
Запас здоровья: 2721 -> 2624 (-4 %)
Время восстановления способности: 0 с. -> 3 с.
Способность главной бандитки больше не восстанавливается на 50 % здоровья, и теперь у нее есть 2 заряда.
При создании главной бандитки мы хотели сделать чемпиона, который смог бы использовать свою способность дважды. Однако механика восстановления способности при достижении 50 % здоровья оказалась слишком неочевидной. Мы перерабатываем способность, наделяя ее двумя зарядами с коротким перерывом между использованиями. Мы также уменьшаем запас здоровья главной бандитки, чтобы от нее было проще защищаться.
Монах
Запас здоровья: 2150 -> 2214 (3 %)
Снижение урона от способности: 80 % -> 65 % (-19 %)
Способность монаха слишком часто использовалась для того, чтобы потянуть время, а не для защиты от снарядов. Поэтому мы решили сделать его более устойчивым к урону не за счет способности, а за счет запаса здоровья.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale