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5 авг. 2024 г.
Blog – Clash Royale

АВГУСТОВСКИЕ СОБЫТИЯ И ИСПЫТАНИЯ

Клетка с гоблином и выбор карт (1 на 1 и 2 на 2): 5–12 августа

  • 🥊 В синем углу у нас гоблин-громила — 90 килограммов чистой ярости!

  • ⚔️ Испытание: 9–12 августа.

  • 🏆 Награда: знамя.

Гоблины в кустах (1 на 1 и 2 на 2): 12–19 августа

  • 🌳 В кустах кто-то есть? На арене появляются кусты, которые оживают, если их потревожить.

  • ⚔️ Испытание: 16–19 августа.

  • 🏆 Награда: знамя.

Выбор карт с суперкартами : 19–26 августа

  • ⭐ Выберите суперкарту и подберите к ней колоду! Игра идет по правилам обычного боя с выбором карт.

  • ⚔️ Испытание: 23–26 августа.

  • 🏆 Награда: знамя.

Всеобщая эволюция (1 на 1 и 2 на 2): с 26 августа по 2 сентября

  • Восемь ячеек эволюции! По ячейке эволюции для всех, даром... И пусть никто не уйдет обиженный!

  • ⚔️ Испытание: с 30 августа по 2 сентября.

  • 🏆 Награда: знамя.