Клетка с гоблином и выбор карт (1 на 1 и 2 на 2): 5–12 августа

🥊 В синем углу у нас гоблин-громила — 90 килограммов чистой ярости!

⚔️ Испытание: 9–12 августа.

🏆 Награда: знамя.

Гоблины в кустах (1 на 1 и 2 на 2): 12–19 августа

🌳 В кустах кто-то есть? На арене появляются кусты, которые оживают, если их потревожить.

⚔️ Испытание: 16–19 августа.

🏆 Награда: знамя.

Выбор карт с суперкартами : 19–26 августа

⭐ Выберите суперкарту и подберите к ней колоду! Игра идет по правилам обычного боя с выбором карт.

⚔️ Испытание: 23–26 августа.

🏆 Награда: знамя.

Всеобщая эволюция (1 на 1 и 2 на 2): с 26 августа по 2 сентября