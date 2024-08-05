Клетка с гоблином и выбор карт (1 на 1 и 2 на 2): 5–12 августа
🥊 В синем углу у нас гоблин-громила — 90 килограммов чистой ярости!
⚔️ Испытание: 9–12 августа.
🏆 Награда: знамя.
Гоблины в кустах (1 на 1 и 2 на 2): 12–19 августа
🌳 В кустах кто-то есть? На арене появляются кусты, которые оживают, если их потревожить.
⚔️ Испытание: 16–19 августа.
🏆 Награда: знамя.
Выбор карт с суперкартами : 19–26 августа
⭐ Выберите суперкарту и подберите к ней колоду! Игра идет по правилам обычного боя с выбором карт.
⚔️ Испытание: 23–26 августа.
🏆 Награда: знамя.
Всеобщая эволюция (1 на 1 и 2 на 2): с 26 августа по 2 сентября
Восемь ячеек эволюции! По ячейке эволюции для всех, даром... И пусть никто не уйдет обиженный!
⚔️ Испытание: с 30 августа по 2 сентября.
🏆 Награда: знамя.