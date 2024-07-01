Схватка гигантов (1 на 1 и 2 на 2): 1–8 июля

🗡️ Гоблин-гигант против королевского гиганта! Выбери одного из гигантов и составь с ним идеальную колоду.

⚔️ Испытание: 5–8 июля.

🏆 Награда: знамя.

Ракетный запуск (1 на 1 и 2 на 2): 8–15 июля

🚀 Гоблины опять за свое! На этот раз они построили ракету, которая нацелена на башню короля. Уничтожь ее, пока не произошел запуск!

⚔️ Испытание: 12–15 июля.

🏆 Награда: знамя.

Бурная деятельность (1 на 1 и 2 на 2): 15–22 июля

🛠️ Эволюция гоблинского бура уже здесь... Нет, здесь!.. Или она уже на другой стороне?!

⚔️ Испытание: 19–22 июля.

🏆 Награда: знамя.

Бочки счастья (1 на 1 и 2 на 2): 22–29 июля

🛢️ Гоблины перехватили новую партию бочек! Они производят для тебя эликсир, но если противник уничтожит твои бочки, то эликсир достанется ему.

⚔️ Испытание: 26–29 июля.

🏆 Награда: знамя.

Королевская оборона (1 на 1 и 2 на 2): 29 июля — 5 августа