Сети эволюции охотника были слишком эффективны для остановки крупных воинов, но самого охотника можно было чаще всего увидеть в колодах с королевским гигантом. Мы увеличиваем время между сетями и усиливаем самого охотника, чтобы его эволюции было проще противостоять, а сам охотник чаще появлялся в разных колодах.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale