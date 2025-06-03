Июньские изменения баланса
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Главная бандитка
Запас здоровья: 2803 -> 2721 (-3 %)
Нам кажется, главная бандитка нашла свое место в мете, но она все равно слишком часто совершает рывки к башням, выживая с небольшим количеством здоровья. Мы снижаем ее запас здоровья, чтобы сократить количество таких ситуаций.
Хижина гоблинов
Запас здоровья: 1305 -> 1228 (-6 %)
Скорость появления: 1,7 с. -> 1,8 с. (6 %)
После того, как мы переработали хижину гоблинов, она стала слишком сильной в сравнении с другими защитными сооружениями. И хоть мы приветствуем появление карты в мете, ее стоит немного ослабить.
Молния
Урон королевской башне: 318 -> 286 (-10 %)
Молния — это важное заклинание, которое может легко справиться с воинами поддержки за 5 капель эликсира. Однако на данный момент она наносит слишком много урона королевским башням, что делает ее чересчур мощной.
Эволюция ледяного духа
Урон от ледяного заклинания: 163 ->110 (-33 %)
Эволюция ледяного духа — все еще одна из самых сильных эволюций в игре, поэтому мы ослабляем эту карту, снижая ее урон, но не трогая эффект оглушения.
Эволюция ведьмы
Исцеление за скелета: 73 -> 64 (-12 %)
Сейчас слишком мало карт может противостоять эволюции ведьмы — в основном это молния и несколько воинов с высоким показателем урона. Мы решили ослабить эволюцию ведьмы, чтобы у большего количества карт была возможность справиться с ней.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Повозка с пушкой
Запас здоровья: 1730 -> 1809 (5 %)
После переработки повозки с пушкой мы следили за ее успехами и выяснили, что исчезновение щита сделало ее значительно слабее. Чтобы компенсировать это, мы увеличиваем ее запас здоровья.
Гоблин-подрывник
Время жизни, когда уровень здоровья ниже 50 %: 8 с. -> 10 с. (25 %)
Способность гоблина-подрывника не наносит урон воинам и зданиям достаточно часто, из-за чего эта карта существенно отстает от остальных воинов с уроном по области. Чтобы сделать способность гоблина-подрывника более привлекательной, мы увеличиваем его время жизни после того, как уровень здоровья опускается ниже 50 %.
Маленький принц
Урон охранницы: 199 -> 202 (1 %)
Урон способности: 207 -> 230 (11 %)
Маленький принц отстает в популярности от остальных чемпионов, и зачастую его используют только из-за цикла в три карты, а не ради самой способности. Мы усиливаем способность «Королевское спасение», чтобы сделать эту карту более привлекательной.
Руническая гигантша
Запас здоровья: 2508 -> 2662 (6 %)
Эволюция колдуна
Урон от взрыва: 230 -> 281 (22 %)
В текущей мете руническая гигантша и эволюция колдуна являются самыми слабыми картами, поэтому мы усиливаем их, чтобы повысить их популярность на арене.
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Эволюция охотника
Продолжительность действия сетей: 4 -> 3 (-25 %)
Перезарядка сетей: 4 -> 5 (25 %)
Скорость первой атаки: 0,8 с. -> 0,7 с. (-13 %)
Охотник
Скорость первой атаки: 0,8 с. -> 0,7 с. (-13 %)
Сети эволюции охотника были слишком эффективны для остановки крупных воинов, но самого охотника можно было чаще всего увидеть в колодах с королевским гигантом. Мы увеличиваем время между сетями и усиливаем самого охотника, чтобы его эволюции было проще противостоять, а сам охотник чаще появлялся в разных колодах.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale