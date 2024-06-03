Эволюция гоблинской бочки (1 на 1 и 2 на 2): 3–10 июня
💥 Гоблины очень коварны — никогда не знаешь, чего от них ожидать.
⚔️ Испытание: 7–10 июля.
🏆 Награда: сезонные токены.
Сила гоблинов (1 на 1 и 2 на 2): 10–17 июня
⚡ Зов древних пробудил в гоблинах особые силы! Сможешь ли ты с ними совладать?
⚔️ Испытание: 14–17 июня.
🏆 Награда: сезонные токены.
Классические колоды (1 на 1 и 2 на 2): 17–24 июня
🚀 Сразись популярными колодами без всадников на кабане или мегарыцарей!
⚔️ Испытание: 21–24 июня.
🏆 Награда: знамя.
Праздничная хижина гоблинов (1 на 1 и 2 на 2): 24 июня — 1 июля
🎉 Гоблины снова устроили крутую вечеринку в праздничной хижине!
⚔️ Испытание: 28 июня — 3 июля.
🏆 Награда: знамя.