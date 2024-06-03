Эволюция гоблинской бочки (1 на 1 и 2 на 2): 3–10 июня

💥 Гоблины очень коварны — никогда не знаешь, чего от них ожидать.

⚔️ Испытание: 7–10 июля.

🏆 Награда: сезонные токены.

Сила гоблинов (1 на 1 и 2 на 2): 10–17 июня

⚡ Зов древних пробудил в гоблинах особые силы! Сможешь ли ты с ними совладать?

⚔️ Испытание: 14–17 июня.

🏆 Награда: сезонные токены.

Классические колоды (1 на 1 и 2 на 2): 17–24 июня

🚀 Сразись популярными колодами без всадников на кабане или мегарыцарей!

⚔️ Испытание: 21–24 июня.

🏆 Награда: знамя.

Праздничная хижина гоблинов (1 на 1 и 2 на 2): 24 июня — 1 июля

🎉 Гоблины снова устроили крутую вечеринку в праздничной хижине!

⚔️ Испытание: 28 июня — 3 июля.

🏆 Награда: знамя.