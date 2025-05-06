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6 мая 2025 г.
Blog – Clash Royale

Майские изменения баланса!

В этом месяца обновление с изменениями баланса получилось небольшим. За исключением нескольких карт и заклинаний, служащих основой для колод, популярность большинства карт находится на здоровом уровне и составляет от 5 до 15 %, как в лиге «Абсолютный чемпион» в целом, так и в топ-1000 и топ-200.

Мы вносим несколько небольших изменений, чтобы поддержать стабильность меты и проследить за тем, насколько эффективна была переработка карт.

ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️

Стражи

Урон: 122 -> 117 (-4 %)

Эволюция пушки

Радиус обстрела: 2,5 -> 2 плитки (-20 %)

Эволюция ведьмы

Исцеление за скелета: 109 -> 73 (-33 %)

Максимальное здоровье: 1090 -> 1048 (-4 %)

УСИЛЕНИЯ ⬆️

Эволюция П.Е.К.К.А.

Исцеление за уничтожение: 142–565 -> 160–577

Эффективность исцеления на 11-м уровне:

  • небольшие воины (менее 990 очков здоровья): 142 -> 160 (+13 %);

  • средние воины (991–1989 очков здоровья): 282 -> 304 (+8 %);

  • крупные воины (более 1990 очков здоровья): 565 → 577 (+2 %).

Королевский повар

Запас здоровья: 2703 -> 2921 (–8 %)

КОРРЕКТИРОВКИ 🔄

Повозка с пушкой

Запас здоровья: 1648 -> 1730 (+5 %)

Щит объединен с запасом здоровья!

Теперь вместо того, чтобы иметь две отдельные полоски здоровья, повозка с пушкой превращается в здание, когда ее запас здоровья уменьшается до 50 %.

Золотой рыцарь

Резкий рывок теперь можно также сделать назад!

Хижина гоблинов

Теперь гоблины-копейщики появляются при приближении вражеских войск.

Посмотрите наш новый ролик, чтобы узнать больше о переработанных картах!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale