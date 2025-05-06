В этом месяца обновление с изменениями баланса получилось небольшим. За исключением нескольких карт и заклинаний, служащих основой для колод, популярность большинства карт находится на здоровом уровне и составляет от 5 до 15 %, как в лиге «Абсолютный чемпион» в целом, так и в топ-1000 и топ-200.

Мы вносим несколько небольших изменений, чтобы поддержать стабильность меты и проследить за тем, насколько эффективна была переработка карт.

ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️