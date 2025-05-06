Майские изменения баланса!
В этом месяца обновление с изменениями баланса получилось небольшим. За исключением нескольких карт и заклинаний, служащих основой для колод, популярность большинства карт находится на здоровом уровне и составляет от 5 до 15 %, как в лиге «Абсолютный чемпион» в целом, так и в топ-1000 и топ-200.
Мы вносим несколько небольших изменений, чтобы поддержать стабильность меты и проследить за тем, насколько эффективна была переработка карт.
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Стражи
Урон: 122 -> 117 (-4 %)
Эволюция пушки
Радиус обстрела: 2,5 -> 2 плитки (-20 %)
Эволюция ведьмы
Исцеление за скелета: 109 -> 73 (-33 %)
Максимальное здоровье: 1090 -> 1048 (-4 %)
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Эволюция П.Е.К.К.А.
Исцеление за уничтожение: 142–565 -> 160–577
Эффективность исцеления на 11-м уровне:
небольшие воины (менее 990 очков здоровья): 142 -> 160 (+13 %);
средние воины (991–1989 очков здоровья): 282 -> 304 (+8 %);
крупные воины (более 1990 очков здоровья): 565 → 577 (+2 %).
Королевский повар
Запас здоровья: 2703 -> 2921 (–8 %)
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Повозка с пушкой
Запас здоровья: 1648 -> 1730 (+5 %)
Щит объединен с запасом здоровья!
Теперь вместо того, чтобы иметь две отдельные полоски здоровья, повозка с пушкой превращается в здание, когда ее запас здоровья уменьшается до 50 %.
Золотой рыцарь
Резкий рывок теперь можно также сделать назад!
Хижина гоблинов
Теперь гоблины-копейщики появляются при приближении вражеских войск.
Посмотрите наш новый ролик, чтобы узнать больше о переработанных картах!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale