Майские изменения баланса главным образом затронут эволюции карт. Сейчас карты с эволюцией слишком сильны, из-за чего игроки стараются использовать их как можно больше раз за игру. В результате исход боя часто определяется именно эволюциями карт. Эволюционировавшие карты используются больше раз за матч и наносят несоразмерно больший урон, чем версии тех же карт без эволюции.
Новые изменения баланса призваны сместить фокус с чистых показателей на уникальные способности эволюций. Мы хотим поощрить более стратегический подход к применению эволюций с учетом их особенностей.
❤️ Коэффициент бонуса к запасу здоровья
уменьшен с 1,25 до 1,0 (-20 %).
💥 Урон от усиленного выстрела увеличен на 18 %.
Мы посчитали целесообразным сделать эволюцию лучниц более хрупкой, одновременно увеличив урон от усиленного выстрела, чтобы повысить как риски, так и отдачу при использовании этой карты.
❤️ Коэффициент бонуса к запасу здоровья уменьшен с 1,25 до 1,1 (-12 %).
⏱️ Продолжительность усиления увеличена с 2 до 3 с. (+50 %).
Бонус к запасу здоровья эволюционировавших варваров сделает их более похожими на эволюции других карт ближнего боя, но они по-прежнему смогут выжить после попадания огненного шара. Их усиление теперь длится дольше, чтобы им было легче добираться до новых целей при схватке с несколькими воинами.
⏱️ Бонусное ускорение первой атаки
замедлено с 0,3 до 0,6 с. (-100 %).
Потенциал эволюции летучих мышей не изменится, но теперь понадобится больше поддержки, чтобы извлечь максимальную выгоду от их использования.
Эффект отбрасывания перестанет действовать на тяжеловесов (таких как П.Е.К.К.А. или шустрый шахтер).
ℹ️ Изменения баланса для эволюции варваров также отразятся на варварах с боевым тараном.
У игроков появится больше возможностей для противодействия эволюции боевого тарана, поскольку он не будет отбрасывать тяжелых воинов вроде П.Е.К.К.А. или шустрого шахтера, однако потенциал этой эволюции по большей части останется прежним.
🔄 Количество необходимых циклов
увеличено с 1 до 2 (+100 %).
Для активации эволюции подрывника теперь требуется 2 цикла. Мы надеемся, что это побудит игроков использовать ее реже, но более обдуманно.
❤️ Коэффициент бонуса к запасу здоровья
уменьшен с 1,3 до 1,0 (-23 %).
💥⏱️ Длительность действия больших искр
увеличена с 2,5 до 3 с. (+20 %).
💥⏱️ Длительность действия малых искр
увеличена с 2 до 2,5 с (+25 %).
🐢 Добавлено 15-процентное замедление движения.
Эволюция огненной лучницы также лишается части бонусного здоровья в обмен на усиление атаки. Кроме того, ее искры начнут замедлять врагов на 15 %, как яд. Увеличенная длительность их действия также сделает замедление движения более эффективным и косвенно усилит урон огненной лучницы.
❤️ Коэффициент бонуса к запасу здоровья
уменьшен с 1,2 до 1,1 (-8 %).
Эволюция рыцаря обладает достаточно внушительными показателями для своей стоимости, не говоря уже о мощной способности снижать урон. Мы уравниваем бонусы к запасу здоровья для эволюций карт ближнего боя. Эволюционировавший рыцарь останется крепким воином, но скорее за счет своей способности, чем за счет увеличенного здоровья.
❤️ Коэффициент бонуса к запасу здоровья
уменьшен с 1,2 до 1,0 (-17 %).
Мы хотим, чтобы игроки больше вкладывались в защиту эволюции мортиры, учитывая, насколько ее атака быстрее и сильнее по сравнению с обычной мортирой.
❤️ Запас здоровья королевского гиганта
увеличен с 3072 до 3164 (+3 %).
❤️ Коэффициент бонуса к запасу здоровья (эволюция)
уменьшен с 1,1 до 1,0 (-10 %).
❤️ Запас здоровья королевских рекрутов
увеличен с 532 до 547 (+3 %).
❤️ Коэффициент бонуса к запасу здоровья (эволюция)
уменьшен с 1,11 до 1,0 (-10 %).
Разница между обычной и эволюционировавшей версиями королевского гиганта и королевских рекрутов была слишком велика, особенно для карт стоимостью от 6 капель эликсира. Мы хотим сократить этот разрыв и заодно немного усилить обычные версии этих карт.
⏱️ Бонусное ускорение первой атаки
замедлено с 0.4 до 0.5 с. (-25 %).
Как и эволюция летучих мышей, эволюция скелетов лишается части бонусного ускорения первой атаки, и теперь ей требуется больше поддержки для полной реализации своего потенциала.
❤️ Коэффициент бонуса к запасу здоровья
уменьшен с 1,2 до 1,0 (-17 %).
⚡ Вдобавок эволюция теслы теперь будет испускать электроимпульс при уничтожении.
Главная ценность эволюционировавшей теслы заключалась в бонусном здоровье, к тому же она обычно испускала только один электроимпульс. Теперь эволюция теслы всегда будет выпускать как минимум два электроимпульса: один при отправке карты в бой и один при ее уничтожении.
❤️ Коэффициент бонуса к запасу здоровья
уменьшен с 1,15 до 1,1 (-4 %).
💥 Урон от торнадо
увеличен с 76 до 84 (+11 %).
Бонусное здоровье эволюции валькирии незначительно уменьшается, приводя ее к одному стандарту с другими эволюциями воинов ближнего боя. Ее торнадо теперь будет уничтожать скелетов и летучих мышей одним ударом.
💥 Урон бегуна
уменьшен с 392 до 196 (-50 %).
⏱️ Скорость бегуна
увеличена (быстрая → очень быстрая).
Противостоять эволюции стенобоев было слишком сложно, кроме того, она наносила значительно больший урон. Поскольку суть этой эволюции состоит в способности к выживанию, мы уменьшаем бонусный урон и увеличиваем скорость стенобоев на стадии бегуна.
💥 Коэффициент урона от 2-го и 3-го разрядов
уменьшен с 1 до 0,5 (-50 %).
Большая часть силы эволюционировавшего разряда заключалась в его уроне. Это ослабление перенесет акцент на его оглушающую способность.
💥 Урон
уменьшен с 422 до 401 (-5 %).
Канонир наносил слишком много урона, особенно когда обе башни атаковали одну и ту же цель.
❤️ Запас здоровья
уменьшен с 3204 до 2768 (-14 %).
Хотя у графини с кинжалами есть явные слабости, ими сложно было воспользоваться несколько раз подряд из-за большого запаса здоровья графини.
⏱️ Время производства
увеличено с 9 до 12 с. (+33 %).
⏱️❤️ Время жизни
увеличено с 1 мин. 5 с. до 1 мин. 26 с. (+32 %).
Сборщик эликсира будет производить столько же эликсира, но само производство будет занимать больше времени. И сборщик эликсира, и графиня с кинжалами сильнее на первой стадии поступления эликсира. Поскольку колоды со сборщиком эликсира обрели дополнительную поддержку в лице графини с кинжалами, их нужно было сбалансировать.
⏱️ Время до появления первого гоблина
увеличено с 0,5 до 0,8 с. (+60 %).
Раньше первый гоблин появлялся слишком быстро, так что гоблинскому буру было сложно противостоять, не зная заранее, где он будет размещен.
👑💥 Урон королевской башне в секунду
уменьшен с 28 до 23 (-18 %).
Благодаря своей эффективности яд слишком часто становился залогом победы в боях с внезапной смертью. Мы уменьшаем его урон королевской башне, чтобы игроки чаще использовали другие сильные карты и меньше полагались на циклическое применение яда.