Майские изменения баланса главным образом затронут эволюции карт. Сейчас карты с эволюцией слишком сильны, из-за чего игроки стараются использовать их как можно больше раз за игру. В результате исход боя часто определяется именно эволюциями карт. Эволюционировавшие карты используются больше раз за матч и наносят несоразмерно больший урон, чем версии тех же карт без эволюции.

Новые изменения баланса призваны сместить фокус с чистых показателей на уникальные способности эволюций. Мы хотим поощрить более стратегический подход к применению эволюций с учетом их особенностей.