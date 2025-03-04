Нацеленные в воинов стрелы часто наносят случайный урон королевским башням, в то время как другие заклинания требуют более точного прицела — вы можете либо попасть в воинов, либо задеть башни, но сделать и то, и другое получается редко. Поэтому мы снижаем вероятность сопутствующего урона от стрел за счет уменьшения их радиуса поражения.