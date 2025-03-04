Стрелы
Радиус: 4 клетки → 3,5 клетки (-13 %)
Нацеленные в воинов стрелы часто наносят случайный урон королевским башням, в то время как другие заклинания требуют более точного прицела — вы можете либо попасть в воинов, либо задеть башни, но сделать и то, и другое получается редко. Поэтому мы снижаем вероятность сопутствующего урона от стрел за счет уменьшения их радиуса поражения.
Бревно
Урон королевской башне: 58 → 44 (-24 %)
Мы уменьшаем урон королевской башне от бревна, чтобы сократить случайный урон, получаемый башнями в ходе боя.
Пушка
Скорость атаки: 0,9 с.→ 1 с. (-11 %)
Пушка доминировала на поле боя в течение нескольких сезонов. Мы уменьшаем ее скорость атаки, чтобы она оставалась эффективной в качестве отвлекающего элемента, но не затмевала другие защитные здания.
Ярость
Действие ярости после выхода из области: 2 с. → 1 с. (-50 %)
Раньше эффект ярости сохранялся до 2 секунд после выхода из области действия заклинания. Это изменение сделает взаимодействие заклинания с войсками более интуитивным и сбалансирует заклинание ярости и эволюцию дровосека между собой.
Руническая гигантша
Здоровье: 2803 → 2508 (-11%)
Действие чар после уничтожения рунической гигантши: ∞ → 5 с.
Мы ищем наиболее здоровый баланс для рунической гигантши. Ее чары были слишком слабыми, когда прекращали действовать сразу же после ее уничтожения, но бесконечное действие — тоже перебор. Теперь чары будут действовать еще 5 секунд после уничтожения рунической гигантши.
Громовержец
Урон: 110 → 116 (+5%)
Громовержец повышает напряжение! Теперь он способен уничтожить духов, ударив по ним обеими атаками.
Эволюция гигантского снежка
Длительность замедления: 3 с. → 4 с. (+33 %)
Эволюция гигантского снежка нуждалась в усилении, чтобы конкурировать с эволюциями других карт. После увеличения длительности замедления она станет эффективной даже против зданий.
Королевский повар
Время готовки: 24–40 с. → 21–35 с. (-13 %)
После предыдущего обновления королевский повар оказался чересчур ослаблен, так что мы частично отменяем эти изменения.
Принцесса
Время выхода: 1 с. → 1,2 с. (+20 %)
Скорость первой атаки: 0,5 с. → 0,3 с. (-40 %)
Игрокам с высоким уровнем задержки в игре было сложнее перехватить принцессу с помощью воинов или зданий, если она появлялась у моста. Мы сократили время ее первой атаки, одновременно увеличив время выхода. Теперь принцессу будет легче отвлечь у моста, но ее защитные способности стали мощнее.
Бездна
Интервал между ударами: 1,3 с.→ 1 с. (-23 %)
Сейчас бездна намного слабее других заклинаний, так что мы сокращаем время между ударами и уменьшаем общую продолжительность действия, чтобы удары бездны стабильно попадали по целям.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale