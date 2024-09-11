Встречайте событие с эволюцией мегарыцаря! Событие пройдет с 14 по 24 сентября и даст вам шанс БЕСПЛАТНО разблокировать эволюцию мегарыцаря!
Событие длится 10 дней. В течение этого времени у вас будет возможность ежедневно достигать определенных целей. Каждый день дает новую возможность заработать награды и продвинуться к главному призу — эволюции мегарыцаря.
Вам нужно будет достигнуть цели 6 раз, чтобы заработать все 6 фрагментов эволюции для мегарыцаря.
Как только вы получите все 6 фрагментов эволюции, ваше участие в событии закончится. Несмотря на то, что событие дает вам 10 попыток — по одной в день, — вам нужно достигнуть цели только 6 раз, чтобы провести эволюцию мегарыцаря.
Условия участия: уровень короля от 7-го и выше.
Требования к количеству корон и награды:
БЕСПЛАТНО: ящик с золотом;
20 корон: увесистый ящик с золотом;
30 корон: увесистый ящик с золотом;
40 корон: 1 карта мегарыцаря;
55 корон: 1 фрагмент эволюции мегарыцаря.
Продолжительность: пока идет событие — с 14 по 24 сентября.
Условия участия: арена от 11-й и выше.
Условие разблокировки: наличие всех 6 фрагментов эволюции.
Требования к количеству корон и награды:
БЕСПЛАТНО: ящик с золотом;
20 корон: увесистый ящик с золотом;
40 корон: увесистый ящик с золотом;
90 корон: 2 карты мегарыцаря;
140 корон: эксклюзивный эмодзи.
Одновременно с этим событием пройдет событие с эволюцией рыцаря для тех, кто еще не достиг 11-й арены.
Требования к количеству корон и награды:
БЕСПЛАТНО: ящик с золотом;
10 корон: 250 карт рыцаря;
20 корон: увесистый ящик с золотом;
30 корон: 1 фрагмент эволюции рыцаря.
Вам нужно будет достигнуть цели 6 раз, чтобы заработать все 6 фрагментов эволюции для рыцаря.
До встречи на арене!