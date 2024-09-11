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11 сент. 2024 г.
Blog – Clash Royale

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭВОЛЮЦИЮ МЕГАРЫЦАРЯ БЕСПЛАТНО

Встречайте событие с эволюцией мегарыцаря! Событие пройдет с 14 по 24 сентября и даст вам шанс БЕСПЛАТНО разблокировать эволюцию мегарыцаря!

🎯 Как проходит событие

Событие длится 10 дней. В течение этого времени у вас будет возможность ежедневно достигать определенных целей. Каждый день дает новую возможность заработать награды и продвинуться к главному призу — эволюции мегарыцаря.

  • Вам нужно будет достигнуть цели 6 раз, чтобы заработать все 6 фрагментов эволюции для мегарыцаря.

  • Как только вы получите все 6 фрагментов эволюции, ваше участие в событии закончится. Несмотря на то, что событие дает вам 10 попыток — по одной в день, — вам нужно достигнуть цели только 6 раз, чтобы провести эволюцию мегарыцаря.

Цели события

Условия участия: уровень короля от 7-го и выше.

Требования к количеству корон и награды:

  • БЕСПЛАТНО: ящик с золотом;

  • 20 корон: увесистый ящик с золотом;

  • 30 корон: увесистый ящик с золотом;

  • 40 корон: 1 карта мегарыцаря;

  • 55 корон: 1 фрагмент эволюции мегарыцаря.

Последнее коронное испытание

  • Продолжительность: пока идет событие — с 14 по 24 сентября.

  • Условия участия: арена от 11-й и выше.

  • Условие разблокировки: наличие всех 6 фрагментов эволюции.

Требования к количеству корон и награды:

  • БЕСПЛАТНО: ящик с золотом;

  • 20 корон: увесистый ящик с золотом;

  • 40 корон: увесистый ящик с золотом;

  • 90 корон: 2 карты мегарыцаря;

  • 140 корон: эксклюзивный эмодзи.

ДЛЯ ИГРОКОВ, НЕ ДОСТИГШИХ 11-Й АРЕНЫ

Одновременно с этим событием пройдет событие с эволюцией рыцаря для тех, кто еще не достиг 11-й арены.

Требования к количеству корон и награды:

  • БЕСПЛАТНО: ящик с золотом;

  • 10 корон: 250 карт рыцаря;

  • 20 корон: увесистый ящик с золотом;

  • 30 корон: 1 фрагмент эволюции рыцаря.

Вам нужно будет достигнуть цели 6 раз, чтобы заработать все 6 фрагментов эволюции для рыцаря.

До встречи на арене!