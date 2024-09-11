Одновременно с этим событием пройдет событие с эволюцией рыцаря для тех, кто еще не достиг 11-й арены.

Требования к количеству корон и награды:

БЕСПЛАТНО: ящик с золотом;

10 корон: 250 карт рыцаря;

20 корон: увесистый ящик с золотом;

30 корон: 1 фрагмент эволюции рыцаря.

Вам нужно будет достигнуть цели 6 раз, чтобы заработать все 6 фрагментов эволюции для рыцаря.