Вы, наверное, заметили, что мы перестали менять баланс в каждом сезоне, и с недавнего времени внесение изменений стало совпадать с выходом крупных обновлений.
Ниже описаны изменения баланса, которые вошли в наше обновление с волшебными предметами!
Это обновление включает изменения баланса для следующих карт:
ВЕДЬМИНА БАБУШКА,
ПОДРЫВНИК,
РЫЦАРЬ,
ЭЛИТНЫЕ ВАРВАРЫ,
ОХОТНИК,
МИНИ-ГЕНЕРАТОРЫ,
ТРИ МУШКЕТЕРА,
ВЕДЬМА,
ПОВОЗКА С ПУШКОЙ,
ДУХ ИСЦЕЛЕНИЯ,
ШАР,
БАШНЯ-БОМБЕЖКА,
ГИГАНТСКИЙ СКЕЛЕТ.
Далее описаны изменения баланса (и их причины).
ВЕДЬМИНА БАБУШКА
Урон: +14 %.
Скорость атаки: +8 %.
Первая атака ускорена на 0,1 с.
Последняя легендарная карта получилась какой-то не очень легендарной.
Мы хотим сделать ведьмину бабушку более эффективной и универсальной на своей дальности, поэтому мы значительно увеличили ее урон и ускорили атаку. Это позволит ей наносить больше урона в секунду и превращать в кабанов больше воинов.
ПОДРЫВНИК
Затраты эликсира: 3 > 2.
Здоровье: -31 %.
Урон: -32 %.
Затраты эликсира на подрывника снижаются, но заодно уменьшаются и здоровье с уроном. Мы хотим обеспечить дешевую возможность противостоять колодам со стенобоями и наживками для заклинаний, а также поддержку для атакующих карт средней стоимости, таких как гигант или всадник на кабане.
РЫЦАРЬ
Здоровье: - 5%
ЭЛИТНЫЕ ВАРВАРЫ
Скорость атаки увеличена на 0,1 с.
Первая атака ускорена на 0,1 с.
Эти воины ближнего боя представляют собой полную противоположность друг другу: рыцарь популярен, так как обладает большим запасом здоровья для своей небольшой стоимости, а элитных варваров, наоборот, редко выбирают, предпочитая им карты подешевле. Небольшое уменьшение здоровья рыцаря и повышение скорости атаки элитных варваров должно внести некоторое разнообразие в составление колод.
ОХОТНИК
Первая атака замедлена (0,7 с. > 1,1 c.)
МИНИ-ГЕНЕРАТОРЫ
Первая атака замедлена (0,9 с. > 1,1 c.)
До сих пор эти две дальнобойные карты определяли успешность колод, направленных на оборону.
Охотник — очень ценный и мощный воин, который стреляет почти мгновенно. Мы замедляем его первую атаку, чтобы время и место его размещения играло более важную роль.
Мини-генераторы стали слишком сильно доминировать благодаря возможности разделяться и атаковать по двум направлениям, так что мы убираем усиление, введенное в предыдущем изменении баланса.
ТРИ МУШКЕТЕРА
Время выхода ускорено (2 с. > 1 с.)
ВЕДЬМА
Дальность увеличена (5 > 5,5).
Эти две карты уже несколько месяцев используются реже всего. Несмотря на то, что когда-то они обе доминировали в метаигре, сейчас кажется уместным вернуть им немного утраченной силы. Фанаты трех мушкетеров могут наконец-то порадоваться (да, !¡osama™!¡, это про тебя).
ПОВОЗКА С ПУШКОЙ
Скорость уменьшена (быстрая > средняя).
Повозку с пушкой довольно долго было сложно сбалансировать: она очень сильна в контратаке и от нее сложно защититься. Очень сложно отбиться от повозки с пушкой в сочетании с картами, способными атаковать с тыла, такими как шахтер, гоблинская бочка или кладбище.
Мы хотим дать больше времени на то, чтобы остановить повозку с пушкой на мосту, не уменьшая при этом дальность ее атаки. Поэтому мы решили замедлить ее до средней скорости. Это даст обороняющемуся игроку шанс заблокировать повозку, прежде чем она начнет атаковать башню.
ДУХ ИСЦЕЛЕНИЯ
Урон: +225 % (отмена предыдущих уменьшений урона).
Радиус исцеления уменьшен (-28 %).
В 18-м сезоне урон духа исцеления был уменьшен слишком сильно, так что мы возвращаем его к начальному уровню (теперь его снова хватит на то, чтобы уничтожить скелетов).
Чтобы сбалансировать увеличение урона, мы уменьшаем радиус действия исцеления, так что оно станет более сфокусированным.
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ КАРТ С БОМБАМИ (УРОН ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ)
ШАР
Урон при уничтожении: -27 %.
БАШНЯ-БОМБЕЖКА
Урон при уничтожении: -50 %.
ГИГАНСКИЙ СКЕЛЕТ
Урон: +28 %.
Урон при уничтожении: -54 %.
Карты с бомбами, наносящими урон при уничтожении, давно стали неотъемлемой частью Clash Royale. Нам кажется, что с течением времени из-за этих карт снизился уровень профессиональной игры, так как они служат универсальной защитой от самых разнообразных атак. Ведь можно просто поставить гигантского скелета или башню-бомбежку вместо того, чтобы изобретать какие-то другие комбинации. Неудивительно, что эти три карты пользуются большой популярностью и часто обеспечивают победу в составе самых различных колод.
В интересах изменения метаигры и повышения эффективности атак средней дальности мы сильно понижаем урон при уничтожении этих трех карт.
Гигантский скелет, обладатель самой эпичной (то есть бесячей) бомбы, получает увеличение урона, чтобы он мог с одного удара вынести принцессу и гоблина с дротиками, так что теперь его будет сложнее отвлечь.
Эти изменения вступают в силу с выходом обновления с волшебными предметами!