До сих пор эти две дальнобойные карты определяли успешность колод, направленных на оборону.



Охотник — очень ценный и мощный воин, который стреляет почти мгновенно. Мы замедляем его первую атаку, чтобы время и место его размещения играло более важную роль.



Мини-генераторы стали слишком сильно доминировать благодаря возможности разделяться и атаковать по двум направлениям, так что мы убираем усиление, введенное в предыдущем изменении баланса.

