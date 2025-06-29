Новый игровой режим: тактическое объединение!
В следующем обновлении появится совершенно новый игровой режим! Вы по-прежнему будете играть своими картами, но совсем по-другому: вы будете собирать команду, комбинировать особенности и продумывать каждое действие, чтобы одержать победу.
Представляем...
Тактическое объединение Clash Royale!
Тактическое объединение — это пошаговый сезонный режим, в котором 4 игрока сходятся в стремительных схватках, собирая команды из классических воинов Clash Royale.
В этом режиме бой разворачивается не в режиме реального времени, а по ходам. Каждый раунд делится на две части: этап отправки и этап сражения.
На этапе отправки вы будете разрабатывать стратегию и принимать решения — распределять эликсир, размещать воинов и объединять их, чтобы усилить свою команду. Затем, на этапе сражения, эти войска автоматически сражаются с командами других игроков. Такой цикл повторяется несколько раундов, так что схватка проходит быстро, но остается тактической. Вы можете включаться в любое время, чтобы наблюдать за сражениями других игроков и планировать свой следующий ход.
Цель: продержаться до конца!
Длительность боя: 5–8 минут.
Награды:
короны: вы получаете корону за каждый выигранный раунд;
боевые награды — займите первое или второе место, чтобы открыть боевые награды
В этом режиме вам нужно не штурмовать мост, а собирать команду, пытаться просчитать действия противника и продержаться до конца!
Сезонный игровой режим
В каждом сезоне вас ждет новое сочетание воинов, особенностей, модификаторов и элементов оформления, так что игровой процесс будет разнообразным и захватывающим. Первый сезон стартует без установленной даты окончания — это даст нам время собрать отзывы и доработать то, что будет дальше.
Это потому, что первым делом мы хотим узнать ваше мнение! Отзывы игроков помогут нам решить, будут ли еще сезоны и какой продолжительности они должны быть.
Так что присоединяйтесь, пробуйте и делитесь своими мыслями в социальных сетях. Мы слушаем, и ваш вклад может определить будущее «Тактического объединения»!
Эликсир прежде всего
Эликсир необходим для получения воинов и развития команды, поэтому правильно распоряжаться им очень важно! Вы покупаете воинов, касаясь или перетаскивая доступных воинов, чтобы разместить их на арене.
В конце каждого раунда вы будете получать 4 капли эликсира. Продавая воинов, вы получаете потраченный эликсир обратно — полную стоимость минус одна капля (чтобы продать воина, просто перетащите его обратно в магазин).
Как и в Clash Royale, у каждого воина есть стоимость в эликсире, но специально для этого режима она скорректирована.
Воины и особенности
При запуске в «Тактическом объединении» будет набор из 20 уже знакомых вам воинов Clash Royale. Ваши воины сражаются точно так же, как и на арене, с теми же способностями и всем таким!
Если вам попадутся дубликаты одних и тех же воинов, вы можете объединить их и создать гораздо более сильную версию — воина с 1 звездой можно превратить в воина с 3 или даже 4 звездами, если вам повезет! Как и раньше, вы можете улучшать своих воинов, собирая карты, чтобы сделать их сильнее в обоих режимах! Улучшения невелики — ваши воины получают +2 % к показателям за уровень, но даже это небольшое преимущество может стать решающим в напряженной битве.
В перерывах между раундами вы будете строить свою команду, выбирая из трех преложенных случайным образом воинов из общего пула. Это значит, например, что если кто-то набирает себе лучниц, то они будут реже появляться у других игроков.
В общем пуле есть только 4 экземпляра каждого из воинов, поэтому каждый ваш выбор влияет не только на вашу команду, но и на шансы ваших соперников!
Но важно не только объединение! Вы также сможете усилить свою команду с помощью особенностей. Особенности дают команде бонусные преимущества — например, дополнительные очки здоровья или наложение проклятия на врагов. У каждого из воинов есть две особенности, и чем больше у вас воинов с одной и той же особенностью, тем мощнее становится ее эффект.
Что ж, давайте посмотрим на воинов и особенности первого сезона!
Воины
Воины за 2 капли эликсира
Рыцарь
Аристократия, разрушитель
Один из сильнейших бойцов ближнего боя во всем королевстве.
Лучницы
Клан, рейнджер
Зачем броня, если у тебя отличная дальность атаки и шикарные розовые волосы?
Гоблины
Гоблин, убийца
Гоблинская скорость и боевые навыки делают броню просто лишней.
Гоблины-копейщики
Гоблин, метатель
Копья летят так далеко, что броня ему ни к чему.
Подрывник
Метатель, нежить
Бросает бомбу в ближайшего врага, нанося урон в радиусе двух клеток.
Варвары
Клан, боец
Универсальный боец ближнего боя с внушительными усами.
Воины за 3 капли эликсира
Валькирия
Клан, мститель
Мастер ближнего боя, трансформирующая ярость в урон по области.
П.Е.К.К.А.
Ас, разрушитель
Медленный воин ближнего боя в крепкой броне. Не пропустит никого...
Принц
Аристократия, боец
В начале сражения устремляется к ближайшей цели и наносит удвоенный урон, отбрасывая врагов и оглушая их на 2 с.
Гигантский скелет
Нежить, боец
При уничтожении оставляет бомбу, которая взрывается через 1,5 с, нанося урон и на 2 с. оглушая врагов в пределах его радиуса действия в клетках.
Гоблин с дротиками
Гоблин, рейнджер
Без брони, но с характером: быстро бегает, стреляет издалека и жует жвачку.
Палач
Метатель, ас
Бросает в ближайшую цель топор-бумеранг, который пролетает несколько клеток.
Воины за 4 капли эликсира
Принцесса
Аристократия, рейнджер
Стреляет огненными стрелами в самого дальнего врага, нанося урон в радиусе двух клеток.
Бандитка
Ас, боец
Каждые несколько секунд прыгает и бьет по самой крупной группе врагов, нанося урон и оглушая врагов в пределах своего радиуса в клетках на 2 с.
Гоблинская машина
Гоблин, разрушитель
После нескольких попаданий запускает ракету в самого дальнего врага, нанося на 50 % больше урона и оглушая его на 1,5 с.
Воины за 5 капель эликсира
Король скелетов
Нежить, разрушитель
Наносит урон по конической области и призывает по скелету за каждого побежденного им врага.
Золотой рыцарь
Аристократия, убийца
После победы над врагом делает рывок к врагу с наименьшим запасом здоровья и наносит повышенный урон.
Особенности
Ас
В начале сражения ваш воин с наивысшим уровнем объединения становится капитаном. Когда капитан побеждает вражеских воинов, ваша команда на 4 секунды получает 20-процентную прибавку к скорости атаки.
2 воина: капитан наносит на 30 % больше урона.
4 воина: капитан наносит на 60 % больше урона и восстанавливает 30 % здоровья от нанесенного урона.
Убийца
В начале сражения убийца делает прыжок к тыловым войскам противника.
3 воина: вероятность нанести критический урон и его количество выше на 35 %.
Мститель
Мстители наносят повышенный урон, а последняя выжившая женщина наносит двойной урон.
3 воина: +30 %.
Боец
Бойцы получают прибавку к максимальному запасу здоровья.
2 воина: запас здоровья бойцов увеличивается на 30 %.
4 воина: запас здоровья бойцов увеличивается на 60 %, а запас здоровья команды — на 30 %.
Клан
Один раз за раунд при снижении запаса здоровья до 50 % кланы быстро восполняют здоровье и получают бонус к скорости атаки.
2 воина: +30 % к максимальному запасу здоровья и скорости атаки.
4 воина: +60 % к максимальному запасу здоровья и скорости атаки для кланов, +30 % — для команды.
Гоблин
Вы получаете одного случайного гоблина бесплатно в следующем раунде.
2 воина: получите гоблина за 2 капли эликсира.
4 воина: увеличение вероятности получить гоблина за 3 или 4 капли эликсира на 60 %.
Разрушитель
В начале сражения воины позади разрушителей получают щит на 8 с.
2 воина: увеличивает прочность щита на 15 % и на 30 % для разрушителей.
4 воина: увеличивает прочность щита на 30 % и на 60 % для разрушителей.
Аристократия
Передовые воины получают меньше урона, а тыловые — наносят повышенный урон.
2 воина: урон меняется на 20 %.
4 воина: урон меняется на 40 %.
Рейнджер
За каждый удар рейнджеры получают бонус к скорости атаки, который суммируется до 15 раз.
3 воина: бонус 15 %.
Метатель
Дальность атаки метателей увеличивается на 1 клетку, и они наносят больше урона дальним целям.
3 воина: +10 % урона за клетку.
Нежить
В начале сражения нежить проклинает вражеского воина с наибольшим запасом здоровья, получая прибавку к урону в 20 % при его уничтожении.
2 воина: проклинает одного врага — его максимальный запас здоровья уменьшается на 25 %.
4 воина: проклинает двух врагов — их максимальный запас здоровья уменьшается на 50 %.
Синергия — ключ к сильным стратегиям! Сочетайте мощные особенности, чтобы получить максимальный шанс на победу.
Правители
Исход сражения зависит не только от воинов. Правители привносят на арену свои собственные уникальные способности, поэтому выбирайте их с умом!
Правители — это сердце вашей команды. Они чем-то похожи на башни — хоть сами они не участвуют в битве, они имеют решающее значение. У правителей хранятся ваши очки здоровья, а когда вы выигрываете раунд, правитель наносит урон вашему противнику.
Но будьте осторожны — когда здоровье вашего правителя падает до нуля, вы выбываете из игры!
Ваша цель проста: защитите своего правителя и одолейте остальных.
Сразу после запуска вам будут доступны два правителя: по умолчанию это наш знакомый король Royale, а также вы можете открыть могущественную императрицу духов, если дойдете до конца лиги «Бронзовая III» в «Тактическом объединении».
Король Royale
Королевский налог: поражение приносит вам 4 капли эликсира.
Императрица духов
Прибыльное объединение: каждое объединение приносит 1 бонусную каплю эликсира.
Вам не нужно повышать уровень правителей, чтобы увеличить их силу, но вы можете собирать карты, чтобы открыть награды с элементами оформления, такие как новые скины и конфетти!
Модификаторы
Продвигайтесь в лигах, чтобы разблокировать карты и мощные модификаторы!
Модификаторы — это особые эффекты, которые случайным образом выбираются и назначаются в начале каждого сражения. Выбирается один модификатор, который применяется ко всем игрокам в сражении. Модификаторы вносят неожиданные изменения в игровой процесс — например, усиливают воинов, внедряют новые механики или открывают новые стратегические возможности. Каждый матч будет немного отличаться от другого, поэтому адаптируйтесь и постарайтесь извлечь из каждого модификатора максимум пользы!
Подробнее о модификаторах
Бронзовая II
Большие закрома: все правители начинают с 5 каплями эликсира.
Большая команда: количество участников команды увеличивается на 1.
Наследство: получите 5 капель эликсира, когда кто-либо из правителей выбывает.
Бронзовая III
Вечеринка: команда всегда состоит из 6 участников.
Редкая звезда: начните с двухзвездным воином за 2 капли эликсира.
Эпическая звезда: начните с двухзвездным воином за 3 капли эликсира.
Серебряная I
Легендарная звезда: начните с двухзвездным воином за 4 капли эликсира.
Чемпионская звезда: начните с воином за 5 капель эликсира.
Все богаче и богаче: за каждые 2 капли эликсира вы получаете 1 каплю эликсира в следующем раунде.
Серебряная II
Боевая лихорадка: при победе над врагом воины получают 100 %-ную прибавку к скорости атаки на 6 с.
Чем меньше, тем лучше: если в начале сражения у вас меньше воинов, запас здоровья и скорость атаки вашей команды увеличиваются на 20 %.
Ой! В начале сражения передовые войска отражают 50 % полученного урона.
Серебряная III
Сборщик эликсира: дает сборщик эликсира, накапливающий по 2 капли эликсира за раунд. Продав сборщик, вы получите накопленное.
Иди ко мне: вы получаете однозвездную копию первого побежденного воина врага.
Первый бесплатно: первый воин, купленный в течение хода, будет бесплатным.
Золотая I
Четыре звезды: выбор воинов удваивается, и в магазине доступно больше воинов.
Зеркальная скамейка: в каждом раунде вы получаете однозвездную копию воина, находящегося в крайней правой ячейке.
Скамейка Пандоры: в каждом раунде воин справа на скамейке заменяется воином той же стоимости.
Золотая II
Просто живи: начните сражение с чучелом и получите 1 каплю эликсира, если оно переживет раунд.
Особое чучело: вы начинаете сражение с чучелом, обладающим двумя случайными особенностями.
Синергия: в каждом раунде вы получаете воина, который подходит вашей команде.
Золотая III
Счастливая скидка: при каждом сбросе магазина один случайный воин стоит на 1 каплю эликсира меньше обычного.
Ясный ум: пустая скамейка дает 2 капли эликсира в следующем раунде.
Повышение: в каждом раунде воин справа на скамейке заменяется воином на 1 каплю эликсира дороже.
Алмазная
Умная сделка: за каждого проданного воина вы получаете 1 каплю эликсира в следующем раунде.
Вознесение: в третьем раунде воин из крайней правой ячейки скамейки становится трехзвездочным.
Первый выбор: первый воин, купленный в течение каждого хода, будет двухзвездным.
Влияние «Тактического объединения» на Clash Royale
Этот новый режим не только открывает новый способ играть в Clash Royale, но и привносит в игру ряд улучшений и новых функций.
3D-персонажи
Впервые в Clash Royale все войска полностью трехмерные, что означает более плавную анимацию, большую детализацию и доработанный стиль. Это все тот же классический вид, только лучше.
Пока эти новые модели не входят в основную игру, но это может измениться. В зависимости от того, насколько они понравятся сообществу и как себя проявят, трехмерные модели могут в будущем появиться в Clash Royale, предлагая совершенно новые визуальные возможности.
Теперь, когда в игре появилась трехмерность, наша команда изучает новые способы добавления предметов внешнего вида. Первыми скины получат правители, но мы уже тестируем и другие виды визуальных обновлений и эффектов.
Новые технологии
«Тактическое объединение» — это не просто новый режим. Это помощь в построении будущего Clash Royale. В нем используются новые технологии, которые со временем улучшат всю игру: 3D-персонажи, более яркие эффекты, безумные способности и полностью трехмерное окружение. Также он облегчит добавление новых функций в будущем.
Что дальше?
Мы хотим предложить игрокам новые игровые режимы, которые кажутся знакомыми, но оставляют совершенно иные ощущения! Так что следите за тем, как в будущем ваши любимые персонажи будут сражаться совершенно по-новому.
«Тактическое объединение» все еще находится на экспериментальной стадии, и его будущее зависит от того, насколько оно вам понравится. Мы изучаем возможность добавления новых сезонов с различными воинами, модификаторами и скинами — так что погружайтесь в игру, получайте удовольствие и, самое главное, делитесь своими отзывами!
В течение следующих недель мы будем внимательно слушать, чтобы понять, что будет дальше:
Должно ли «Тактическое объединение» стать постоянным сезонным режимом? Особым событием? Или просто историей на один раз?
Все в ваших руках!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale