При запуске в «Тактическом объединении» будет набор из 20 уже знакомых вам воинов Clash Royale. Ваши воины сражаются точно так же, как и на арене, с теми же способностями и всем таким!

Если вам попадутся дубликаты одних и тех же воинов, вы можете объединить их и создать гораздо более сильную версию — воина с 1 звездой можно превратить в воина с 3 или даже 4 звездами, если вам повезет! Как и раньше, вы можете улучшать своих воинов, собирая карты, чтобы сделать их сильнее в обоих режимах! Улучшения невелики — ваши воины получают +2 % к показателям за уровень, но даже это небольшое преимущество может стать решающим в напряженной битве.

В перерывах между раундами вы будете строить свою команду, выбирая из трех преложенных случайным образом воинов из общего пула. Это значит, например, что если кто-то набирает себе лучниц, то они будут реже появляться у других игроков.

В общем пуле есть только 4 экземпляра каждого из воинов, поэтому каждый ваш выбор влияет не только на вашу команду, но и на шансы ваших соперников!

Но важно не только объединение! Вы также сможете усилить свою команду с помощью особенностей. Особенности дают команде бонусные преимущества — например, дополнительные очки здоровья или наложение проклятия на врагов. У каждого из воинов есть две особенности, и чем больше у вас воинов с одной и той же особенностью, тем мощнее становится ее эффект.

Что ж, давайте посмотрим на воинов и особенности первого сезона!