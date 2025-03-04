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4 мар. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Новый сезон — Clash Royale исполняется 9 лет!

Новая эволюция: охотник

Сезон охоты уже открыт! Благодаря эволюции арсенал охотника пополнился прочными сетями, которые помогают ему эффективнее охотиться на врагов.

Эволюционировавший охотник ловит в сети ближайшего вражеского воина, блокируя его передвижение и атаки. Если в сетях находится летающий воин, то его можно атаковать даже с земли.

Благодаря этой способности эволюция охотника отлично справляется с наступлением противника, удерживая вражеских воинов на месте для нанесения максимального урона. Охотник также хорошо показывает себя в поддержке наступления, например, при использовании королевского гиганта — сети охотника эффективно защищают ваших ключевых воинов.

Если вам нужно противостоять этой эволюции, попробуйте отвлечь ее с помощью ледяного духа или ледяного голема.

События и испытания

Эволюция охотника с выбором карт (1 на 1): 3–10 марта

Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом!

⚔️ Испытание: 7–10 марта.

🏆 Награда: рамка для знамени.

Эволюционный хаос (1 на 1): 10–17 марта

Добавьте в колоду до 4 эволюций и установите контроль на арене!

⚔️ Испытание: 14–17 марта.

🏆 Награда: украшение для знамени.

Чемпионский тройной выбор карт (1 на 1): 17–24 марта

Подберите колоду и сокрушите противников!

⚔️ Испытание: 21–24 марта.

🏆 Награда: украшение для знамени.

Свет мой, зеркальце (1 на 1): 24–31 марта

Оба игрока получают одинаковые колоды — разница только в мастерстве!

⚔️ Испытание: 28–31 марта.

🏆 Награда: рамка для знамени.

Эволюционный хаос (1 на 1): 31 марта — 7 апреля

Добавьте в колоду до 8 эволюций и установите контроль на арене!

⚔️ Испытание: 4–7 апреля.

🏆 Награда: сезонные токены.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale