Эволюционировавший охотник ловит в сети ближайшего вражеского воина, блокируя его передвижение и атаки. Если в сетях находится летающий воин, то его можно атаковать даже с земли.

Благодаря этой способности эволюция охотника отлично справляется с наступлением противника, удерживая вражеских воинов на месте для нанесения максимального урона. Охотник также хорошо показывает себя в поддержке наступления, например, при использовании королевского гиганта — сети охотника эффективно защищают ваших ключевых воинов.

Если вам нужно противостоять этой эволюции, попробуйте отвлечь ее с помощью ледяного духа или ледяного голема.