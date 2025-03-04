Сезон охоты уже открыт! Благодаря эволюции арсенал охотника пополнился прочными сетями, которые помогают ему эффективнее охотиться на врагов.
Эволюционировавший охотник ловит в сети ближайшего вражеского воина, блокируя его передвижение и атаки. Если в сетях находится летающий воин, то его можно атаковать даже с земли.
Благодаря этой способности эволюция охотника отлично справляется с наступлением противника, удерживая вражеских воинов на месте для нанесения максимального урона. Охотник также хорошо показывает себя в поддержке наступления, например, при использовании королевского гиганта — сети охотника эффективно защищают ваших ключевых воинов.
Если вам нужно противостоять этой эволюции, попробуйте отвлечь ее с помощью ледяного духа или ледяного голема.
Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом!
⚔️ Испытание: 7–10 марта.
🏆 Награда: рамка для знамени.
Добавьте в колоду до 4 эволюций и установите контроль на арене!
⚔️ Испытание: 14–17 марта.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Подберите колоду и сокрушите противников!
⚔️ Испытание: 21–24 марта.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Оба игрока получают одинаковые колоды — разница только в мастерстве!
⚔️ Испытание: 28–31 марта.
🏆 Награда: рамка для знамени.
Добавьте в колоду до 8 эволюций и установите контроль на арене!
⚔️ Испытание: 4–7 апреля.
🏆 Награда: сезонные токены.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale