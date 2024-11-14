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14 нояб. 2024 г.
Blog – Clash Royale

Ноябрьские изменения баланса!

Ниже представлены ноябрьские изменения баланса.

Всадница на баране

Урон:
266 → 250 (-6 %)

Урон при штурме:
532 → 500 (-6 %)

Несмотря на то, что мы довольны возросшей популярностью всадницы, недавнее усиление сделало ее слишком сильной. Поскольку сейчас штурм — это очень стабильная и эффективная способность, мы снижаем ее урон, чтобы сбалансировать эту карту.

Гоблинштейн

Здоровье монстра: 2752 → 2598 (-6 %)

Для своей стоимости Гоблинштейн — слишком сильная карта, эффективная как при атаке, так и при обороне. Мы снижаем здоровье монстра, чтобы побудить игроков продумывать стратегию при использовании этой карты.

Эволюция П.Е.К.К.А.

Исцеление за уничтожение:
376 → 282 (-25 %)

Эволюция П.Е.К.К.А. все еще остается одной из самых сильных и популярных карт в текущей мете. Это ослабление незначительно повлияет на ее силу, однако должно снизить ее популярность.

Эволюция мушкетера

Снайперский урон:
326 → 392 (+20 %)

Мы увеличиваем снайперский урон эволюции мушкетера, чтобы эффективность ее способности соответствовала сложности применения. Теперь мушкетер может уничтожить королеву лучниц или дракончика за 3 пули, а в сочетании с гигантским снежком ей по силам даже пламенный дракон или палач.

До встречи на арене!
Команда Clash Royale