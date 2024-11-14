Несмотря на то, что мы довольны возросшей популярностью всадницы, недавнее усиление сделало ее слишком сильной. Поскольку сейчас штурм — это очень стабильная и эффективная способность, мы снижаем ее урон, чтобы сбалансировать эту карту.