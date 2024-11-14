Ниже представлены ноябрьские изменения баланса.
Всадница на баране
Урон:
266 → 250 (-6 %)
Урон при штурме:
532 → 500 (-6 %)
Несмотря на то, что мы довольны возросшей популярностью всадницы, недавнее усиление сделало ее слишком сильной. Поскольку сейчас штурм — это очень стабильная и эффективная способность, мы снижаем ее урон, чтобы сбалансировать эту карту.
Гоблинштейн
Здоровье монстра: 2752 → 2598 (-6 %)
Для своей стоимости Гоблинштейн — слишком сильная карта, эффективная как при атаке, так и при обороне. Мы снижаем здоровье монстра, чтобы побудить игроков продумывать стратегию при использовании этой карты.
Эволюция П.Е.К.К.А.
Исцеление за уничтожение:
376 → 282 (-25 %)
Эволюция П.Е.К.К.А. все еще остается одной из самых сильных и популярных карт в текущей мете. Это ослабление незначительно повлияет на ее силу, однако должно снизить ее популярность.
Эволюция мушкетера
Снайперский урон:
326 → 392 (+20 %)
Мы увеличиваем снайперский урон эволюции мушкетера, чтобы эффективность ее способности соответствовала сложности применения. Теперь мушкетер может уничтожить королеву лучниц или дракончика за 3 пули, а в сочетании с гигантским снежком ей по силам даже пламенный дракон или палач.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale