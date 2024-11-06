Выбор карт с мушкетером (1 на 1 и 2 на 2): 4–11 ноября

🤠 Эволюции мушкетера слишком тесно в этом городе, ведь она способна попасть в цель за километр.

⚔️ Испытание: 8–11 ноября.

🏆 Награда: знамя.