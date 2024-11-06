Выбор карт с мушкетером (1 на 1 и 2 на 2): 4–11 ноября
🤠 Эволюции мушкетера слишком тесно в этом городе, ведь она способна попасть в цель за километр.
⚔️ Испытание: 8–11 ноября.
🏆 Награда: знамя.
Нашествие фениксов (1 на 1): 11–18 ноября
🐦 Эти дерзкие птицы летят на арену одна за другой! Сразите их или испытайте на себе их горячий нрав.
Эволюция пушки (1 на 1): 18–25 ноября
🚀 Эволюция пушки катится на арену с таким грохотом, что ее сложно не заметить!
Черный эликсир (1 на 1 и 2 на 2): 25 ноября — 2 декабря
⚫ Черный эликсир возвращается! Находясь в нем, воины двигаются вдвое быстрее, но получают урон в двойном размере.
⚔️ Испытание: 29 ноября — 2 декабря.
🏆 Награда: эмодзи.