Новый чемпион, эволюция карты, арена и многое другое!
НОВЫЙ ЧЕМПИОН — МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
Чемпион, который точно стоит потраченного эликсира!
Встречайте наш первый чемпионский дуэт: маленькому принцу во всем помогает могучая охранница, и вместе они могут наносить урон как в ближнем, так и в дальнем бою.
Маленький принц пользуется уникальным скорострельным арбалетом, но стрелять он может, только когда стоит на месте! Эту атаку можно прервать при помощи удачно использованного разряда или бревна.
ЧЕМПИОНСКАЯ СПОСОБНОСТЬ — КОРОЛЕВСКОЕ СПАСЕНИЕ
Маленький принц зовет на помощь свою охранницу, которая тут же вступает в битву!
Охранница совершает рывок в сторону маленького принца, нанося урон и отталкивая ближайших врагов.
Впервые нового чемпиона можно получить совершенно бесплатно! В течение ограниченного времени маленький принц будет доступен всем игрокам, которые достигли Арены 11.
Весь ноябрьский сезон Clash Royale на основном экране игры будет находиться кнопка с изображением маленького принца. Нажав на нее, вы сможете получить доступ к карте чемпиона, а также к 3 обучающим квестам, которые поближе познакомят вас с этим маленьким проказником.
Завершите все 3 обучающих квеста, чтобы получить крутое украшение для боевого знамени!
ЭВОЛЮЦИЯ КАРТЫ ЛУЧНИЦ
🏹 Лучницы эволюционировали!
Лучницы полностью преобразились: новая прическа, новый лук, а также новые усиленные выстрелы, которые наносят двойной урон на определенной дальности!
Разблокируйте их эволюцию при помощи ноябрьского алмазного пропуска.
НОВАЯ АРЕНА
Устройте потасовку в таверне на нашей новой арене «10 эликсиров»!
Это место, куда воины приходят пропустить по стаканчику эликсира и попеть караоке после тяжелого дня на арене. Вы могли увидеть его в ролике про маленького принца.