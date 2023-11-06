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6 нояб. 2023 г.
Blog – Clash Royale

НОЯБРЬСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Новый чемпион, эволюция карты, арена и многое другое!

НОВЫЙ ЧЕМПИОН — МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Чемпион, который точно стоит потраченного эликсира!

Встречайте наш первый чемпионский дуэт: маленькому принцу во всем помогает могучая охранница, и вместе они могут наносить урон как в ближнем, так и в дальнем бою.

Маленький принц пользуется уникальным скорострельным арбалетом, но стрелять он может, только когда стоит на месте! Эту атаку можно прервать при помощи удачно использованного разряда или бревна.

ЧЕМПИОНСКАЯ СПОСОБНОСТЬ — КОРОЛЕВСКОЕ СПАСЕНИЕ

Маленький принц зовет на помощь свою охранницу, которая тут же вступает в битву!

Охранница совершает рывок в сторону маленького принца, нанося урон и отталкивая ближайших врагов.

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО ❤️

Впервые нового чемпиона можно получить совершенно бесплатно! В течение ограниченного времени маленький принц будет доступен всем игрокам, которые достигли Арены 11.

Весь ноябрьский сезон Clash Royale на основном экране игры будет находиться кнопка с изображением маленького принца. Нажав на нее, вы сможете получить доступ к карте чемпиона, а также к 3 обучающим квестам, которые поближе познакомят вас с этим маленьким проказником.

Завершите все 3 обучающих квеста, чтобы получить крутое украшение для боевого знамени!

ЭВОЛЮЦИЯ КАРТЫ ЛУЧНИЦ

🏹 Лучницы эволюционировали!

Лучницы полностью преобразились: новая прическа, новый лук, а также новые усиленные выстрелы, которые наносят двойной урон на определенной дальности!

Разблокируйте их эволюцию при помощи ноябрьского алмазного пропуска.

НОВАЯ АРЕНА

Устройте потасовку в таверне на нашей новой арене «10 эликсиров»!

Это место, куда воины приходят пропустить по стаканчику эликсира и попеть караоке после тяжелого дня на арене. Вы могли увидеть его в ролике про маленького принца.