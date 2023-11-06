Чемпион, который точно стоит потраченного эликсира!

Встречайте наш первый чемпионский дуэт: маленькому принцу во всем помогает могучая охранница, и вместе они могут наносить урон как в ближнем, так и в дальнем бою.

Маленький принц пользуется уникальным скорострельным арбалетом, но стрелять он может, только когда стоит на месте! Эту атаку можно прервать при помощи удачно использованного разряда или бревна.