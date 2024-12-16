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16 дек. 2024 г.
Blog – Clash Royale

Обновление игры: новый воин для башни — королевский повар!

  • Новый воин для башни — королевский повар.

  • Pass Royale с улучшенным призовым раундом начиная со следующего сезона.

  • Больше элементов оформления в призах-сюрпризах.

  • Гоблинята покидают игру.

Новый воин для башни — королевский повар

В Clash Royale появится первый атакующий воин для башни!

  • Королевский повар — это легендарный воин для башни, который становится доступен на 13-й арене.

  • Каждые 18 секунд королевский повар увеличивает уровень вашего воина с наибольшим запасом здоровья на 1! Если ему приходится атаковать, то зарядка способности может занимать до 30 секунд.

  • Королевский повар будет отдавать предпочтение тем воинам, которые еще не получали повышение уровня. Его способность действует только на воинов, имеющих не менее 20 % общего запаса здоровья.

Улучшение призового раунда Pass Royale

Начиная с январского сезона зарабатывать призы-сюрпризы станет проще, чем когда-либо:

  • после прохождения пропуска вы сможете получать дополнительные призы-сюрпризы, зарабатывая короны;

  • в зависимости от длины сезона можно получить от 28 до 35 призов-сюрпризов;

  • призы-сюрпризы накапливаются. Если вы пройдете пропуск за 20 дней, то вас будут дожидаться 20 призов-сюрпризов;

  • как только вы получите все доступные призы-сюрпризы, появится таймер, отсчитывающий время до появления нового.

Больше элементов оформления в призах-сюрпризах

Теперь в призах-сюрпризах будет еще больше элементов оформления!

Прощайте, гоблинята!

Королева гоблинов покинула арену, так что пришло время попрощаться с гоблинятами.

Не переживайте — вы получите компенсацию за золото и элитные карты-джокеры, потраченные на их улучшение.

Изменения и исправления ошибок

  • Убрано одно задание и перераспределены коронные награды — теперь вам доступно только 4 задания вместо 5.

  • Теперь вы будете получать уведомление, если ваша ежедневная серия грозит прерваться.

  • Переработан подход к обучению игры новыми картами — мы внесли небольшие визуальные изменения и системные улучшения, чтобы сделать подготовку к будущим обновлениям более гладкой.

  • Теперь вы можете переключаться между разными колодами на экране игрового режима события.

  • В меню настроек добавлен переключатель, позволяющий активировать вибрацию.

  • Исправлена ошибка, из-за которой способность Гоблинштейна «Удар током» и снаряжение электрогиганта не наносили сниженный урон башне короля.

  • Исправлена ошибка, из-за которой Эволюция рыцаря иногда получала 100% урона, преследуя войска после атаки.

  • Исправлена ошибка, из-за которой зеркало показывало знак вопроса вместо стоимости в эликсире.

  • Различные исправления эволюции мегарыцаря.

  • Различные исправления эволюции электродракона.

  • Различные исправления эволюции гигантского снежка.

  • Различные исправления эволюции мушкетера.

  • Исправлены разные ошибки, приводившие к вылету игры.