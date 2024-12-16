Королевский повар — это легендарный воин для башни, который становится доступен на 13-й арене.

Каждые 18 секунд королевский повар увеличивает уровень вашего воина с наибольшим запасом здоровья на 1! Если ему приходится атаковать, то зарядка способности может занимать до 30 секунд.