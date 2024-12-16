Новый воин для башни — королевский повар.
Pass Royale с улучшенным призовым раундом начиная со следующего сезона.
Больше элементов оформления в призах-сюрпризах.
Гоблинята покидают игру.
Новый воин для башни — королевский повар
В Clash Royale появится первый атакующий воин для башни!
Королевский повар — это легендарный воин для башни, который становится доступен на 13-й арене.
Каждые 18 секунд королевский повар увеличивает уровень вашего воина с наибольшим запасом здоровья на 1! Если ему приходится атаковать, то зарядка способности может занимать до 30 секунд.
Королевский повар будет отдавать предпочтение тем воинам, которые еще не получали повышение уровня. Его способность действует только на воинов, имеющих не менее 20 % общего запаса здоровья.
Начиная с январского сезона зарабатывать призы-сюрпризы станет проще, чем когда-либо:
после прохождения пропуска вы сможете получать дополнительные призы-сюрпризы, зарабатывая короны;
в зависимости от длины сезона можно получить от 28 до 35 призов-сюрпризов;
призы-сюрпризы накапливаются. Если вы пройдете пропуск за 20 дней, то вас будут дожидаться 20 призов-сюрпризов;
как только вы получите все доступные призы-сюрпризы, появится таймер, отсчитывающий время до появления нового.
Больше элементов оформления в призах-сюрпризах
Теперь в призах-сюрпризах будет еще больше элементов оформления!
Прощайте, гоблинята!
Королева гоблинов покинула арену, так что пришло время попрощаться с гоблинятами.
Не переживайте — вы получите компенсацию за золото и элитные карты-джокеры, потраченные на их улучшение.
Убрано одно задание и перераспределены коронные награды — теперь вам доступно только 4 задания вместо 5.
Теперь вы будете получать уведомление, если ваша ежедневная серия грозит прерваться.
Переработан подход к обучению игры новыми картами — мы внесли небольшие визуальные изменения и системные улучшения, чтобы сделать подготовку к будущим обновлениям более гладкой.
Теперь вы можете переключаться между разными колодами на экране игрового режима события.
В меню настроек добавлен переключатель, позволяющий активировать вибрацию.
Исправлена ошибка, из-за которой способность Гоблинштейна «Удар током» и снаряжение электрогиганта не наносили сниженный урон башне короля.
Исправлена ошибка, из-за которой Эволюция рыцаря иногда получала 100% урона, преследуя войска после атаки.
Исправлена ошибка, из-за которой зеркало показывало знак вопроса вместо стоимости в эликсире.
Различные исправления эволюции мегарыцаря.
Различные исправления эволюции электродракона.
Различные исправления эволюции гигантского снежка.
Различные исправления эволюции мушкетера.
Исправлены разные ошибки, приводившие к вылету игры.