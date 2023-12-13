В обновлении, которое выйдет 13 декабря, вы увидите, что ваша башня принцессы превратилась в карту.
Это первый ВОИН ДЛЯ БАШНИ для каждого игрока и новый тип карт в Clash Royale!
В бою
Воины в башне — это различные карты, которые защищают вас с ваших королевских башен.
Противник увидит их только после того, как начнется бой.
У каждого воина для башни есть уникальная способность.
Вне боя
Воинам для башни отводится новая ячейка в вашей боевой колоде, которую нужно заполнить.
Повышение уровня и улучшение проходит так же, как и у других карт (копии карты + золото).
Улучшение воинов для башни
Ваша текущая башня принцессы автоматически превратится в карту принцессы из башни того же уровня, что и ваша башня короля.
Достигнув нового уровня башни короля на пути короля, вы получите карты принцессы из башни и золото, которые позволят вам повысить уровень этой карты до уровня башни короля.
Уровень воинов для башни ограничен уровнем вашей башни короля. Это означает, что «перекачать» башни так же, как карты, не получится (например, если у вас башня короля 12-го уровня, у вас не может быть воина для башни 13-го уровня).
Воинов для башни можно найти в сундуках с воинами для башни. Это новый тип сундуков, который будет доступен в цикле сундуков!
Большинство волшебных предметов нельзя использовать с воинами для башни. Исключение составляет волшебная монета.
Это изменение должно подготовить вас к выходу первого НОВОГО воина для башни в январе 2024 года. После этого в боях можно будет использовать разных воинов для башни.
Воины для башни — это обязательная часть боевой колоды, поэтому они должны быть у всех!
Конструктор колоды и коллекция карт получили отдельные вкладки.
Оформление магазина обновлено, и теперь в нем появились более понятные разделы, которые упростят поиск нужного товара!
Теперь среди доступных наград в испытаниях могут быть фрагменты эволюции.
Путь к славе: награды на выбор за 13-ю арену теперь состоят из карт 13-й арены.
При получении урона башня короля больше не воспроизводит забавную анимацию.
Исправлена ошибка, приводившая к вылету игры при использовании конструктора колоды при смене сезонных испытаний.
Исправлено наслаивание текста в нескольких переводах игры.
Кнопка возвращения к началу Pass Royale перемещена в левую часть экрана.
Для игроков на арабском языке: веб-страницы, на которые вы переходите из настроек, теперь переводятся автоматически.
Исправлена ошибка, приводившая к вылету игры при попытке получить 2 награды за мастерство одновременно.
Обучение по фрагментам эволюции теперь отображается, даже если первая эволюция у игрока была открыта с помощью фрагмента-джокера.
Исправлена ошибка, из-за которой пустые ячейки колоды автоматически заполнялись картами.
ИЗМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕРМИНОВ
Сила башни
Делится на два термина:
Уровень башни короля.
Уровень воина для башни.
Это необходимо, потому что теперь башня короля и воин для башни могут быть разных уровней.
Башни принцесс = королевские башни
Уровни королевских башен теперь соответствуют уровням воинов для башни и больше не привязаны к уровням башни короля.
С января 2024 года принцесса перестанет быть единственным воином для королевской башни!
ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ВОИН ДЛЯ БАШНИ ВЫЙДЕТ НА АРЕНУ 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА ВМЕСТЕ С НОВОЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ...