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13 дек. 2023 г.
Blog – Clash Royale

ОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ — 13 ДЕКАБРЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАШНИ ПРИНЦЕССЫ!

В обновлении, которое выйдет 13 декабря, вы увидите, что ваша башня принцессы превратилась в карту.

Это первый ВОИН ДЛЯ БАШНИ для каждого игрока и новый тип карт в Clash Royale!

КАК ДЕЙСТВУЮТ ВОИНЫ В БАШНЕ?

В бою

  • Воины в башне — это различные карты, которые защищают вас с ваших королевских башен.

  • Противник увидит их только после того, как начнется бой.

  • У каждого воина для башни есть уникальная способность.

Вне боя

  • Воинам для башни отводится новая ячейка в вашей боевой колоде, которую нужно заполнить.

  • Повышение уровня и улучшение проходит так же, как и у других карт (копии карты + золото).

Улучшение воинов для башни

  • Ваша текущая башня принцессы автоматически превратится в карту принцессы из башни того же уровня, что и ваша башня короля.

  • Достигнув нового уровня башни короля на пути короля, вы получите карты принцессы из башни и золото, которые позволят вам повысить уровень этой карты до уровня башни короля.

  • Уровень воинов для башни ограничен уровнем вашей башни короля. Это означает, что «перекачать» башни так же, как карты, не получится (например, если у вас башня короля 12-го уровня, у вас не может быть воина для башни 13-го уровня).

  • Воинов для башни можно найти в сундуках с воинами для башни. Это новый тип сундуков, который будет доступен в цикле сундуков!

  • Большинство волшебных предметов нельзя использовать с воинами для башни. Исключение составляет волшебная монета.

ПОЧЕМУ МЫ ИЗМЕНИЛИ БАШНЮ ПРИНЦЕССЫ?

Это изменение должно подготовить вас к выходу первого НОВОГО воина для башни в январе 2024 года. После этого в боях можно будет использовать разных воинов для башни.

Воины для башни — это обязательная часть боевой колоды, поэтому они должны быть у всех!

ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА

  • Конструктор колоды и коллекция карт получили отдельные вкладки.

  • Оформление магазина обновлено, и теперь в нем появились более понятные разделы, которые упростят поиск нужного товара!

ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК И РАЗЛИЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

  • Теперь среди доступных наград в испытаниях могут быть фрагменты эволюции.

  • Путь к славе: награды на выбор за 13-ю арену теперь состоят из карт 13-й арены.

  • При получении урона башня короля больше не воспроизводит забавную анимацию.

  • Исправлена ошибка, приводившая к вылету игры при использовании конструктора колоды при смене сезонных испытаний.

  • Исправлено наслаивание текста в нескольких переводах игры.

  • Кнопка возвращения к началу Pass Royale перемещена в левую часть экрана.

  • Для игроков на арабском языке: веб-страницы, на которые вы переходите из настроек, теперь переводятся автоматически.

  • Исправлена ошибка, приводившая к вылету игры при попытке получить 2 награды за мастерство одновременно.

  • Обучение по фрагментам эволюции теперь отображается, даже если первая эволюция у игрока была открыта с помощью фрагмента-джокера.

  • Исправлена ошибка, из-за которой пустые ячейки колоды автоматически заполнялись картами.

ИЗМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕРМИНОВ

  • Сила башни

Делится на два термина:

Уровень башни короля.

Уровень воина для башни.

Это необходимо, потому что теперь башня короля и воин для башни могут быть разных уровней.

  • Башни принцесс = королевские башни

Уровни королевских башен теперь соответствуют уровням воинов для башни и больше не привязаны к уровням башни короля.

С января 2024 года принцесса перестанет быть единственным воином для королевской башни!

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