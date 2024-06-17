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17 июн. 2024 г.
Blog – Clash Royale

ОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ — 17 ИЮНЯ

ВСТРЕЧАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЕ!

НОВЫЕ КАРТЫ, АРЕНЫ, СУНДУКИ, ПРАВИТЕЛЬНИЦА и многое другое!

C 17 июня вы сможете пройти по пути королевы гоблинов и познакомиться с новыми аренами, картами, сундуками и невероятными наградами!

НОВЫЙ ИГРОВОЙ РЕЖИМ!

Путь королевы гоблинов — это новый игровой режим, доступный с 12-й арены.

Вы можете перейти к нему, воспользовавшись кнопкой переключения между путем к славе и легендарным путем.

ГОБЛИНСКИЕ АРЕНЫ

Вас ждут четыре тематические гоблинские арены!

ЗОЛОТОЙ РУДНИК

Начальная арена
Максимальный уровень: 9

ЯМА

Чтобы открыть эту арену, необходимо набрать 1000 трофеев
Максимальный уровень: 11
Дает 1 ячейку эволюции

СВАЛКА

Чтобы открыть эту арену, необходимо набрать 2000 трофеев
Максимальный уровень: 13

ДВОРЕЦ ПРЕДКОВ

Чтобы открыть эту арену, необходимо набрать 3000 трофеев
Максимальный уровень: 15
Дает 1 ячейку эволюции

На отметке в 3400 трофеев вас ждет эксклюзивный эмодзи!

БАШНЯ КОРОЛЕВЫ ГОБЛИНОВ И ЕЕ СПОСОБНОСТИ

С башней королевы гоблинов в игре появится уникальная механика:

  • играя гоблинскими картами, вы заряжаете способность королевы гоблинов, для которой требуется 20 капель эликсира;

  • чтобы активировать заряженную способность, используйте еще одну гоблинскую карту, и вы увидите, как гоблинята летят на другую сторону арены!

В настоящее время этот воин для башни доступен только на пути королевы гоблинов, но мы можем добавить его в другие игровые режимы в будущем.

НОВЫЕ ГОБЛИНСКИЕ КАРТЫ!

Три новые гоблинские карты, которые можно разблокировать только на пути королевы гоблинов! После разблокировки вы сможете использовать их на пути к славе и на легендарном пути.

ГОБЛИН-ПОДРЫВНИК

Гоблин-подрывник — это редкая карта, которая наносит урон по области и взрывается при уничтожении. Когда у него остается мало здоровья, он бросается на штурм ближайшего здания. Гоблина-подрывника можно разблокировать на арене «Золотой рудник».

ПРОКЛЯТИЕ ГОБЛИНОВ

Проклятие гоблинов — это эпическая карта, которая наносит урон по области, а уничтоженные ею воины...
Превращаются в гоблинов!

ГОБЛИНСКАЯ МАШИНА

У гоблинской машины есть две руки для рукопашного боя и одна большая ракета для целей подальше. Эту легендарную карту можно разблокировать на арене «Свалка».

ГОБЛИНСКИЕ СУНДУКИ

В игре появились новые гоблинские сундуки:

  • гоблинский тайник (время открывания: 3 часа);

  • гоблинский сундук (время открывания: 8 часов);

  • гоблинский ларец (время открывания: 12 часов).

Эти сундуки можно получить только в новом игровом режиме. Каждый третий сундук будет гоблинским.

УЛУЧШЕНИЯ

  • сражения в войнах кланов теперь приносят сундуки;

  • призы-сюрпризы теперь могут содержать полную эволюцию в числе других наград. Таблица наград легендарного приза-сюрприза изменилась следующим образом:

    • раньше:* легендарная книга карт: 33,3 % (1/3);* 50 000 элитных карт-джокеров: 33,3 % (1/3);* книга книг: 33,3 % (1/3).

    • теперь:* легендарная книга карт: 33,3 % (1/3);* 50 000 элитных карт-джокеров: 33,3 % (1/3);* книга книг: 22,2 % (2/9);* полная эволюция: 11,1 % (1/9).

  • теперь коллекцию карт можно фильтровать;

    • отфильтровав коллекцию по параметру «Эволюция», вы сможете увидеть прогресс каждой эволюции.

  • добавлена возможность жаловаться на недопустимое имя игрока;

  • обновлен интерфейс создания новых колод и управления существующими;

    • в каждом режиме теперь есть собственный конструктор колоды;

    • раньше кнопки, позволяющие скопировать колоду или поделиться ей, находились в нижнем правом углу. теперь они переместились в верхний левый угол, где также можно добавлять новые колоды;

    • с выходом этого обновления при достижении игроком легендарного пути активная колода будет скопирована в первую ячейку конструктора колоды для легендарного пути;

    • конструктор колод игроков, которые разблокировали легендарный путь до выхода этого обновления, скопирует все непустые колоды из конструктора колод на пути к славе;

    • ячейки для колод больше не будут добавляться с повышением уровня короля; все 10 ячеек будут доступны во всех конструкторах колоды при переходе на 2-й уровень короля.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

  • исправлена ошибка, из-за которой тесла не испускала электроимпульс, если не была уничтожена другим воином;

  • исправлена ошибка, из-за которой тесла закрывалась сразу после появления;

  • исправлена ошибка, из-за которой не появлялась иконка о получении награды в событиях сообщества;

  • снижение урона теперь корректно применяется, если действует усиление урона, что устраняет ошибку, из-за которой увеличение урона игнорировало снижение урона для воинов со способностями или активным щитом;

  • ежедневные задания теперь правильно учитывают количество побед, если игрок выигрывает несколько дуэльных сражений в войне кланов;

  • кнопка волшебного предмета больше не исчезает с экрана с информацией для карт 15-го уровня.

Надеемся, что вам понравится это обновление. До встречи на арене!