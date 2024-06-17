НОВЫЕ КАРТЫ, АРЕНЫ, СУНДУКИ, ПРАВИТЕЛЬНИЦА и многое другое!
C 17 июня вы сможете пройти по пути королевы гоблинов и познакомиться с новыми аренами, картами, сундуками и невероятными наградами!
Путь королевы гоблинов — это новый игровой режим, доступный с 12-й арены.
Вы можете перейти к нему, воспользовавшись кнопкой переключения между путем к славе и легендарным путем.
Вас ждут четыре тематические гоблинские арены!
ЗОЛОТОЙ РУДНИК
Начальная арена
Максимальный уровень: 9
ЯМА
Чтобы открыть эту арену, необходимо набрать 1000 трофеев
Максимальный уровень: 11
Дает 1 ячейку эволюции
СВАЛКА
Чтобы открыть эту арену, необходимо набрать 2000 трофеев
Максимальный уровень: 13
ДВОРЕЦ ПРЕДКОВ
Чтобы открыть эту арену, необходимо набрать 3000 трофеев
Максимальный уровень: 15
Дает 1 ячейку эволюции
На отметке в 3400 трофеев вас ждет эксклюзивный эмодзи!
С башней королевы гоблинов в игре появится уникальная механика:
играя гоблинскими картами, вы заряжаете способность королевы гоблинов, для которой требуется 20 капель эликсира;
чтобы активировать заряженную способность, используйте еще одну гоблинскую карту, и вы увидите, как гоблинята летят на другую сторону арены!
В настоящее время этот воин для башни доступен только на пути королевы гоблинов, но мы можем добавить его в другие игровые режимы в будущем.
Три новые гоблинские карты, которые можно разблокировать только на пути королевы гоблинов! После разблокировки вы сможете использовать их на пути к славе и на легендарном пути.
ГОБЛИН-ПОДРЫВНИК
Гоблин-подрывник — это редкая карта, которая наносит урон по области и взрывается при уничтожении. Когда у него остается мало здоровья, он бросается на штурм ближайшего здания. Гоблина-подрывника можно разблокировать на арене «Золотой рудник».
ПРОКЛЯТИЕ ГОБЛИНОВ
Проклятие гоблинов — это эпическая карта, которая наносит урон по области, а уничтоженные ею воины...
Превращаются в гоблинов!
ГОБЛИНСКАЯ МАШИНА
У гоблинской машины есть две руки для рукопашного боя и одна большая ракета для целей подальше. Эту легендарную карту можно разблокировать на арене «Свалка».
В игре появились новые гоблинские сундуки:
гоблинский тайник (время открывания: 3 часа);
гоблинский сундук (время открывания: 8 часов);
гоблинский ларец (время открывания: 12 часов).
Эти сундуки можно получить только в новом игровом режиме. Каждый третий сундук будет гоблинским.
сражения в войнах кланов теперь приносят сундуки;
призы-сюрпризы теперь могут содержать полную эволюцию в числе других наград. Таблица наград легендарного приза-сюрприза изменилась следующим образом:
раньше:* легендарная книга карт: 33,3 % (1/3);* 50 000 элитных карт-джокеров: 33,3 % (1/3);* книга книг: 33,3 % (1/3).
теперь:* легендарная книга карт: 33,3 % (1/3);* 50 000 элитных карт-джокеров: 33,3 % (1/3);* книга книг: 22,2 % (2/9);* полная эволюция: 11,1 % (1/9).
теперь коллекцию карт можно фильтровать;
отфильтровав коллекцию по параметру «Эволюция», вы сможете увидеть прогресс каждой эволюции.
добавлена возможность жаловаться на недопустимое имя игрока;
обновлен интерфейс создания новых колод и управления существующими;
в каждом режиме теперь есть собственный конструктор колоды;
раньше кнопки, позволяющие скопировать колоду или поделиться ей, находились в нижнем правом углу. теперь они переместились в верхний левый угол, где также можно добавлять новые колоды;
с выходом этого обновления при достижении игроком легендарного пути активная колода будет скопирована в первую ячейку конструктора колоды для легендарного пути;
конструктор колод игроков, которые разблокировали легендарный путь до выхода этого обновления, скопирует все непустые колоды из конструктора колод на пути к славе;
ячейки для колод больше не будут добавляться с повышением уровня короля; все 10 ячеек будут доступны во всех конструкторах колоды при переходе на 2-й уровень короля.
исправлена ошибка, из-за которой тесла не испускала электроимпульс, если не была уничтожена другим воином;
исправлена ошибка, из-за которой тесла закрывалась сразу после появления;
исправлена ошибка, из-за которой не появлялась иконка о получении награды в событиях сообщества;
снижение урона теперь корректно применяется, если действует усиление урона, что устраняет ошибку, из-за которой увеличение урона игнорировало снижение урона для воинов со способностями или активным щитом;
ежедневные задания теперь правильно учитывают количество побед, если игрок выигрывает несколько дуэльных сражений в войне кланов;
кнопка волшебного предмета больше не исчезает с экрана с информацией для карт 15-го уровня.
Надеемся, что вам понравится это обновление. До встречи на арене!