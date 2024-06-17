обновлен интерфейс создания новых колод и управления существующими;

в каждом режиме теперь есть собственный конструктор колоды;

раньше кнопки, позволяющие скопировать колоду или поделиться ей, находились в нижнем правом углу. теперь они переместились в верхний левый угол, где также можно добавлять новые колоды;

с выходом этого обновления при достижении игроком легендарного пути активная колода будет скопирована в первую ячейку конструктора колоды для легендарного пути;

конструктор колод игроков, которые разблокировали легендарный путь до выхода этого обновления, скопирует все непустые колоды из конструктора колод на пути к славе;