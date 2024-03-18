В Clash Royale появился приз-сюрприз!
Теперь за выполнение ежедневных заданий можно получить приз-сюрприз. Призы-сюрпризы позволяют зарабатывать волшебные предметы, проходя квесты.
📝 Редкость приза-сюрприза
При получении приза-сюрприза у вас появляется шанс увеличить его редкость, а значит, и ценность награды. Чтобы открыть приз-сюрприз, нужно три раза коснуться его. Каждое касание может повысить редкость приза.
🌟 Редкость приза-сюрприза:
обычная (вероятность увеличения редкости — 20 %);
редкая (вероятность увеличения редкости — 25 %);
эпическая (вероятность увеличения редкости — 30 %);
легендарная.
🎁 Награды в призе-сюрпризе
Награды в призе-сюрпризе могут включать:
золото;
карты-джокеры (всех редкостей);
элитные карты-джокеры;
книги карт и книгу книг;
фрагменты-джокеры.
С апрельского сезона стоимость токенов знамени в сезонном магазине изменится. Это значит, что их больше нельзя будет получить за выполнение ежедневных заданий. Теперь их можно будет заработать за выполнение мастерских заданий или приобрести в сезонном магазине.
Общая стоимость токенов знамени в сезонном магазине была скорректирована.
В: Меняются ли задания ежедневно (то есть сегодня что-то связанное с боем, а завтра — с эмодзи)?
О: Нет, задания остаются одинаковыми.
В: Меняются ли награды ото дня ко дню?
О: Награды тоже остаются прежними, но в будущем это может измениться.
В: Раньше награды за ежедневные задания не исчезали, пока игрок их не получит. Это останется без изменений?
О: Нет. Неполученные награды пропадают после сброса заданий.
В: Когда происходит сброс заданий?
О: Ежедневные задания сбрасываются одновременно с ежедневным ассортиментом магазина. Точное время зависит от часового пояса, в котором была создана ваша игровая учетная запись.
В: Идут ли короны, заработанные в коронной лихорадке, в зачет ежедневного задания с коронами?
О: Да.
В: Что, если я получу в награду волшебный предмет, а в инвентаре нет места?
О: Пока награду из приза-сюрприза можно забрать, даже если она не помещается в инвентарь, но в будущем это может измениться.
Матчи легендарного пути стали доступны на TV Royale.
При копировании колоды теперь также копируются воины в башне.
Функция создания колоды улучшена для удобства игроков.
Улучшена кнопка, включающая чемпионскую способность.
Устранена ошибка, вызывавшая непоследовательную гибель эволюционировавших скелетов под воздействием заклинаний.
До встречи на арене!