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18 мар. 2024 г.
Blog – Clash Royale

ОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ — 18 МАРТА

Приз-сюрприз и переработка ежедневных заданий

В Clash Royale появился приз-сюрприз!

Теперь за выполнение ежедневных заданий можно получить приз-сюрприз. Призы-сюрпризы позволяют зарабатывать волшебные предметы, проходя квесты.

📝 Редкость приза-сюрприза

При получении приза-сюрприза у вас появляется шанс увеличить его редкость, а значит, и ценность награды. Чтобы открыть приз-сюрприз, нужно три раза коснуться его. Каждое касание может повысить редкость приза.

🌟 Редкость приза-сюрприза:

  • обычная (вероятность увеличения редкости — 20 %);

  • редкая (вероятность увеличения редкости — 25 %);

  • эпическая (вероятность увеличения редкости — 30 %);

  • легендарная.

🎁 Награды в призе-сюрпризе

Награды в призе-сюрпризе могут включать:

  • золото;

  • карты-джокеры (всех редкостей);

  • элитные карты-джокеры;

  • книги карт и книгу книг;

  • фрагменты-джокеры.

Изменения, связанные с токенами боевого знамени

С апрельского сезона стоимость токенов знамени в сезонном магазине изменится. Это значит, что их больше нельзя будет получить за выполнение ежедневных заданий. Теперь их можно будет заработать за выполнение мастерских заданий или приобрести в сезонном магазине.

  • Общая стоимость токенов знамени в сезонном магазине была скорректирована.

ЧаВо

В: Меняются ли задания ежедневно (то есть сегодня что-то связанное с боем, а завтра — с эмодзи)?
О: Нет, задания остаются одинаковыми.

В: Меняются ли награды ото дня ко дню?
О: Награды тоже остаются прежними, но в будущем это может измениться.

В: Раньше награды за ежедневные задания не исчезали, пока игрок их не получит. Это останется без изменений?
О: Нет. Неполученные награды пропадают после сброса заданий.

В: Когда происходит сброс заданий?
О: Ежедневные задания сбрасываются одновременно с ежедневным ассортиментом магазина. Точное время зависит от часового пояса, в котором была создана ваша игровая учетная запись.

В: Идут ли короны, заработанные в коронной лихорадке, в зачет ежедневного задания с коронами?
О: Да.

В: Что, если я получу в награду волшебный предмет, а в инвентаре нет места?
О: Пока награду из приза-сюрприза можно забрать, даже если она не помещается в инвентарь, но в будущем это может измениться.

Исправление ошибок и общие улучшения

  • Матчи легендарного пути стали доступны на TV Royale.

  • При копировании колоды теперь также копируются воины в башне.

  • Функция создания колоды улучшена для удобства игроков.

  • Улучшена кнопка, включающая чемпионскую способность.

  • Устранена ошибка, вызывавшая непоследовательную гибель эволюционировавших скелетов под воздействием заклинаний.

До встречи на арене!