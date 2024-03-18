В: Меняются ли задания ежедневно (то есть сегодня что-то связанное с боем, а завтра — с эмодзи)?

О: Нет, задания остаются одинаковыми.

В: Меняются ли награды ото дня ко дню?

О: Награды тоже остаются прежними, но в будущем это может измениться.

В: Раньше награды за ежедневные задания не исчезали, пока игрок их не получит. Это останется без изменений?

О: Нет. Неполученные награды пропадают после сброса заданий.

В: Когда происходит сброс заданий?

О: Ежедневные задания сбрасываются одновременно с ежедневным ассортиментом магазина. Точное время зависит от часового пояса, в котором была создана ваша игровая учетная запись.

В: Идут ли короны, заработанные в коронной лихорадке, в зачет ежедневного задания с коронами?

О: Да.

В: Что, если я получу в награду волшебный предмет, а в инвентаре нет места?

О: Пока награду из приза-сюрприза можно забрать, даже если она не помещается в инвентарь, но в будущем это может измениться.