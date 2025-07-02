Пришло время подняться на новые высоты — вас ждет переработанный путь к славе и рейтинговый режим (ранее известный как легендарный путь).

А еще мы запускаем совершенно новый способ игры в Clash Royale! Представляем вашему вниманию «Тактическое объединение»! Это совершенно новый режим игры с воинами, которых вы уже знаете и любите. Объединяйте, собирайте комбинации и сражайтесь, чтобы остаться последним выжившим в этом пошаговом режиме для 4 игроков.

Но это еще не все! Чтобы встряхнуть всю арену, мы выпускаем легендарную карту, какой вы еще не видели (две карты в одной), а также новую эволюцию.

И многое другое!

Давайте во всем разберемся.