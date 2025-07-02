ОБНОВЛЕНИЕ ИЮНЯ 2025 ГОДА
НОВАЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ КАРТА, НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ, НОВЫЙ ИГРОВОЙ РЕЖИМ И ПЕРЕРАБОТКА ПУТИ К СЛАВЕ!
Пришло время подняться на новые высоты — вас ждет переработанный путь к славе и рейтинговый режим (ранее известный как легендарный путь).
А еще мы запускаем совершенно новый способ игры в Clash Royale! Представляем вашему вниманию «Тактическое объединение»! Это совершенно новый режим игры с воинами, которых вы уже знаете и любите. Объединяйте, собирайте комбинации и сражайтесь, чтобы остаться последним выжившим в этом пошаговом режиме для 4 игроков.
Но это еще не все! Чтобы встряхнуть всю арену, мы выпускаем легендарную карту, какой вы еще не видели (две карты в одной), а также новую эволюцию.
И многое другое!
Давайте во всем разберемся.
ПЕРЕРАБОТКА ПУТИ К СЛАВЕ
ОВЕР 9000!!!
Путь к славе расширяется до 10 000 трофеев!
Мы заметили, что многие игроки застревают в промежутке между 5000 и 8000 трофеев, и поиск противника там становится немного сложнее. Расширив путь к славе до 10 000 трофеев, мы дадим сильнейшим игрокам больше возможностей доминировать, больше эпических сражений и больше шансов доказать, на что они способны!
Теперь, заработав 9000 трофеев, вы разблокируете новую арену — Валькхаллу! Но легендарная арена ушла не слишком далеко —сейчас она открывается с получением 9500 трофеев. А сразу за ней идут...
Сезонные арены!
Сезонные арены — это новый соревновательный этап, который становится доступен при получении 10 000 трофеев:
на каждой арене будут свои награды;
арены будут обновляться каждый сезон. Мы также будем возвращать некоторые из самых известных арен, чтобы сделать ваш путь наверх более захватывающим;
на сезонных аренах (от 10 000 до 15 000 трофеев) вы будете получать по 150 трофеев за победу, так что для тех, в ком живет дух победителя, подъем будет быстрым. Но будьте осторожны — если вы проиграете, то потеряете 150 трофеев;
как только вы наберете 15 000 трофеев, вы разблокируете рейтинговый режим на текущий сезон.
Набрав 15 000 трофеев, вы сможете заработать и больше — исключительно для того, чтобы похвастаться местом в списке лидеров среди друзей, — но за победу вы снова будете получать по 30 трофеев.
Сброс трофеев: у игроков на сезонных аренах трофеи будут частично сброшены до 10–12 тысяч трофеев в зависимости от результатов предыдущего сезона.
Такая перезагрузка позволяет не терять достигнутый прогресс полностью, но каждый месяц у вас будет новая цель, к которой можно стремиться.
Сброс трофеев
|Арена
|До
|После
|1
|10 000
|10 000
|1
|10 100
|10 100
|1
|10 200
|10 200
|1
|10 300
|10 300
|1
|10 400
|10 400
|1
|10 500
|10 400
|1
|10 600
|10 500
|1
|10 700
|10 500
|1
|10 800
|10 600
|1
|10 900
|10 600
|2
|11 000
|10 700
|2
|11 100
|10 700
|2
|11 200
|10 700
|2
|11 300
|10 800
|2
|11 400
|10 800
|2
|11 500
|10 800
|2
|11 600
|10 900
|2
|11 700
|10 900
|2
|11 800
|10 900
|2
|11 900
|10 900
|3
|12 000
|11 000
|3
|12 100
|11 000
|3
|12 200
|11 000
|3
|12 300
|11 100
|3
|12 400
|11 100
|3
|12 500
|11 100
|3
|12 600
|11 200
|3
|12 700
|11 200
|3
|12 800
|11 200
|3
|12 900
|11 300
|3
|13 000
|11 300
|3
|13 100
|11 300
|3
|13 200
|11 400
|3
|13 300
|11 400
|3
|13 400
|11 400
|4
|13 500
|11 500
|4
|13 600
|11 500
|4
|13 700
|11 500
|4
|13 800
|11 600
|4
|13 900
|11 600
|4
|14 000
|11 600
|4
|14 100
|11 700
|4
|14 200
|11 700
|4
|14 300
|11 700
|4
|14 400
|11 800
|4
|14 500
|11 800
|4
|14 600
|11 800
|4
|14 700
|11 900
|4
|14 800
|11 900
|4
|14 900
|11 900
|5
|15 000
|12 000
РЕЙТИНГОВЫЙ РЕЖИМ
Рейтинговый режим (бывший легендарный путь) теперь будет заблокирован в начале каждого сезона.
Чтобы открыть его, вам нужно:
набрать 15 000 трофеев на сезонных аренах в текущем сезоне;
однако только в этом сезоне вы можете разблокировать рейтинговый режим, если достигнете «Мастера I» или выше на легендарном пути;
начиная с августа требование будет изменено, и вам нужно будет достичь чемпионской лиги в предыдущем сезоне.
Лиги «Искатель» будут удалены, а рейтинговый режим будет начинаться с лиги «Мастер I». Это означает, что теперь, начиная играть в этом соревновательном режиме, вы сразу окажетесь ближе к рангу «Абсолютный чемпион».
Это изменение превращает рейтинговый режим в настоящее соревнование.
ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧКОВ
Значки были переработаны и стали выглядеть лучше, чем когда-либо! Теперь их легче найти, и они распределены по уровням и более интуитивно понятным категориям, подобно картам и элементам оформления:
сезонные и годовые значки будут выделяться среди других, а старые значки будут более аккуратно сгруппированы;
новый сезонный значок можно получить, заработав 13 500 трофеев, а при достижении 15 000 трофеев значок переходит на второй уровень;
вы можете получить сезонный значок 3-го уровня, достигнув ранга «Абсолютный чемпион» в рейтинговом режиме, так что вам не придется добывать оба значка.
НОВЫЙ ИГРОВОЙ РЕЖИМ
«Тактическое объединение» — это совершенно новый игровой режим в Clash Royale.
Это полностью пошаговый режим с правителями, популярными персонажами из вселенной Clash, особенностями, модификаторами и множеством стратегических возможностей — и все это в формате быстрых матчей. Играйте в Clash Royale так, как никогда раньше:
этот режим доступен в переключателе режимов начиная с 3-й арены;
вам не нужно собирать колоду — просто начните игру;
у вас и ваших соперников будет общий набор карт, так что следите за тем, что они выбирают, и обхитрите их!
«Тактическое объединение» — это совершенно новый подход к Clash Royale. Пожалуйста, делитесь своими впечатлениями о «Тактическом объединении», и, благодаря вашим отзывам, мы сможем не только сделать этот режим еще лучше, но и вдохновиться на создание новых уникальных режимов!
НОВАЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ КАРТА
Императрица духов
Двойное веселье...
На арене появилась новая мощная легендарная карта, и вместе с ней в игру была добавлена механика, какой вы еще не видели в Clash Royale.
Императрица духов переключается между двумя уникальными формами: летающим воином за 6 капель эликсира, наносящим урон издалека и с высоты птичьего полета, и пехотинцем ближнего боя за 3 капли эликсира.
НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Бочка со скелетами
...двойные проблемы!
Эволюция бочки со скелетами также появится в игре в грядущем сезоне, и теперь вашим врагам придется разбираться не с одной, а с ДВУМЯ бочками со скелетами. При получении урона падает первая бочка, но не успеете вы опомниться, как на врагов упадет и вторая, которая также наносит урон и выпускает скелетов. Если эта карта достигнет башни с полным запасом здоровья, то сбросит на нее сразу две бочки.
Императрица духов и эволюция бочки со скелетами станут доступны 7 июля.
Распределение наград
Мы перераспределили награды между режимами, чтобы сделать их доступнее и полезнее для большего числа игроков. Ниже представлены некоторые примеры.
Элитные карты-джокеры:
25 000 элитных карт-джокеров остаются в рейтинговом режиме;
10 000 элитных карт-джокеров были перемещены на сезонные арены;
15 000 элитных карт-джокеров теперь можно получить в событиях.
Раньше большинство элитных карт-джокеров были доступны только в высокорейтинговых лигах, куда попадал лишь небольшой процент игроков. Теперь же еще больше людей сможет ими воспользоваться.
Золото:
количество золота в рейтинговом режиме (бывший легендарный путь) уменьшено с 75 000 до 25 000;
оставшиеся 50 000 золотых теперь можно получить в награду на сезонных аренах.
Кристаллы:
2525 кристаллов было перемещено из системы мастерства на путь к славе;
количество кристаллов в системе мастерства было скорректировано:
обычные карты: 150 -> 100 кристаллов;
чемпионские карты: 300 -> 100 кристаллов.
Хотя раньше в системе мастерства можно было заработать большее количество кристаллов, получало их гораздо меньше игроков.
В мае игроков, получивших кристаллы на пути к славе, было на 47 % больше, чем игроков, заработавших их с помощью системы мастерства, которой пользуются гораздо больше людей. Это изменение поможет большему числу игроков — особенно на средних рангах — стабильнее зарабатывать кристаллы.
В основе этих изменений лежит корректировка баланса наград, проведенная в последнем обновлении, которая привела к значительному улучшению показателей заработка игроков. Мы продолжаем совершенствовать систему наград, чтобы сделать прогресс в игре справедливым, интересным и более доступным для всех.
Другие изменения, связанные с наградами
Сундуки:
мы внесли ряд изменений для сундуков. Раньше многие сундуки выглядели по-разному, но предлагали одинаковые награды. Мы это поменяли, и теперь у каждого сундука более очерченная роль, так что вам будет проще понять, что именно вы получаете и почему. Вот несколько примеров:
огромный сундук: он дает вам большое количество золота и смесь эпических, легендарных и чемпионских карт. В нем больше нельзя найти карты-джокеры, что позволяет нам более широко использовать его в игре и не пересекаться с более ограниченными типами наград;
магический сундук: больше карт и золота, но меньше эпических, легендарных и чемпионских карт;
сундук с молнией: теперь он дает значительно больше карт и золота — почти в два раза! В нем по-прежнему используется функция перетасовки некоторых карт. Мы удалили карты-джокеры из этого сундука, поскольку у него уже есть функция перетасовки, которая позволяет выбирать конкретные карты.
Благодаря этим изменениям каждый сундук стал по-своему уникальным — некоторые дают больше карт или золота, а из других можно получить конкретные награды.
Боевые награды:
бонусные награды за бой теперь дают только золото.
Удаленные карты вернутся позже в другом формате. После летнего перерыва мы также планируем протестировать новые варианты боевых наград, чтобы улучшить их общее качество, — следите за новостями!
УЛУЧШЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ИГРЫ
Раньше события и испытания были скрыты во вкладке «Сезоны», теперь же они находятся в самом центре главного экрана в переключателе режимов игры. Это облегчит их поиск, а ваши колоды останутся синхронизированы между разными режимами!
В течение всего сезона в переключателе можно найти следующие игровые режимы:
путь к славе;
рейтинговый режим;
режим «Тактическое объединение»;
временные режимы;
испытания;
некоторые режимы, например «Глобальный турнир» или «Классический 2 на 2», не будут доступны сразу после запуска, но появятся в будущих обновлениях;
по мере того, как мы улучшаем переключатель режимов, вы можете ожидать новых сезонных ротаций, экспериментальных режимов и общих улучшений;
частные турниры и учебный лагерь останутся в меню.
Изменение классических испытаний
Мы адаптировали испытания в соответствии с новой системой событий. Вот что изменилось:
награды теперь выдаются по этапам, а не одним сундуком в конце попытки;
книги карт в награду за 12 побед пока будут недоступны;
вы можете начать испытание заново после 3 поражений, но не после 12 побед;
значки за 12 побед в текущей версии не поддерживаются.
Классические испытания разрабатывались таким образом, чтобы максимально приблизить их к той версии игры, которая была в самом начале нашего пути, и мы всегда учитываем ваши отзывы при разработке.
ЭЛИКСИР В РЕЖИМЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Для того, чтобы соревнования оставались справедливыми и честными, а режим наблюдения не давал дополнительных преимуществ, мы отключили возможность отслеживать эликсир в следующих режимах:
рейтинговый режим;
глобальные турниры;
дружеские бои со списком друзей;
дружеские бои в кланах (это не распространяется на глав, соруководителей и старейшин).
Таким образом мы можем быть уверены, что только определенные наблюдатели, например ведущие или организаторы, смогут видеть эликсир в соревновательных матчах.
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Карты теперь можно сортировать по алфавиту.
Фильтр «Эволюция» теперь показывает иллюстрации эволюционировавших карт.
Бочка со скелетами: добавлена анимация отскока + визуальный эффект смертельного урона.
Огненные духи: обновленные эффекты и новая иллюстрация для экрана с информацией.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Рыбак теперь может схватить мегарыцаря в прыжке.
Повозка с пушкой больше не прицеливается заново при смене режима.
Хижина гоблинов перестает призывать гоблинов, если поблизости находится невидимый отряд.
Предпросмотр торнадо теперь отображает правильные показатели.
Исправлено визуальное отображение звездного уровня вражеской хижины гоблинов.
Копейщики гоблина-гиганта больше не получают неправильные усиления от рунической гигантши.
Прочие исправления мелких сбоев и улучшения стабильности.
ВОТ И ВСЕ!
Новый режим, новая карта, новая эволюция и новые изменения для продвижения в игре. Теперь вам предстоит все это опробовать! Мы всегда прислушиваемся к вашим отзывам, поэтому обязательно напишите нам, что думаете и что бы вы хотели увидеть в игре в будущем, на Reddit и в Discord!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale