Мы только что выпустили обновление для всех игроков, в которое вошло много исправлений, а также изменения баланса карт, включая эволюцию рыцаря и королевских рекрутов!
ЭВОЛЮЦИЯ СКЕЛЕТОВ
Скорость первой атаки увеличена с 0,5 с. до 0,4 с. (на 20 % быстрее)
Скелеты оказались слабоваты по сравнению с остальными обладателями эволюций. Это изменение позволит им умножаться быстрее!
ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ
Скорость первой атаки увеличена с 0,5 с. до 0,2 с. (на 60 % быстрее)
Это изменение позволит эволюционировавшим летучим мышам быстрее активировать вампирскую способность, а также дольше выживать на арене.
ЭВОЛЮЦИЯ РЫЦАРЯ
Бонус к скорости атаки уменьшен с -0,3 с. до -0,1 с. (-67 %)
Эволюция рыцаря — одна из сильнейших эволюций в настоящее время, которая используется во множестве колод.
Это изменение значительно снизит ее эффективность, так что на 11-м уровне она будет наносить на 18 % урона в секунду меньше.
Эволюция королевских рекрутов
Бонус к урону уменьшен с 12 % до 6 % (-50 %)
Еще одна сильная эволюция, которая стала чрезвычайно популярна среди игроков.
Теперь общий урон, который наносят эволюционировавшие королевские рекруты, снижается на 5 %.
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
Дальность королевского спасения уменьшена с 5 до 4,5 (-10 %)
Охранница слишком старательно несла свою службу и благодаря чрезвычайно дальнему рывку активно помогала крушить королевские башни.
После этого изменения противостоять ее королевскому нападению будет проще.
Исправлены сбои игры на iOS 16.5+.
Исправлена ошибка анимации с диагональным перемещением воинов.
Исправлена ошибка, из-за которой клонирование толкало вперед воина при отправке.
Исправлена ошибка, из-за которой при клонировании гоблина-гиганта появлялись жуткие безголовые гоблины. Clash-O-Ween закончился!
Исправлена ошибка, из-за которой здания могли перекрывать друг друга.
Рывок бандитки и золотого рыцаря больше не будет задевать солдат на другой стороне реки.
Замороженные воины больше не могут быть отброшены.
Охранница больше не может достать воинов под землей. Она, конечно, сильная, но не настолько.
Королевские боты эволюционировали (хе-хе) и теперь смогут использовать эволюции карт в режиме тренировки.
Тренировки больше не ограничены 11-м уровнем.
Клонирование больше не приводит к появлению второй охранницы во время активации способности маленького принца в нужное время.
Не забудьте обновить игру, чтобы все последние изменения вступили в силу!