ЭВОЛЮЦИЯ РЫЦАРЯ

Бонус к скорости атаки уменьшен с -0,3 с. до -0,1 с. (-67 %)

Эволюция рыцаря — одна из сильнейших эволюций в настоящее время, которая используется во множестве колод.

Это изменение значительно снизит ее эффективность, так что на 11-м уровне она будет наносить на 18 % урона в секунду меньше.