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13 нояб. 2023 г.
Blog – Clash Royale

Обновление 13 ноября

БАЛАНС И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Мы только что выпустили обновление для всех игроков, в которое вошло много исправлений, а также изменения баланса карт, включая эволюцию рыцаря и королевских рекрутов!

ЭВОЛЮЦИЯ СКЕЛЕТОВ

  • Скорость первой атаки увеличена с 0,5 с. до 0,4 с. (на 20 % быстрее)

Скелеты оказались слабоваты по сравнению с остальными обладателями эволюций. Это изменение позволит им умножаться быстрее!

ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

  • Скорость первой атаки увеличена с 0,5 с. до 0,2 с. (на 60 % быстрее)

Это изменение позволит эволюционировавшим летучим мышам быстрее активировать вампирскую способность, а также дольше выживать на арене.

ЭВОЛЮЦИЯ РЫЦАРЯ

  • Бонус к скорости атаки уменьшен с -0,3 с. до -0,1 с. (-67 %)

Эволюция рыцаря — одна из сильнейших эволюций в настоящее время, которая используется во множестве колод.

Это изменение значительно снизит ее эффективность, так что на 11-м уровне она будет наносить на 18 % урона в секунду меньше.

Эволюция королевских рекрутов

  • Бонус к урону уменьшен с 12 % до 6 % (-50 %)

Еще одна сильная эволюция, которая стала чрезвычайно популярна среди игроков.

Теперь общий урон, который наносят эволюционировавшие королевские рекруты, снижается на 5 %.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

  • Дальность королевского спасения уменьшена с 5 до 4,5 (-10 %)

Охранница слишком старательно несла свою службу и благодаря чрезвычайно дальнему рывку активно помогала крушить королевские башни.

После этого изменения противостоять ее королевскому нападению будет проще.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

  • Исправлены сбои игры на iOS 16.5+.

  • Исправлена ошибка анимации с диагональным перемещением воинов.

  • Исправлена ошибка, из-за которой клонирование толкало вперед воина при отправке.

  • Исправлена ошибка, из-за которой при клонировании гоблина-гиганта появлялись жуткие безголовые гоблины. Clash-O-Ween закончился!

  • Исправлена ошибка, из-за которой здания могли перекрывать друг друга.

  • Рывок бандитки и золотого рыцаря больше не будет задевать солдат на другой стороне реки.

  • Замороженные воины больше не могут быть отброшены.

  • Охранница больше не может достать воинов под землей. Она, конечно, сильная, но не настолько.

  • Королевские боты эволюционировали (хе-хе) и теперь смогут использовать эволюции карт в режиме тренировки.

  • Тренировки больше не ограничены 11-м уровнем.

  • Клонирование больше не приводит к появлению второй охранницы во время активации способности маленького принца в нужное время.

Не забудьте обновить игру, чтобы все последние изменения вступили в силу!