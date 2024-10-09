В последнем обновлении мы добавили несколько улучшений для эволюции гоблинского бура. Прислушавшись к мнению сообщества, мы решили переработать эту эволюцию так, чтобы она не наносила урон и не отбрасывала врагов при появлении. Кроме того, теперь при уходе под землю гоблины появляются с такой же задержкой, как и при уничтожении бура. Эти изменения призваны исправить ключевые проблемы, связанные с картой. Мы также добавили дополнительного гоблина.