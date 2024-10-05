Пять видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд.

Зарабатывайте больше призов-сюрпризов каждый день благодаря ежедневным заданиям и Pass Royale.

Новая анимация.

Начальная редкость призов-сюрпризов может быть любой — в Pass Royale гарантированно будут двух- или трехзвездные призы-сюрпризы.

Стало доступно больше предметов — эмодзи, знамена, случайные карты и фрагменты.

Уже сгораете от нетерпения? С выходом обновления мы подарим всем 30 призов-сюрпризов (по 6 в день со 2 по 6 октября)!

Примечание: несмотря на то, что ценность отдельно взятого приза-сюрприза снизилась, в целом вы сможете зарабатывать в 5 раз больше призов-сюрпризов в каждом сезоне, даже играя бесплатно. Благодаря этому изменению наград станет больше!