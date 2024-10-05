Новый Pass Royale с улучшенными наградами как в бесплатной, так и в платной части.
Теперь в течение сезона можно получить в 5 раз больше призов-сюрпризов.
Новые ежедневные задания с функцией серии.
Две ячейки эволюции, которые становятся доступны на 30-м уровне короля и 11-м уровне башни короля.
Новый чемпион — Гоблинштейн.
Эволюция электродракона!
Новый пользовательский интерфейс.
Призы-сюрпризы и в бесплатной, и в платной части.
Более ценный бесплатный пропуск:
фрагмент-джокер в бесплатном пропуске;
анимированное знамя в бесплатном пропуске.
Цикл призов-сюрпризов:
продолжайте зарабатывать призы-сюрпризы после того, как пройдете бесплатный или платный пропуск.
Золотого пропуска больше нет. Почему?
мы улучшили бесплатный пропуск;
мы хотели сделать Pass Royale понятнее и удобнее для всех.
Пять видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд.
Зарабатывайте больше призов-сюрпризов каждый день благодаря ежедневным заданиям и Pass Royale.
Новая анимация.
Начальная редкость призов-сюрпризов может быть любой — в Pass Royale гарантированно будут двух- или трехзвездные призы-сюрпризы.
Стало доступно больше предметов — эмодзи, знамена, случайные карты и фрагменты.
Уже сгораете от нетерпения? С выходом обновления мы подарим всем 30 призов-сюрпризов (по 6 в день со 2 по 6 октября)!
Примечание: несмотря на то, что ценность отдельно взятого приза-сюрприза снизилась, в целом вы сможете зарабатывать в 5 раз больше призов-сюрпризов в каждом сезоне, даже играя бесплатно. Благодаря этому изменению наград станет больше!
Пять заданий.
До четырех призов-сюрпризов каждый день.
Больше корон в ежедневных заданиях.
Серия — продолжайте выполнять все ежедневные задания, чтобы заработать призы-сюрпризы с дополнительными касаниями!
Примечание: новые функции будут тестироваться в течение первых четырех недель. Во время тестового периода доступ к пяти заданиям и функции серии будет только у некоторых игроков.
Две ячейки эволюции на 11-м уровне башни короля
Вторая ячейка эволюции стала более доступной! Вы можете использовать две эволюции начиная с 30-го уровня короля / 11-го уровня башни короля.
Новый чемпион — Гоблинштейн
Goblinstein
Пока монстр медленно движется к вражеским зданиям, доктор выжидает удобный момент, чтобы активировать ловушку. Одним нажатием кнопки он устанавливает электрическую связь между собой и монстром, поражая током ближайших врагов.
Игроки, достигшие 11-й арены, смогут разблокировать Гоблинштейна и эмодзи БЕСПЛАТНО!
Эволюция электродракона!
Атака эволюции электродракона бесконечно переходит от одной цели к другой и может повторно ударить одну и ту же цель.
Время действия зелья усиления увеличено с 1 до 3 часов.
Добавлена возможность отправлять жалобы на название и описание клана.
Парящие воины (королевский призрак и целительница-воин) теперь получают урон от землетрясения, а также при появлении гоблинского бура и использовании способности эволюции королевского гиганта.
Урон при уничтожении больше не повреждает башни во время дополнительного подсчета.
Прекращение поддержки устройств с ОС Android 5 и 6 и iOS 12 и 13.
Исправлена проблема, не позволявшая перетаскивать карты в пустые ячейки при использовании конструктора колоды.
Исправлена ошибка эволюций гоблинского бура и гоблинской бочки, из-за которой индикатор эволюции выдавал их расположение.
Исправлена ошибка, из-за которой бездна наносила урон воинам вне радиуса действия.
Исправлена ошибка эволюции гоблинского бура, приводившая к появлению гоблинов во время нахождения под землей.
Исправлена ошибка гоблинского бура, приводившая к расталкиванию других воинов при уходе под землю.
Исправлена ошибка эволюции боевого тарана, из-за которой он не наносил урон крупным воинам.
Различные исправления эволюции клетки с гоблином.
Надеемся, что эти изменения вам понравятся! Загляните на наш официальный канал в Reddit (информация на английском языке), чтобы узнать другие подробности!
До встречи на арене!