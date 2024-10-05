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5 окт. 2024 г.
Blog – Clash Royale

ОКТЯБРЬСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ!

  • Новый Pass Royale с улучшенными наградами как в бесплатной, так и в платной части.

  • Теперь в течение сезона можно получить в 5 раз больше призов-сюрпризов.

  • Новые ежедневные задания с функцией серии.

  • Две ячейки эволюции, которые становятся доступны на 30-м уровне короля и 11-м уровне башни короля.

  • Новый чемпион — Гоблинштейн.

  • Эволюция электродракона!

НОВЫЙ PASS ROYALE!

  • Новый пользовательский интерфейс.

  • Призы-сюрпризы и в бесплатной, и в платной части.

  • Более ценный бесплатный пропуск:

    • фрагмент-джокер в бесплатном пропуске;

    • анимированное знамя в бесплатном пропуске.

  • Цикл призов-сюрпризов:

    • продолжайте зарабатывать призы-сюрпризы после того, как пройдете бесплатный или платный пропуск.

  • Золотого пропуска больше нет. Почему?

    • мы улучшили бесплатный пропуск;

    • мы хотели сделать Pass Royale понятнее и удобнее для всех.

Переработка призов-сюрпризов!

  • Пять видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд.

  • Зарабатывайте больше призов-сюрпризов каждый день благодаря ежедневным заданиям и Pass Royale.

  • Новая анимация.

  • Начальная редкость призов-сюрпризов может быть любой — в Pass Royale гарантированно будут двух- или трехзвездные призы-сюрпризы.

  • Стало доступно больше предметов — эмодзи, знамена, случайные карты и фрагменты.

Уже сгораете от нетерпения? С выходом обновления мы подарим всем 30 призов-сюрпризов (по 6 в день со 2 по 6 октября)!

Примечание: несмотря на то, что ценность отдельно взятого приза-сюрприза снизилась, в целом вы сможете зарабатывать в 5 раз больше призов-сюрпризов в каждом сезоне, даже играя бесплатно. Благодаря этому изменению наград станет больше!

Улучшенные ежедневные задания

  • Пять заданий.

  • До четырех призов-сюрпризов каждый день.

  • Больше корон в ежедневных заданиях.

  • Серия — продолжайте выполнять все ежедневные задания, чтобы заработать призы-сюрпризы с дополнительными касаниями!

Примечание: новые функции будут тестироваться в течение первых четырех недель. Во время тестового периода доступ к пяти заданиям и функции серии будет только у некоторых игроков.

Две ячейки эволюции на 11-м уровне башни короля

Вторая ячейка эволюции стала более доступной! Вы можете использовать две эволюции начиная с 30-го уровня короля / 11-го уровня башни короля.

Новый чемпион — Гоблинштейн

Goblinstein

Пока монстр медленно движется к вражеским зданиям, доктор выжидает удобный момент, чтобы активировать ловушку. Одним нажатием кнопки он устанавливает электрическую связь между собой и монстром, поражая током ближайших врагов.

Игроки, достигшие 11-й арены, смогут разблокировать Гоблинштейна и эмодзи БЕСПЛАТНО!

Эволюция электродракона!

Атака эволюции электродракона бесконечно переходит от одной цели к другой и может повторно ударить одну и ту же цель.

Другие изменения и исправления ошибок

  • Время действия зелья усиления увеличено с 1 до 3 часов.

  • Добавлена возможность отправлять жалобы на название и описание клана.

  • Парящие воины (королевский призрак и целительница-воин) теперь получают урон от землетрясения, а также при появлении гоблинского бура и использовании способности эволюции королевского гиганта.

  • Урон при уничтожении больше не повреждает башни во время дополнительного подсчета.

  • Прекращение поддержки устройств с ОС Android 5 и 6 и iOS 12 и 13.

  • Исправлена проблема, не позволявшая перетаскивать карты в пустые ячейки при использовании конструктора колоды.

  • Исправлена ошибка эволюций гоблинского бура и гоблинской бочки, из-за которой индикатор эволюции выдавал их расположение.

  • Исправлена ошибка, из-за которой бездна наносила урон воинам вне радиуса действия.

  • Исправлена ошибка эволюции гоблинского бура, приводившая к появлению гоблинов во время нахождения под землей.

  • Исправлена ошибка гоблинского бура, приводившая к расталкиванию других воинов при уходе под землю.

  • Исправлена ошибка эволюции боевого тарана, из-за которой он не наносил урон крупным воинам.

  • Различные исправления эволюции клетки с гоблином.

Надеемся, что эти изменения вам понравятся! Загляните на наш официальный канал в Reddit (информация на английском языке), чтобы узнать другие подробности!

До встречи на арене!