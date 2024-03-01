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1 мар. 2024 г.
Blog – Clash Royale

СОБЫТИЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

С 1 по 10 марта зарабатывайте короны и открывайте следующие награды:

  • новый скин для башни в честь дня электророждения;

  • волшебный сундук;

  • событие «Золотая лихорадка», которое будет идти каждый день до 11 марта, если цель будет достигнута;

  • новый эмодзи в честь дня электророждения;

  • сундук чемпиона. А если вы еще не достигли Арены 11, то вместо него вы получите легендарную карту-джокера;

  • 20 карт канонира;

  • огромный сундук;

  • фрагмент-джокер.

Чем больше корон заработает сообщество, тем больше наград получат участники. Дни рождения лучше проводить в хорошей компании!

В разделе «Новости Royale» можно следить за прогрессом и посмотреть, какой рубеж нужно достичь следующим. Не забудьте получить подарок в магазине!