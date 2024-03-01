С 1 по 10 марта зарабатывайте короны и открывайте следующие награды:
новый скин для башни в честь дня электророждения;
волшебный сундук;
событие «Золотая лихорадка», которое будет идти каждый день до 11 марта, если цель будет достигнута;
новый эмодзи в честь дня электророждения;
сундук чемпиона. А если вы еще не достигли Арены 11, то вместо него вы получите легендарную карту-джокера;
20 карт канонира;
огромный сундук;
фрагмент-джокер.
Чем больше корон заработает сообщество, тем больше наград получат участники. Дни рождения лучше проводить в хорошей компании!
В разделе «Новости Royale» можно следить за прогрессом и посмотреть, какой рубеж нужно достичь следующим. Не забудьте получить подарок в магазине!