С 1 по 10 марта зарабатывайте короны и открывайте следующие награды:

новый скин для башни в честь дня электророждения;

волшебный сундук;

событие «Золотая лихорадка», которое будет идти каждый день до 11 марта, если цель будет достигнута;

новый эмодзи в честь дня электророждения;

сундук чемпиона. А если вы еще не достигли Арены 11, то вместо него вы получите легендарную карту-джокера;

20 карт канонира;

огромный сундук;

фрагмент-джокер.

Чем больше корон заработает сообщество, тем больше наград получат участники. Дни рождения лучше проводить в хорошей компании!

В разделе «Новости Royale» можно следить за прогрессом и посмотреть, какой рубеж нужно достичь следующим. Не забудьте получить подарок в магазине!