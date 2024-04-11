Что может быть лучше кристаллов? Только БЕСПЛАТНЫЕ кристаллы!

Получайте кристаллы бесплатно каждый день начиная с 12 апреля! Нужно всего лишь выполнить следующие действия:

Войти в игру и коснуться значка события «Кристальный забег» на главном экране.

Получить кристаллы .

Вернуться на следующий день, чтобы получить еще больше!

💎 Как проходит событие:

Заходите в игру пять дней подряд, чтобы получить все кристаллы.

Присоединиться к событию можно и после 12 апреля, но в этом случае вы не получите кристаллы в полном объеме.

🔹 Награды события:

день 1: 25 кристаллов;

день 2: 50 кристаллов;

день 3: 100 кристаллов;

день 4: 250 кристаллов;

день 5: 500 кристаллов!

Это значит, что всего в течение события можно получить 925 кристаллов!

👑 Условия участия

Принять участие могут игроки с королем 6-го уровня и выше.

❓ Не можете найти значок события? Не волнуйтесь! Для некоторых игроков доступ к событию «Кристальный забег» откроется на следующей неделе. Зайдите в игру 19 апреля, чтобы начать получать бесплатные кристаллы!

До встречи на арене!