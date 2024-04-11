Что может быть лучше кристаллов? Только БЕСПЛАТНЫЕ кристаллы!
Получайте кристаллы бесплатно каждый день начиная с 12 апреля! Нужно всего лишь выполнить следующие действия:
Войти в игру и коснуться значка события «Кристальный забег» на главном экране.
Получить кристаллы.
Вернуться на следующий день, чтобы получить еще больше!
💎 Как проходит событие:
Заходите в игру пять дней подряд, чтобы получить все кристаллы.
Присоединиться к событию можно и после 12 апреля, но в этом случае вы не получите кристаллы в полном объеме.
🔹 Награды события:
день 1: 25 кристаллов;
день 2: 50 кристаллов;
день 3: 100 кристаллов;
день 4: 250 кристаллов;
день 5: 500 кристаллов!
Это значит, что всего в течение события можно получить 925 кристаллов!
👑 Условия участия
Принять участие могут игроки с королем 6-го уровня и выше.
❓ Не можете найти значок события? Не волнуйтесь! Для некоторых игроков доступ к событию «Кристальный забег» откроется на следующей неделе. Зайдите в игру 19 апреля, чтобы начать получать бесплатные кристаллы!
До встречи на арене!