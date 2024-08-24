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23 авг. 2024 г.
Blog – Clash Royale

СОБЫТИЕ С БЕСПЛАТНОЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ

Приготовьтесь встречать эволюцию мечты в новейшем событии! Выберите своего бойца !
Мы знаем, что вам понравилось событие «Идеальная пара» в честь Дня святого Валентина, так что решили повторить его с небольшими изменениями!

📆 Когда?

  • Выбор: с 26 августа по 3 сентября.

Выберите эволюцию, которая вам подходит.

  • Раздача: с 4 по 13 сентября.

Заберите свою эволюцию бесплатно!

⭐ Как проходит событие

  • Выберите своего бойца

Ознакомьтесь со списком эволюций и выберите самую свирепую на ваш вкус. Как только этап выбора закончится, выбранная вами эволюция будет разблокирована.

✅ Список эволюций на выбор

Вы можете выбрать эволюцию любой из следующих карт:

  • cкелеты,

  • королевский гигант,

  • варвары,

  • огненная лучница,

  • рыцарь,

  • ледяной дух,

  • мортира,

  • лучницы,

  • летучие мыши,

  • королевские рекруты,

  • боевой таран,

  • разряд,

  • тесла,

  • подрывник,

  • стенобои,

  • валькирия.

🪙 Награды дня

  • Каждый день вам будет доступна особая награда, которая поможет улучшить колоду и сделает бои интереснее. У вас есть всего 24 часа, чтобы забрать каждую награду дня!

    • 26 августа: 250 обычных карт-джокеров и 1 токен для торговли обычными картами;

    • 27 августа: 1 ящик с золотом и 400 сезонных токенов;

    • 28 августа: 50 редких карт-джокеров и 1 токен для торговли редкими картами;

    • 29 августа: 1 ящик с золотом и 2 зелья усиления;

    • 30 августа: 10 эпических карт-джокеров и 1 токен для торговли эпическими картами;

    • 31 августа: 1 сундук с молнией и 2 ключа от сундука;

    • 1 сентября: 1 легендарная карта-джокер и 1 токен для торговли легендарными картами;

    • 2 сентября: 1 магический сундук и 100 токенов знамени;

    • 3 сентября: 1 чемпионская карта-джокер и 1 ящик с золотом.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ <3

  • Кто может принять участие?

Все игроки, достигшие 7-го уровня короля. Если вы уже разблокировали эволюции карт, то можете участвовать!

  • Что, если я забуду выбрать эволюцию до окончания этапа выбора?

Не волнуйтесь! Если вы войдете в игру на этапе раздачи, то автоматически получите эволюцию лучниц.

  • Что, если у меня уже разблокированы все эволюции?

Фрагменты выбранной вами эволюции будут конвертированы в карты-джокеры, так что вы все равно получите мощное усиление!

Не пропустите эту возможность! Выберите своего бойца и готовьтесь доминировать на арене!