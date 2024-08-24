Приготовьтесь встречать эволюцию мечты в новейшем событии! Выберите своего бойца !
Мы знаем, что вам понравилось событие «Идеальная пара» в честь Дня святого Валентина, так что решили повторить его с небольшими изменениями!
Выбор: с 26 августа по 3 сентября.
Выберите эволюцию, которая вам подходит.
Раздача: с 4 по 13 сентября.
Заберите свою эволюцию бесплатно!
Выберите своего бойца
Ознакомьтесь со списком эволюций и выберите самую свирепую на ваш вкус. Как только этап выбора закончится, выбранная вами эволюция будет разблокирована.
Вы можете выбрать эволюцию любой из следующих карт:
cкелеты,
королевский гигант,
варвары,
огненная лучница,
рыцарь,
ледяной дух,
мортира,
лучницы,
летучие мыши,
королевские рекруты,
боевой таран,
разряд,
тесла,
подрывник,
стенобои,
валькирия.
Каждый день вам будет доступна особая награда, которая поможет улучшить колоду и сделает бои интереснее. У вас есть всего 24 часа, чтобы забрать каждую награду дня!
26 августа: 250 обычных карт-джокеров и 1 токен для торговли обычными картами;
27 августа: 1 ящик с золотом и 400 сезонных токенов;
28 августа: 50 редких карт-джокеров и 1 токен для торговли редкими картами;
29 августа: 1 ящик с золотом и 2 зелья усиления;
30 августа: 10 эпических карт-джокеров и 1 токен для торговли эпическими картами;
31 августа: 1 сундук с молнией и 2 ключа от сундука;
1 сентября: 1 легендарная карта-джокер и 1 токен для торговли легендарными картами;
2 сентября: 1 магический сундук и 100 токенов знамени;
3 сентября: 1 чемпионская карта-джокер и 1 ящик с золотом.
Кто может принять участие?
Все игроки, достигшие 7-го уровня короля. Если вы уже разблокировали эволюции карт, то можете участвовать!
Что, если я забуду выбрать эволюцию до окончания этапа выбора?
Не волнуйтесь! Если вы войдете в игру на этапе раздачи, то автоматически получите эволюцию лучниц.
Что, если у меня уже разблокированы все эволюции?
Фрагменты выбранной вами эволюции будут конвертированы в карты-джокеры, так что вы все равно получите мощное усиление!
Не пропустите эту возможность! Выберите своего бойца и готовьтесь доминировать на арене!