Приготовьтесь встречать эволюцию мечты в новейшем событии! Выберите своего бойца !

Мы знаем, что вам понравилось событие «Идеальная пара» в честь Дня святого Валентина, так что решили повторить его с небольшими изменениями!

📆 Когда?

Выбор: с 26 августа по 3 сентября.

Выберите эволюцию, которая вам подходит.

Раздача: с 4 по 13 сентября.

Заберите свою эволюцию бесплатно!

⭐ Как проходит событие

Выберите своего бойца

Ознакомьтесь со списком эволюций и выберите самую свирепую на ваш вкус. Как только этап выбора закончится, выбранная вами эволюция будет разблокирована.

✅ Список эволюций на выбор

Вы можете выбрать эволюцию любой из следующих карт:

cкелеты,

королевский гигант,

варвары,

огненная лучница,

рыцарь,

ледяной дух,

мортира,

лучницы,

летучие мыши,

королевские рекруты,

боевой таран,

разряд,

тесла,

подрывник,

стенобои,

валькирия.

🪙 Награды дня

Каждый день вам будет доступна особая награда, которая поможет улучшить колоду и сделает бои интереснее. У вас есть всего 24 часа, чтобы забрать каждую награду дня! 26 августа: 250 обычных карт-джокеров и 1 токен для торговли обычными картами; 27 августа: 1 ящик с золотом и 400 сезонных токенов; 28 августа: 50 редких карт-джокеров и 1 токен для торговли редкими картами; 29 августа: 1 ящик с золотом и 2 зелья усиления; 30 августа: 10 эпических карт-джокеров и 1 токен для торговли эпическими картами; 31 августа: 1 сундук с молнией и 2 ключа от сундука; 1 сентября: 1 легендарная карта-джокер и 1 токен для торговли легендарными картами; 2 сентября: 1 магический сундук и 100 токенов знамени; 3 сентября: 1 чемпионская карта-джокер и 1 ящик с золотом.



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ <3

Кто может принять участие?

Все игроки, достигшие 7-го уровня короля. Если вы уже разблокировали эволюции карт, то можете участвовать!

Что, если я забуду выбрать эволюцию до окончания этапа выбора?

Не волнуйтесь! Если вы войдете в игру на этапе раздачи, то автоматически получите эволюцию лучниц.

Что, если у меня уже разблокированы все эволюции?

Фрагменты выбранной вами эволюции будут конвертированы в карты-джокеры, так что вы все равно получите мощное усиление!

Не пропустите эту возможность! Выберите своего бойца и готовьтесь доминировать на арене!