Дальность обзора увеличена (до такой же, как у башни принцессы).

Канонир почти так же эффективен, как принцесса, но всё же немного отстает. Это небольшое усиление позволит ему стрелять так же далеко и доставать даже тех воинов, которые находятся в центре арены и у реки.