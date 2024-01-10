Supercell logo
Back to Clash Royale News
10 янв. 2024 г.
Blog – Clash Royale

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

КАНОНИР: ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА

  • Дальность обзора увеличена (до такой же, как у башни принцессы).

Канонир почти так же эффективен, как принцесса, но всё же немного отстает. Это небольшое усиление позволит ему стрелять так же далеко и доставать даже тех воинов, которые находятся в центре арены и у реки.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

  • Исправлена ошибка, связанная со значками игрового стажа.

  • Исправлена ошибка, из-за которой неполученные награды за испытание мешали начать новое испытание.

  • Исправлена ошибка с неправильной продолжительностью ускорения открывания сундуков.

  • Устранены различные сбои игры и внесены прочие улучшения.