Тактическое объединение: июльские изменения баланса
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Королева лучниц
Дальность: 5 -> 4 (-20 %)
Длительность эффекта невидимости: 3 с. -> 2,5 с. (-17 %)
Королева лучниц стабильно наносит урон нескольким целям, так что ее использование имеет низкие риски. Мы не лишаем королеву ее основной силы, но хотим побудить игроков чаще идти на риск при ее использовании, чтобы у противников было больше шансов с ней справиться.
П.Е.К.К.А.
Урон: 385 -> 360 (-6 %)
П.Е.К.К.А. — сильный передовой воин, наносящий больше всего урона по одной цели среди карт стоимостью 3 капли эликсира. Мы немного уменьшаем ее урон, чтобы дать возможность проявить себя другим воинам.
Рыцарь
Скорость атаки: 1,43 -> 1,66 (-14 %)
Рыцарь — самый лучший и дешевый танк, которому не нужно наносить большой урон, так что мы немного уменьшили его скорость атаки.
Ой!
Отраженный урон: 50 % -> 40 % (-20 %)
Этот модификатор слишком сурово влияет на воинов дальнего боя, так что мы немного скорректировали его.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Гоблин-копейщик
Урон: 132 -> 156 (+18 %)
Сейчас гоблин-копейщик слабоват, поэтому мы увеличиваем его урон.
Подрывник
Урон: 96 -> 108 (+12 %)
Подрывник довольно эффективен, но опытные игроки научились рассредоточивать свои войска, чтобы ограничить получаемый от него урон. Поэтому мы немного увеличиваем показатель урона — так подрывник будет приносить больше пользы.
Мегарыцарь
Урон: 73 -> 103 (+42 %)
Мегарыцарь — крепкий танк, но он мало на что способен в одиночку, когда союзников не осталось. Особенно с учетом того, что он стоит 4 капли эликсира. Мы увеличиваем урон от его атаки, чтобы такие затраты оправдывались.
Боец
Бонус к запасу здоровья (2/4): 30 % -> 40 % (+33 %)
Бонус к запасу здоровья (4/4): 60 % -> 80 % (+33 %)
Сейчас бойцов слишком легко победить, поэтому мы увеличиваем их здоровье.
Нежить
Бонус к урону: 20 % -> 30 % (+50 %)
Воины-нежить начинают бой с незначительным уроном, и им требуется время, чтобы получить бонус за побежденных проклятых противников. Поэтому мы решили сделать этот бонус более ценным.
Чем меньше, тем лучше
Бонус: 20 % -> 25 % (+25 %)
Модификатор «Чем меньше, тем лучше» приносил слишком мало пользы, чтобы игроки меняли ради него стратегию, так что мы усиливает его.
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Валькирия
Скорость атаки: 1,43 -> 1,66 (-14 %)
Урон: 116 -> 127 (+10 %)
Валькирия достаточно хорошо сбалансирована, но мы хотим ее замедлить, оставив показатель урона в секунду на прежнем уровне. Так разные воины будут сильнее отличаться по ритму и стилю атаки.
Король скелетов
Скорость атаки: 1,66 -> 2 (-17 %)
Урон: 140 -> 180 (+28 %)
Король скелетов должен быть воплощением невообразимой мощи, но он недостаточно силен по сравнению с П.Е.К.К.А., поэтому мы увеличиваем его урон, чтобы он соответствовал ожиданиям.
Гоблин
Скорость атаки: 0,71 -> 0,66 (-7 %)
Урон: 96 -> 108 (+12 %)
Запас здоровья: 540 -> 504 (-7 %)
Мы хотим, чтобы гоблин бил по одной цели быстрее других воинов. Незначительное уменьшение запаса здоровья позволит вывести на первый план его способность наносить урон.
Разрушитель
Щит для союзников (2/4): 15 % -> 20 % (+33 %)
Собственный щит (2/4): 30 % -> 20 % (-33 %)
Щит для союзников (4/4): 30 % -> 40 % (+33 %)
Собственный щит (4/4): 60 % -> 40 % (-33 %)
С разрушителями все слишком сложно, поэтому мы решили скорректировать значения показателей для большей ясности. Мы также изменили описание, чтобы игроки понимали, что щит для союзников может действовать одновременно с собственным щитом.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale