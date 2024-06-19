уровень карт в классических колодах дружеского режима приведен в соответствие с ожидаемым;
устранена проблема с описанием легендарных карт-джокеров;
исправлена ошибка, приводившая к началу дружеского зеркального боя;
исправлена ошибка, из-за которой игроки застревали в обучении к событию.
Гоблинская машина:
урон ракеты: понижен с 588 до 391 (-33 %);
урон ракеты по королевской башне: -50 %;
скорость ракетных ударов: замедлена с 3,5 до 4 секунд (+14%).
Проклятие гоблинов:
увеличение урона: -30 %.
Эти изменения вступят в силу после технического перерыва. Благодарим вас за терпение и приносим извинения за возможные неудобства.