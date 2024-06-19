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19 июн. 2024 г.
Blog – Clash Royale

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ — ИСПРАВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

  • уровень карт в классических колодах дружеского режима приведен в соответствие с ожидаемым;

  • устранена проблема с описанием легендарных карт-джокеров;

  • исправлена ошибка, приводившая к началу дружеского зеркального боя;

  • исправлена ошибка, из-за которой игроки застревали в обучении к событию.

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА

  • Гоблинская машина:

    • урон ракеты: понижен с 588 до 391 (-33 %);

    • урон ракеты по королевской башне: -50 %;

    • скорость ракетных ударов: замедлена с 3,5 до 4 секунд (+14%).

  • Проклятие гоблинов:

    • увеличение урона: -30 %.

Эти изменения вступят в силу после технического перерыва. Благодарим вас за терпение и приносим извинения за возможные неудобства.