Блинчики королевского повара слишком сильно влияют на ход матча, поэтому мы решили немного изменить механику этой карты, чтобы снизить общее количество приготовленных блинчиков. Во-первых, мы увеличили время приготовления блинчиков. Во-вторых, теперь при уничтожении одной башни королевский повар будет готовить медленнее, поскольку раньше игроки предпочитали жертвовать одной из башен, чтобы получить значительный наступательный потенциал.

Кроме того, мы увеличиваем его скорость атаки, которая была практически такой же, как у принцессы из башни, чтобы снизить его оборонительный потенциал. Это изменение должно сместить акцент на его эффективность при наступлении.

Мы также повышаем порог усиления этой карты (то есть минимальный процент здоровья, необходимый для получения усиления), чтобы королевский повар больше не тратил блинчики на воинов, которых вот-вот уничтожат.

УСИЛЕНИЯ ⬆