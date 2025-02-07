Гоблин с дротиками
Урон в дальнем бою
142 → 135 (-5 %)
Мы частично отменяем усиление гоблина с дротиками от прошлого июня, чтобы сбалансировать колоды, цель которых заставить противника использовать заклинания. Однако даже со сниженным уроном гоблин с дротиками сможет уничтожить гоблина-копейщика за одну атаку.
Гоблинштейн
Здоровье монстра
2598 → 2393 (-8 %)
В обновлении прошлого месяца изменения баланса затронули доктора, поэтому теперь настала очередь его монстра!
П.Е.К.К.А.
Дальность
1,6 клетки → 1,2 клетки (-25 %)
В начале прошлого года мы увеличили дальность П.Е.К.К.А., чтобы повысить ее слабую эффективность. После этого мы выпустили несколько новых карт — эволюцию колдуна, эволюцию боевого тарана, эволюцию гоблина-гиганта, Гоблинштейна и королевского повара, — а также усилили всадницу на кабане. Все это повысило эффективность усиления П.Е.К.К.А. и сделало ее очень сильной в определенных колодах.
Несмотря на то, что мы в целом довольны эволюцией П.Е.К.К.А. и ее показателями, мы решили пока отменить прошлое увеличение дальности в соответствии с текущей метой.
Адская гончая
Урон адских щенков
90 → 84 (-7 %)
Адская гончая и эволюция гоблина-гиганта получили больше всего преимуществ от выхода королевского повара. Поскольку теперь с ними отлично сочетается один из воинов для башни, мы должны сбалансировать эти две карты.
Эволюция гоблина-гиганта
Скорость появления гоблина
1,5 с. → 1,8 с. (-20 %)
Королевский повар
Время приготовления: 18–30 с. → 24–40 с. (33%)
Скорость атаки: 0,9 с.→ 1 с. (11%)
Порог усиления: 20 % → 33 %
После уничтожения башни королевский повар будет готовить медленнее.
Блинчики королевского повара слишком сильно влияют на ход матча, поэтому мы решили немного изменить механику этой карты, чтобы снизить общее количество приготовленных блинчиков. Во-первых, мы увеличили время приготовления блинчиков. Во-вторых, теперь при уничтожении одной башни королевский повар будет готовить медленнее, поскольку раньше игроки предпочитали жертвовать одной из башен, чтобы получить значительный наступательный потенциал.
Кроме того, мы увеличиваем его скорость атаки, которая была практически такой же, как у принцессы из башни, чтобы снизить его оборонительный потенциал. Это изменение должно сместить акцент на его эффективность при наступлении.
Мы также повышаем порог усиления этой карты (то есть минимальный процент здоровья, необходимый для получения усиления), чтобы королевский повар больше не тратил блинчики на воинов, которых вот-вот уничтожат.
Огненный дух
Дальность
2 → 2,5 (25 %)
Огненный дух отставал от своих собратьев — ледяного и электрического духов. Поэтому мы увеличиваем его дальность в соответствии с показателями других духов.
Это изменение также затрагивает печь.
Мушкетер
Время первого удара
0,8 с → 0,7 с. (-13 %)
Эффективность мушкетера затмили другие воины дальнего боя, поэтому мы немного сокращаем время, необходимое для ее первого удара.
Это изменение также затрагивает трех мушкетеров.
Эволюция гигантского снежка
Дальность качения
4 клетки → 4,5 клетки (-13 %)
Уникальная механика эволюции гигантского снежка была недостаточно эффективна, чтобы сравниться с другими эволюциями. Поэтому мы увеличиваем дальность качения снежка, чтобы сделать эту карту более привлекательной.
Исправлена ошибка, из-за которой эволюцию дровосека можно было мгновенно уничтожить определенными заклинаниями.
Исправлена ошибка, из-за которой при использовании противником эволюции дровосека проигрывался неправильный звук.
Исправлена ошибка, из-за которой при использовании берсеркши со звездным уровнем проигрывались неправильные звуки.