Берсеркша — новый воин ближнего боя за 2 капли эликсира. Может, она выглядит маленькой и невинной, но ее скорость атаки — одна из самых высоких в игре. Неудивительно, что ей так часто приходится затачивать топоры, — она просто обожает рубить ими все вокруг.

Большинство других карт за 2 капли эликсира — это группы воинов, как, например, летучие мыши или гоблины. В отличие от них берсеркша сражается в одиночку. У нее низкий урон в секунду, но это компенсируется большим запасом здоровья, из-за которого ее нельзя быстро уничтожить большинством заклинаний. Однако поэтому берсеркше бывает трудно сражаться с другими воинами ближнего боя один на один.