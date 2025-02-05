Берсеркша!
Берсеркша — новый воин ближнего боя за 2 капли эликсира. Может, она выглядит маленькой и невинной, но ее скорость атаки — одна из самых высоких в игре. Неудивительно, что ей так часто приходится затачивать топоры, — она просто обожает рубить ими все вокруг.
Большинство других карт за 2 капли эликсира — это группы воинов, как, например, летучие мыши или гоблины. В отличие от них берсеркша сражается в одиночку. У нее низкий урон в секунду, но это компенсируется большим запасом здоровья, из-за которого ее нельзя быстро уничтожить большинством заклинаний. Однако поэтому берсеркше бывает трудно сражаться с другими воинами ближнего боя один на один.
Дровосек!
Наша вторая легендарная эволюция!
При уничтожении дровосека он всегда разбивает свою драгоценную бутылку нефильтрованной ярости. С эволюцией он возвращается как невидимый призрак, жаждущий мести, — но только пока на него действует эффект ярости.
Эволюционировавший дровосек — воин с быстрой атакой, который особенно опасен для башен. Однако другие здания и воины могут отвлечь его и увести из области действия ярости. Кроме того, призрак дровосека уязвим для определенных заклинаний, которые также могут вытащить его из фиолетовой лужи.
Когда призрак дровосека бродит по арене, возникает лишь одна мысль: пора звать охотников за привидениями!
Готовы к игре? Разгромите соперника в «Супертачдауне»! Вперед!
⚔️ Испытание: 7–10 февраля.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Непреодолимая сила любви заставляет воинов сражаться за противоположную команду!
⚔️ Испытание: 14–17 февраля.
🏆 Награда: рамка для знамени.
Узри мощь берсеркши в сочетании с рунической гигантшей!
⚔️ Испытание: 21–24 февраля.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Ярость эволюционировавшего дровосека настолько сильна, что он продолжает мстить своим врагам даже в виде призрака!
⚔️ Испытание: 28 февраля — 3 марта.
🏆 Награда: рамка для знамени.
С 10 по 24 февраля вы сможете играть в одной команде с другом или случайным союзником и зарабатывать рейтинг.
В режиме 2 на 2 важна командная игра, мастерство и удача — окажет ли ваш товарищ помощь в этом испытании или расслабится, ожидая, что вы приведете его к победе?
Pass Royale: вы больше не сможете получить 100 дополнительных корон за алмазный пропуск.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale