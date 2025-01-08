Новый год, новые изменения баланса!

Пора сделать сражения на арене немного интереснее! В этом обновлении мы корректируем эффективность очень сильных и слабых карт, а также исправляем некоторые несоответствия.

ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ ПОСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕРЫВА 8 ЯНВАРЯ