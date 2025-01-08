Новый год, новые изменения баланса!
Пора сделать сражения на арене немного интереснее! В этом обновлении мы корректируем эффективность очень сильных и слабых карт, а также исправляем некоторые несоответствия.
ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ ПОСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕРЫВА 8 ЯНВАРЯ
Королева лучниц
Перезарядка мантии-невидимки
15 с.→ 17 с. (13 %)
Ранее королева лучниц могла использовать свою способность дважды с момента появления на арене (один раз для защиты и один — для нападения), что делало ее слишком сильной картой. Повышая время перезарядки, мы хотим, чтобы королева лучниц могла использовать свою способность только один раз (в большинстве случаев), а ее соперникам было легче противостоять ей.
Повозка с пушкой
Прочность щита
892 → 824 (-8 %)
Запас здоровья
820 → 824 (0 %)
Избыточная прочность щита делала повозку с пушкой слишком живучей картой. Мы снизили прочность щита, чтобы с повозкой было проще справиться, но при этом она осталась мобильным воином с большим уроном. Кроме того, мы хотели привести прочность щита в соответствие с количеством здоровья повозки, когда она находится в неподвижном состоянии. В дальнейшем все изменения будут учитывать одновременно подвижное и неподвижное состояния повозки.
Рыбак
Длительность замедления от якоря
2,5 с. → 1,5 с. (-40 %)
Это изменение направлено на ослабление рыбака без ущерба его роли в игровом процессе.
Гоблинштейн
Здоровье доктора
885 → 721 (-19 %)
Из-за Гоблинштейна самыми популярными заклинаниями стали «Молния» и «Ракета», а нам хотелось бы сделать мету разнообразнее. Поэтому доктора теперь можно уничтожить с помощью яда или, например, огненным шаром в сочетании с разрядом.
Всадница на баране
Запас здоровья
1767 → 1696 (-4 %)
Мы рады, что увеличение дальности штурма повысило популярность всадницы на баране и принца в 2024 году, однако всадница слишком легко сносит башни, даже учитывая, что после этого у нее часто остается совсем мало здоровья. Мы уменьшаем запас здоровья всадницы на баране, чтобы с ней было проще справиться.
Гоблины-копейщики
Время первого удара
3 с. → 4 с. (33 %)
Мы частично отменяем июньское усиление гоблинов-копейщиков, косвенно ослабляя банду гоблинов и гоблина-гиганта.
Эволюция подрывника
Одна и та же атака не может дважды нанести урон тому же противнику.
Одна атака эволюционировавшего подрывника могла нанести урон одной цели дважды, если она производилась на определенной дистанции и под определенным углом. Такая способность эволюции подрывника была непредсказуема и часто раздражала игроков, особенно когда двойной урон наносился королевским башням. Поэтому мы избавляемся от нее, чтобы сделать подрывника более логичной и сбалансированной картой.
Эволюция электродракона
Доп. цепной урон
192 → 128 (-33 %)
Эволюционировавший электродракон мог в одиночку уничтожить большие группы противников, что было особенно неприятно для тех игроков, у которых в колоде нет хороших способов противодействия дракону, например молнии.
Эволюция гоблинской бочки
Добавлен дополнительный индикатор для бочки-обманки.
То, что обе бочки были абсолютно идентичны друг другу, добавляло в сражения слишком сильный эффект случайности, чтобы противоречит ключевым принципам игры. С помощью этого изменения мы ослабляем эволюцию гоблинской бочки, сохраняя при этом ее эффективность, как инструмента для продвижения на обеих линиях.
Эволюция ледяного духа
Количество применений ледяного заклинания
3 → 2 (-33 %)
Урон от ледяного заклинания
110 → 163 (-48 %)
Эволюция скелетов
Количество скелетов при появлении
4 → 3 (-25 %)
Эти эволюции были слишком сильны в защите и могли эффективно справиться с натиском большого количества врагов всего за одну каплю эликсира.
Эволюция П.Е.К.К.А.
Исцеление за уничтожение
Зависит от запаса здоровья уничтоженного воина.
Эффективность исцеления на 11-м уровне:
небольшие воины (менее 990 очков здоровья): 282 → 142 (-50 %);
средние воины (991–1989 очков здоровья): 282 → 282 (0 %);
крупные воины (более 1990 очков здоровья): 282 → 565 (-100 %).
Исцеление эволюции П.Е.К.К.А. теперь зависит от максимального запаса здоровья воина, которого она победила. Эта переработка направлена на то, чтобы лишить карту возможности легко исцеляться с помощью слабых воинов, например скелетов или банды гоблинов, но при этом сохранить ее способность противостоять крепким врагам вроде гиганта.
Эволюция королевских рекрутов
Дальность штурма
1,5 клетки → 2 клетки (-33 %)
Урон при штурме
273 → 266 (-3 %)
Темный принц
Дальность штурма
3,5 клетки → 3 клетки (-14 %)
Мы изменяем дальность штурма у эволюции королевских рекрутов и темного принца, приводя ее в соответствие с другими картами. Дальность штурма у карт за 5 и более капель эликсира теперь будет составлять 2 клетки, а у воинов за 4 капли — 3 клетки.
Кроме того, мы немного снижаем урон при штурме у эволюции королевских рекрутов, чтобы эта карта соответствовала другим воинам, которые при штурме наносят в два раза больше урона, чем при обычной атаке.
Дракончик
Радиус атаки по области
1,2 клетки → 1,5 клетки (25 %)
Ведьма
Радиус атаки по области
1 клетка → 1,5 клетки (50 %)
Теперь у всех воинов, за исключением костяных драконов, радиус атаки по области будет составлять 1,5 клетки.
Электрогигант
Обзор ограничен.
Теперь электрогигант будет вести себя в соответствии с другими воинами, которые атакуют только здания, — он не станет нападать на здания, которые находятся слишком далеко.
Гоблин-подрывник
Время жизни, когда уровень здоровья ниже 50 %
7 с. → 8 с. (14 %)
Предыдущее ослабление гоблина-подрывника было слишком эффективно, и ему стало трудно наносить урон башням в своей второй форме.
Гоблинская машина
Урон
135 → 212 (57 %)
Скорость атаки
0,9 с. → 1,2 с. (33 %)
Урон в секунду
150 → 176 (17 %)
В текущей мете гоблинской машине приходится тяжело, поэтому мы изменяем ее атаку в ближнем бою, делая ее медленнее, но сильнее. Гоблинская машина теперь может уничтожать гоблинов одной атакой.
Шустрый шахтер
Время, необходимое для увеличения урона2,25 с. → 2 с. (-11 %)
Теперь шустрый шахтер достигает максимального урона быстрее — с той же скоростью, что и пламенный дракон и адская башня.
Мини-П.Е.К.К.А.
Урон
720 → 754 (5 %)
Мини-П.Е.К.К.А. стал сильнее и может уничтожить колдуна с одного удара.
Эволюция пушки
Урон обстрела
320 → 353 (10 %)
Эволюция пушки пользуется меньшей популярностью, чем другие эволюции, поэтому мы увеличиваем урон обстрела, чтобы сделать ее более привлекательной.
Эволюция стенобоев
Урон воинам и зданиям при уничтожении
195 → 292 (50 %)
Мы усиливаем урон эволюции стенобоев при уничтожении бочки, благодаря чему их будет сложнее остановить в атаке и, вероятно, они станут более привлекательным вариантом для обороны.
Графиня с кинжалами
Скорость полета снаряда
600 → 1000 (66,67 %)
Мы увеличиваем скорость полета кинжалов графини, чтобы одновременно усилить ее и исправить редкую ошибку, из-за которой графиня иногда меняла свою цель, получающую сниженный урон, не уничтожив ее.
Дровосек
Продолжительность ярости
6 с. → 5,5 с. (-8 %)
Урон
200 → 220 (10 %)
Мы снижаем продолжительность ярости дровосека, чтобы она соответствовала заклинанию ярости. При этом мы увеличиваем его урон, чтобы компенсировать возможное снижение урона в секунду.
На этом пока все!
Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете об этих изменениях. Мы ценим ваше мнение и будем рады вас выслушать!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale