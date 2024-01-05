ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ 3 ЯНВАРЯ (СРЕДА) ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Карты:
маленький принц 🔽,
эволюция лучниц 🔽,
гоблины 🔽,
ярость 🔽,
эволюция королевских рекрутов 🔽,
гигантский скелет 🔼,
стражи 🔼,
подрывник 🔼,
золотой рыцарь 🔼,
королева лучниц 🔼.
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 🔽
Запас здоровья охранницы уменьшен на 11,00 %.
Урон уменьшен на 9,00 %.
Непослушный племянник короля продолжает ставить на уши всю арену. Благодаря доступности и эффекту синергии маленький принц (урон) с охранницей (танк) представляют собой слишком сильную комбинацию. Изменения должны несколько снизить эффективность этой пары.
Кроме того, усиление золотого рыцаря и королевы лучниц должно сделать других чемпионов более привлекательными.
ЭВОЛЮЦИЯ ЛУЧНИЦ
Дальность уменьшена с 6,5 до 6 (-8 %).
Дальность усиленного выстрела уменьшена с 5 до 4,5 (-10 %).
Эта корректировка немного уменьшит дальнобойность эволюции лучниц, но окно усиленного выстрела останется прежним.
ГОБЛИНЫ 🔽
Время выхода увеличено с 1 до 1,2 с. (+20 %).
Маленькие, быстрые, зеленые и вредные! Возможно, даже чересчур. Увеличение времени выхода на 0,2 с. должно дать противнику возможность среагировать. Кроме того, они нанесут меньше урона, если атаковать их сразу же.
ЯРОСТЬ 🔽
Продолжительность уменьшена с 6 до 5,5 с. (-8 %).
Заклинание ярости хорошо сочетается со многими популярными картами текущей меты. Мы хотим снизить его эффективность, уменьшив продолжительность действия.
ЭВОЛЮЦИЯ КОРОЛЕВСКИХ РЕКРУТОВ 🔽
Урон при штурме снижен на 8 %.
Играть против эволюции королевских рекрутов бывает непросто, и их ценность возрастает еще больше, когда они идут на штурм. Небольшое уменьшение урона от штурма должно сделать баланс сил более справедливым.
ГИГАНТСКИЙ СКЕЛЕТ 🔼
Здоровье увеличено на 6 %.
В текущей мете гигантский скелет не пользуется популярностью. Увеличение запаса здоровья должно помочь ему оставаться в игре подольше и с большей вероятностью доходить до башни.
СТРАЖИ 🔼
Прочность щита увеличена на 7 %.
В настоящее время стражи используются редко. Эта корректировка поможет их щитам выдержать два залпа стрел, что должно сделать их более живучими и привлекательными для различных стратегий.
ПОДРЫВНИК 🔼
Урон увеличен на 3 %.
Небольшое увеличение урона позволит подрывнику разделаться с варварами за три удара вместо четырех.
ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ 🔼
Урон от «Резкого рывка» увеличен на 8 %.
У нашего блондина бывали времена и получше. Увеличение урона от «Резкого рывка» должно вернуть ему часть былой славы, чтобы он снова почувствовал себя чемпионом.
КОРОЛЕВА ЛУЧНИЦ 🔼
Продолжительность «Мантии-невидимки» увеличена с 3 до 3,5 с. (+17 %).
Как и золотой рыцарь, королева лучниц в последнее время не пользовалась популярностью у игроков. Усиление способности «Мантия-невидимка» должно помочь вернуть ей внимание, которого она заслуживает.