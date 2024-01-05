Запас здоровья охранницы уменьшен на 11,00 %.

Урон уменьшен на 9,00 %.

Непослушный племянник короля продолжает ставить на уши всю арену. Благодаря доступности и эффекту синергии маленький принц (урон) с охранницей (танк) представляют собой слишком сильную комбинацию. Изменения должны несколько снизить эффективность этой пары.

Кроме того, усиление золотого рыцаря и королевы лучниц должно сделать других чемпионов более привлекательными.