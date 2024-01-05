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4 янв. 2024 г.
Blog – Clash Royale

ЯНВАРСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА

ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ 3 ЯНВАРЯ (СРЕДА) ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Карты:

  • маленький принц 🔽,

  • эволюция лучниц 🔽,

  • гоблины 🔽,

  • ярость 🔽,

  • эволюция королевских рекрутов 🔽,

  • гигантский скелет 🔼,

  • стражи 🔼,

  • подрывник 🔼,

  • золотой рыцарь 🔼,

  • королева лучниц 🔼.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 🔽

  • Запас здоровья охранницы уменьшен на 11,00 %.

  • Урон уменьшен на 9,00 %.

Непослушный племянник короля продолжает ставить на уши всю арену. Благодаря доступности и эффекту синергии маленький принц (урон) с охранницей (танк) представляют собой слишком сильную комбинацию. Изменения должны несколько снизить эффективность этой пары.

Кроме того, усиление золотого рыцаря и королевы лучниц должно сделать других чемпионов более привлекательными.

ЭВОЛЮЦИЯ ЛУЧНИЦ

  • Дальность уменьшена с 6,5 до 6 (-8 %).

  • Дальность усиленного выстрела уменьшена с 5 до 4,5 (-10 %).

Эта корректировка немного уменьшит дальнобойность эволюции лучниц, но окно усиленного выстрела останется прежним.

ГОБЛИНЫ 🔽

  • Время выхода увеличено с 1 до 1,2 с. (+20 %).

Маленькие, быстрые, зеленые и вредные! Возможно, даже чересчур. Увеличение времени выхода на 0,2 с. должно дать противнику возможность среагировать. Кроме того, они нанесут меньше урона, если атаковать их сразу же.

ЯРОСТЬ 🔽

  • Продолжительность уменьшена с 6 до 5,5 с. (-8 %).

Заклинание ярости хорошо сочетается со многими популярными картами текущей меты. Мы хотим снизить его эффективность, уменьшив продолжительность действия.

ЭВОЛЮЦИЯ КОРОЛЕВСКИХ РЕКРУТОВ 🔽

  • Урон при штурме снижен на 8 %.

Играть против эволюции королевских рекрутов бывает непросто, и их ценность возрастает еще больше, когда они идут на штурм. Небольшое уменьшение урона от штурма должно сделать баланс сил более справедливым.

ГИГАНТСКИЙ СКЕЛЕТ 🔼

  • Здоровье увеличено на 6 %.

В текущей мете гигантский скелет не пользуется популярностью. Увеличение запаса здоровья должно помочь ему оставаться в игре подольше и с большей вероятностью доходить до башни.

СТРАЖИ 🔼

  • Прочность щита увеличена на 7 %.

В настоящее время стражи используются редко. Эта корректировка поможет их щитам выдержать два залпа стрел, что должно сделать их более живучими и привлекательными для различных стратегий.

ПОДРЫВНИК 🔼

  • Урон увеличен на 3 %.

Небольшое увеличение урона позволит подрывнику разделаться с варварами за три удара вместо четырех.

ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ 🔼

  • Урон от «Резкого рывка» увеличен на 8 %.

У нашего блондина бывали времена и получше. Увеличение урона от «Резкого рывка» должно вернуть ему часть былой славы, чтобы он снова почувствовал себя чемпионом.

КОРОЛЕВА ЛУЧНИЦ 🔼

  • Продолжительность «Мантии-невидимки» увеличена с 3 до 3,5 с. (+17 %).

Как и золотой рыцарь, королева лучниц в последнее время не пользовалась популярностью у игроков. Усиление способности «Мантия-невидимка» должно помочь вернуть ей внимание, которого она заслуживает.