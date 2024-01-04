Игра с новой картой: канонир (1 на 1 и 2 на 2):

1–8 января.

💣 Играй с новым воином для башни!

⚔️ Испытание: 5–8 января.

🏆 Награда: украшение для знамени.

Выбор карт с канониром (1 на 1 и 2 на 2): 8–15 января.

💥 Собери идеальную колоду с новым воином для башни — канониром!

⚔️ Испытание: 12–15 января.

🏆 Награда: рамка для знамени.

Выбор карт с эволюцией валькирии (1 на 1 и 2 на 2): 15–22 января.

🌪️ Играй с новой эволюцией валькирии!

⚔️ Испытание: 19–22 января.

🏆 Награда: украшение для знамени.

Зеркальный бой: все по 3 (1 на 1 и 2 на 2): 22–29 января.

🪞 У игроков одинаковые колоды, и все карты стоят 3 капли эликсира!

⚔️ Испытание: 26–29 января.

🏆 Награда: рамка для знамени.

Черный эликсир (1 на 1 и 2 на 2): 25 января — 5 февраля.

🌀 Арену затапливает черным эликсиром!

⚔️ Испытание: 2–25 февраля.

🏆 Награда: рамка и украшение для знамени.