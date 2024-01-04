Игра с новой картой: канонир (1 на 1 и 2 на 2):
1–8 января.
💣 Играй с новым воином для башни!
⚔️ Испытание: 5–8 января.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Выбор карт с канониром (1 на 1 и 2 на 2): 8–15 января.
💥 Собери идеальную колоду с новым воином для башни — канониром!
⚔️ Испытание: 12–15 января.
🏆 Награда: рамка для знамени.
Выбор карт с эволюцией валькирии (1 на 1 и 2 на 2): 15–22 января.
🌪️ Играй с новой эволюцией валькирии!
⚔️ Испытание: 19–22 января.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Зеркальный бой: все по 3 (1 на 1 и 2 на 2): 22–29 января.
🪞 У игроков одинаковые колоды, и все карты стоят 3 капли эликсира!
⚔️ Испытание: 26–29 января.
🏆 Награда: рамка для знамени.
Черный эликсир (1 на 1 и 2 на 2): 25 января — 5 февраля.
🌀 Арену затапливает черным эликсиром!
⚔️ Испытание: 2–25 февраля.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени.
Королевский турнир (обычный):
6–10 января.
Королевский турнир (классический с выбором карт):
20–24 января.
С новым 2024-м!