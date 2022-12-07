Миньон ☝️,
Орда миньонов ☝️,
Шустрый шахтер ☝️,
Феникс 👇,
Монах 👇,
Хижина гоблинов 🔄.
ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРО ВСТУПЯТ В СИЛУ!
Ярость 🔄,
Дровосек 🔄.
МИНЬОНЫ
ОРДА МИНЬОНОВ
Урон +15 %.
Только для орды миньонов: увеличен радиус появления (миньоны более рассредоточены).
В последнее время миньонам приходилось туго, так что мы усиливаем их, чтобы дать им преимущество перед похожими по урону, но более дешевыми картами вроде летучих мышей.
Новый радиус появления орды миньонов поможет им окружать воинов с уроном по области (типа дракончика) и увеличит шансы выживания миньонов после такой встречи.
ШУСТРЫЙ ШАХТЕР
Скорость передвижения увеличена со средней до высокой.
С тех пор как мы ослабили шустрого шахтера (и добавили в игру монаха), он стал значительно менее популярен. Это усиление позволит ему чаще добираться до королевских башен.
ФЕНИКС
Запас здоровья уменьшен на 13 %.
Ослабление даст больше возможностей для противодействия (теперь молния уничтожает феникса) и уменьшит мощь карты в целом.
МОНАХ
Стоимость увеличена с 4 до 5 капель эликсира.
Сейчас монах — сильнейший из чемпионов, и это изменение внесет столь необходимое разнообразие в стоимость чемпионских карт.
Несмотря на увеличение цены карты, способность «Осознанность» по-прежнему будет стоить 1 каплю эликсира. Это гарантирует ее доступность для игроков, которые решат потратиться на подорожавшую карту монаха.
ХИЖИНА ГОБЛИНОВ
Количество появляющихся за раз гоблинов
увеличено с 1 до 3 (0,5 с. между появлениями).
Время жизни
уменьшено с 31 до 29 с.
Перерыв между появлениями увеличен с
4 до 10 с.
Общее количество гоблинов-копейщиков
увеличено с 11 до 12.
Переработка хижины варваров прошла успешно, и мы решили повторить то же самое с хижиной гоблинов!
Теперь воины появляются реже, но более мощными волнами, так что первая группа гоблинов сможет проложить дорогу для следующих.
Это повышает общий атакующий потенциал карты (одновременное появление нескольких воинов означает мгновенную выгоду для атакующего и больше ущерба для противника, решившего проигнорировать волну).
С другой стороны, увеличение перерыва между появлениями гоблинов позволит обороняющемуся игроку выстроить эффективную контратаку.
ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРО ВСТУПЯТ В СИЛУ...
ЯРОСТЬ
ДРОВОСЕК
Ярость:
дополнительное увеличение урона (пропорционально уровню карты),
уменьшение радиуса,
фиксированная длительность (не меняющаяся в зависимости от уровня карты).
Перечисленные изменения также будут применены к эффекту ярости дровосека.
Проблема с улучшением заклинания ярости существовала всегда: эта карта довольно слаба на низких уровнях, но слишком сильна на высоких, где длительность ее эффекта значительно увеличивается.
Этим изменением мы хотим лишить ярость нерационально большой продолжительности действия и заодно сделать другие дешевые заклинания более конкурентоспособными.
Помимо этого, мы надеемся, что ярость станет более многофункциональной и интересной картой и получит более разнообразное применение.