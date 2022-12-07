В последнее время миньонам приходилось туго, так что мы усиливаем их, чтобы дать им преимущество перед похожими по урону, но более дешевыми картами вроде летучих мышей.

Новый радиус появления орды миньонов поможет им окружать воинов с уроном по области (типа дракончика) и увеличит шансы выживания миньонов после такой встречи.