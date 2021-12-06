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6 дек. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Изменения баланса — декабрь 2021 года

Эти изменения вступят в силу 7 декабря после технического перерыва!

СПИСОК КАРТ

  • Печь,

  • Хижина гоблинов,

  • Хижина варваров,

  • Надгробие,

  • Огненный дух,

  • Палач,

  • Разбойники,

  • Клетка с гоблином,

  • Ведьмина бабушка,

  • Тесла,

  • Боевой таран,

  • Ледяной колдун,

  • Гоблин с дротиками.

Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!

ПЕЧЬ

  • Время жизни

    уменьшено с 49 до 33 с.

  • Время между появлением

    огненных духов уменьшено с 7 до 6 с.; при уничтожении появляется на 1 огненного духа больше.

  • Здоровье

    уменьшено на 17 %.

ХИЖИНА ГОБЛИНОВ

  • Время жизни

    уменьшено с 40 до 31 с.

  • Время между появлением

    гоблинов уменьшено с 4,5 до 4 с.

  • Здоровье

    уменьшено на 17 %.

ХИЖИНА ВАРВАРОВ

  • Время жизни

    уменьшено с 50 до 40 с.

  • Время между появлением

    варваров уменьшено с 12,5 до 10 с.

  • Здоровье

    уменьшено на 15 %.

НАДГРОБИЕ

  • Время жизни

    уменьшено с 40 с до 30 с. Скелеты появляются по два за раз.

  • Время между появлением

    скелетов увеличено с 3,1 до 3,3 с.

За последние несколько месяцев здания, из которых появляются воины, набрали слишком большую силу. Геймплей с ними стал более пассивным, а бои — раздражающе скучными.

Уменьшение времени жизни этих зданий должно предотвратить ситуации, когда с двойным эликсиром их может стать слишком много. К тому же их защитный потенциал должен быть меньше, чем у зданий, предназначенных исключительно для защиты, вроде башни-бомбежки или теслы.

Кроме того, теперь яд будет более эффективен против хижины гоблинов и печи.

ОГНЕННЫЙ ДУХ

  • Дальность прыжка

    уменьшена с 2 500 до 2 000.

После этого изменения некоторые дальнобойные воины смогут уничтожить огненного духа, не понеся потерь.

ПАЛАЧ

  • Здоровье

    увеличено на 5 %.

Этот воин в стильном капюшоне давно требовал внимания. Небольшое увеличение здоровья повысит его эффективность на арене.

РАЗБОЙНИКИ

  • Скорость атаки разбойницы

    увеличена на 9 %.

Уже долгое время игроки крайне редко используют разбойников. Небольшое усиление разбойниц должно повысить их популярность.

КЛЕТКА С ГОБЛИНОМ

  • Здоровье

    уменьшено на 23 %.

Главным преимуществом клетки с гоблином является, собственно, гоблин-громила внутри нее — мощный воин, который может провести контратаку после уничтожения клетки. Мы хотим, чтобы он оставался таким же крутым, но считаем нужным сделать его более уязвимым.

ВЕДЬМИНА БАБУШКА

  • Здоровье

    уменьшено на 18 %.

Бабушка всех ведьм все еще зажигает на арене, несмотря на преклонный возраст. Этот нерф даст больше возможностей для контратаки: теперь ее можно будет уничтожить стрелами и разрядом, а не только огненным шаром.

ТЕСЛА

  • Скорость атаки

    уменьшена на 9 %.

Тесла — одно из сильнейших зданий в игре. Небольшой нерф должен ослабить ее против более массовых и длительных атак.

БОЕВОЙ ТАРАН

  • Урон при контакте

    увеличен на 8 %.

Это небольшое усиление призвано увеличить популярность боевого тарана и разнообразить варианты сочетаний атакующих карт.

ЛЕДЯНОЙ КОЛДУН

  • Эффект заморозки при появлении

    (небольшой урон и замедление).

Ледяной колдун стал слабоват после предыдущего нерфа. Новый эффект при появлении сделает его более эффективным и достойным звания легендарной карты.

ГОБЛИН С ДРОТИКАМИ

  • Урон

    повышен на 9 %.

Это значительное усиление не должно особо повлиять на расстановку сил, но гоблин с дротиками станет эффективнее против воинов с большим запасом здоровья вроде всадника на кабане или гиганта.

Эти изменения вступят в силу 7 декабря после технического перерыва!

Как всегда, ждем ваших комментариев и отзывов на наших каналах в соцсетях (ресурсы на английском языке).

До встречи на арене!

Команда Clash Royale