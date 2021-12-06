Время жизни уменьшено с 40 с до 30 с. Скелеты появляются по два за раз.

Время между появлением скелетов увеличено с 3,1 до 3,3 с.

За последние несколько месяцев здания, из которых появляются воины, набрали слишком большую силу. Геймплей с ними стал более пассивным, а бои — раздражающе скучными.



Уменьшение времени жизни этих зданий должно предотвратить ситуации, когда с двойным эликсиром их может стать слишком много. К тому же их защитный потенциал должен быть меньше, чем у зданий, предназначенных исключительно для защиты, вроде башни-бомбежки или теслы.



Кроме того, теперь яд будет более эффективен против хижины гоблинов и печи.