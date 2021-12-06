Эти изменения вступят в силу 7 декабря после технического перерыва!
СПИСОК КАРТ
Печь,
Хижина гоблинов,
Хижина варваров,
Надгробие,
Огненный дух,
Палач,
Разбойники,
Клетка с гоблином,
Ведьмина бабушка,
Тесла,
Боевой таран,
Ледяной колдун,
Гоблин с дротиками.
Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!
ПЕЧЬ
Время жизни
уменьшено с 49 до 33 с.
Время между появлением
огненных духов уменьшено с 7 до 6 с.; при уничтожении появляется на 1 огненного духа больше.
Здоровье
уменьшено на 17 %.
ХИЖИНА ГОБЛИНОВ
Время жизни
уменьшено с 40 до 31 с.
Время между появлением
гоблинов уменьшено с 4,5 до 4 с.
Здоровье
уменьшено на 17 %.
ХИЖИНА ВАРВАРОВ
Время жизни
уменьшено с 50 до 40 с.
Время между появлением
варваров уменьшено с 12,5 до 10 с.
Здоровье
уменьшено на 15 %.
НАДГРОБИЕ
Время жизни
уменьшено с 40 с до 30 с. Скелеты появляются по два за раз.
Время между появлением
скелетов увеличено с 3,1 до 3,3 с.
За последние несколько месяцев здания, из которых появляются воины, набрали слишком большую силу. Геймплей с ними стал более пассивным, а бои — раздражающе скучными.
Уменьшение времени жизни этих зданий должно предотвратить ситуации, когда с двойным эликсиром их может стать слишком много. К тому же их защитный потенциал должен быть меньше, чем у зданий, предназначенных исключительно для защиты, вроде башни-бомбежки или теслы.
Кроме того, теперь яд будет более эффективен против хижины гоблинов и печи.
ОГНЕННЫЙ ДУХ
Дальность прыжка
уменьшена с 2 500 до 2 000.
После этого изменения некоторые дальнобойные воины смогут уничтожить огненного духа, не понеся потерь.
ПАЛАЧ
Здоровье
увеличено на 5 %.
Этот воин в стильном капюшоне давно требовал внимания. Небольшое увеличение здоровья повысит его эффективность на арене.
РАЗБОЙНИКИ
Скорость атаки разбойницы
увеличена на 9 %.
Уже долгое время игроки крайне редко используют разбойников. Небольшое усиление разбойниц должно повысить их популярность.
КЛЕТКА С ГОБЛИНОМ
Здоровье
уменьшено на 23 %.
Главным преимуществом клетки с гоблином является, собственно, гоблин-громила внутри нее — мощный воин, который может провести контратаку после уничтожения клетки. Мы хотим, чтобы он оставался таким же крутым, но считаем нужным сделать его более уязвимым.
ВЕДЬМИНА БАБУШКА
Здоровье
уменьшено на 18 %.
Бабушка всех ведьм все еще зажигает на арене, несмотря на преклонный возраст. Этот нерф даст больше возможностей для контратаки: теперь ее можно будет уничтожить стрелами и разрядом, а не только огненным шаром.
ТЕСЛА
Скорость атаки
уменьшена на 9 %.
Тесла — одно из сильнейших зданий в игре. Небольшой нерф должен ослабить ее против более массовых и длительных атак.
БОЕВОЙ ТАРАН
Урон при контакте
увеличен на 8 %.
Это небольшое усиление призвано увеличить популярность боевого тарана и разнообразить варианты сочетаний атакующих карт.
ЛЕДЯНОЙ КОЛДУН
Эффект заморозки при появлении
(небольшой урон и замедление).
Ледяной колдун стал слабоват после предыдущего нерфа. Новый эффект при появлении сделает его более эффективным и достойным звания легендарной карты.
ГОБЛИН С ДРОТИКАМИ
Урон
повышен на 9 %.
Это значительное усиление не должно особо повлиять на расстановку сил, но гоблин с дротиками станет эффективнее против воинов с большим запасом здоровья вроде всадника на кабане или гиганта.