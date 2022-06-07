Урон по королевским башням уменьшен с 30 % до 20 % (на 33 %)  .

Это разумная деревяшка в течение долгого времени была самой популярной картой из-за своей силы и универсальности. Пришло время нерфа!



Изучив отзывы игроков, мы решили сохранить эффект отбрасывания, но уменьшить урон по королевской башне. Это значит, что бревно по-прежнему останется легендарной отбрасывающей картой, способной уничтожить «наживку». Однако оно будет наносить меньше урона королевским башням, чем другие заклинания.