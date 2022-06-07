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7 июн. 2022 г.
Blog – Clash Royale

Изменения баланса — июнь 2022 года

Эти изменения уже вступили в силу!

СПИСОК КАРТ

  • Ведьмина бабушка

    ☝️

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  • Электрогигант

    ☝️

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  • Ночная ведьма

    ☝️

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  • Варвары

    ☝️

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  • Гоблинский бур 👇,

  • Король скелетов

    👇

    ,

  • Бревно

    👇

    ,

  • Королевский призрак

    👇

    ,

  • Варварская бочка

    🔄

    .

Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!

ВЕДЬМИНА БАБУШКА

  • Скорость атаки увеличена на 9 % ☝️

    .

  • Первая атака ускорена на 25 % ☝️

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Предыдущее изменение баланса сильно ударило по таким показателям, как частота использования карты и коэффициент побед. Это усиление компенсирует предыдущее уменьшение очков здоровья за счет увеличения урона в секунду, позволяя ведьминой бабушке призывать заколдованных кабанов еще быстрее.

Электрогигант

  • Здоровье увеличено на 9 % ☝️

    .

Последняя переработка сделала его слишком уязвимым, несмотря на уменьшение затрат эликсира. Увеличение очков здоровья поможет ему вернуть себе репутацию настоящего гиганта.

Внимание: это изменение установит его здоровье примерно посередине между старым (когда он стоил 8 капель эликсира) и текущим значением.

НОЧНАЯ ВЕДЬМА

  • Скорость атаки увеличена на 13 % ☝️

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С тех самых пор, как она перестала призывать летучих мышей при уничтожении, ночной ведьме было непросто отыскать себе место в игре. Мы повышаем ее невероятно низкую скорость атаки, чтобы сделать акцент на универсальности этой карты как в поддержке, так и в атаке.

ВАРВАР

  • Скорость атаки увеличена на 7 % ☝️

    .

Это изменение затронет варваров, боевой таран, хижину варваров и варварскую бочку.

Перечисленные карты уже давно были довольно слабы, хоть варварская бочка и пользовалась популярностью. Уменьшение дальности бочки (см. ниже) позволит усилить все 4 варварские карты, которые есть в игре, что, надеемся, увеличит частоту их использования и коэффициент побед.

ГОБЛИНСКИЙ БУР

  • Скорость движения уменьшена на 25 %

    .

Похоже, все дополнительные туннели, прорытые шустрым шахтером, позволили буру перемещаться с повышенной скоростью! Мы хорошенько утрамбовали арену, чтобы притормозить этих юрких гоблинов.

Перевод: недавнее изменение механики шустрого шахтера неожиданным образом увеличило скорость гоблинского бура. Это уже исправлено.

КОРОЛЬ СКЕЛЕТОВ

  • Способность «Призыв душ»: максимальное количество скелетов уменьшено с 20 до 18 

    .

Этот повелитель костей оказывает слишком сильное давление на противника, когда собирает достаточное количество душ. Мы попросили его притормозить немного с «а сейчас я призову бесконечную армию нежити».

БРЕВНО

  • Урон по королевским башням уменьшен с 30 % до 20 % (на 33 %)

    .

Это разумная деревяшка в течение долгого времени была самой популярной картой из-за своей силы и универсальности. Пришло время нерфа!

Изучив отзывы игроков, мы решили сохранить эффект отбрасывания, но уменьшить урон по королевской башне. Это значит, что бревно по-прежнему останется легендарной отбрасывающей картой, способной уничтожить «наживку». Однако оно будет наносить меньше урона королевским башням, чем другие заклинания.

КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЗРАК

  • Перезарядка невидимости увеличена с 1,6 с. до 1,8 с.

    .

Этот соня является частью многих сильных колод и имеет большой потенциал. Возможно, слишком большой. Мы увеличили время, в течение которого его видно, чтобы сделать карту более сбалансированной.

ВАРВАРСКАЯ БОЧКА

  • Дальность уменьшена с 5 до 4,5

    .

Как и бревно, варварская бочка была одной из самых сильных карт в игре на протяжении многих месяцев. Благодаря уменьшению дальности варвар сможет ударить по башне только один раз, а не два, если противник ничего ему не противопоставит.

Эти изменения уже вступили в силу!

Как всегда, ждем ваших комментариев и отзывов на наших каналах в соцсетях (ресурсы на английском языке).


До встречи на арене!

Команда Clash Royale