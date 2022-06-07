Эти изменения уже вступили в силу!
СПИСОК КАРТ
Ведьмина бабушка
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Электрогигант
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Ночная ведьма
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Варвары
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Гоблинский бур 👇,
Король скелетов
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Бревно
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Королевский призрак
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Варварская бочка
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.
Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!
ВЕДЬМИНА БАБУШКА
Скорость атаки увеличена на 9 % ☝️
.
Первая атака ускорена на 25 % ☝️
.
Предыдущее изменение баланса сильно ударило по таким показателям, как частота использования карты и коэффициент побед. Это усиление компенсирует предыдущее уменьшение очков здоровья за счет увеличения урона в секунду, позволяя ведьминой бабушке призывать заколдованных кабанов еще быстрее.
Электрогигант
Здоровье увеличено на 9 % ☝️
.
Последняя переработка сделала его слишком уязвимым, несмотря на уменьшение затрат эликсира. Увеличение очков здоровья поможет ему вернуть себе репутацию настоящего гиганта.
Внимание: это изменение установит его здоровье примерно посередине между старым (когда он стоил 8 капель эликсира) и текущим значением.
НОЧНАЯ ВЕДЬМА
Скорость атаки увеличена на 13 % ☝️
.
С тех самых пор, как она перестала призывать летучих мышей при уничтожении, ночной ведьме было непросто отыскать себе место в игре. Мы повышаем ее невероятно низкую скорость атаки, чтобы сделать акцент на универсальности этой карты как в поддержке, так и в атаке.
ВАРВАР
Скорость атаки увеличена на 7 % ☝️
.
Это изменение затронет варваров, боевой таран, хижину варваров и варварскую бочку.
Перечисленные карты уже давно были довольно слабы, хоть варварская бочка и пользовалась популярностью. Уменьшение дальности бочки (см. ниже) позволит усилить все 4 варварские карты, которые есть в игре, что, надеемся, увеличит частоту их использования и коэффициент побед.
ГОБЛИНСКИЙ БУР
Скорость движения уменьшена на 25 %
.
Похоже, все дополнительные туннели, прорытые шустрым шахтером, позволили буру перемещаться с повышенной скоростью! Мы хорошенько утрамбовали арену, чтобы притормозить этих юрких гоблинов.
Перевод: недавнее изменение механики шустрого шахтера неожиданным образом увеличило скорость гоблинского бура. Это уже исправлено.
КОРОЛЬ СКЕЛЕТОВ
Способность «Призыв душ»: максимальное количество скелетов уменьшено с 20 до 18
.
Этот повелитель костей оказывает слишком сильное давление на противника, когда собирает достаточное количество душ. Мы попросили его притормозить немного с «а сейчас я призову бесконечную армию нежити».
БРЕВНО
Урон по королевским башням уменьшен с 30 % до 20 % (на 33 %)
.
Это разумная деревяшка в течение долгого времени была самой популярной картой из-за своей силы и универсальности. Пришло время нерфа!
Изучив отзывы игроков, мы решили сохранить эффект отбрасывания, но уменьшить урон по королевской башне. Это значит, что бревно по-прежнему останется легендарной отбрасывающей картой, способной уничтожить «наживку». Однако оно будет наносить меньше урона королевским башням, чем другие заклинания.
КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЗРАК
Перезарядка невидимости увеличена с 1,6 с. до 1,8 с.
.
Этот соня является частью многих сильных колод и имеет большой потенциал. Возможно, слишком большой. Мы увеличили время, в течение которого его видно, чтобы сделать карту более сбалансированной.
ВАРВАРСКАЯ БОЧКА
Дальность уменьшена с 5 до 4,5
.
Как и бревно, варварская бочка была одной из самых сильных карт в игре на протяжении многих месяцев. Благодаря уменьшению дальности варвар сможет ударить по башне только один раз, а не два, если противник ничего ему не противопоставит.