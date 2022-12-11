К концу года мы подготовили мини-обновление с общими улучшениями.
Есть свободные 60 секунд? Посмотрите наш мини-выпуск TV Royale!
Теперь вы можете выбирать любимые эмодзи, которые будут отображаться в начале расширенного меню эмодзи во время боя и в чате клана.
Ждете, когда в магазине появится какой-то конкретный эмодзи? Добавьте эмодзи, которого у вас еще нет, в список желаний, чтобы получить уведомление, когда он появится в магазине!
СПИСКИ ЛИДЕРОВ ДЛЯ КЛАНОВ
Места в списках лидеров для кланов и друзей теперь распределяются на основании следующих показателей:
рейтинговый счет,
количество трофеев,
лига (решающий показатель).
Если игрок еще не достиг лиги абсолютных чемпионов, в списке лидеров по-прежнему будет отображаться количество его трофеев. Если у игрока есть рейтинговый счет, то будет отображаться уже этот показатель.
СПИСКИ ЛИДЕРОВ
ИГРОКИ
Теперь здесь отображается список лидеров легендарного пути.
КЛАНЫ
Трофеи клана рассчитываются на основании количества трофеев его участников.
Мы также добавили показатель «Легендарный счет клана», который рассчитывается на основании рейтингового счета его участников. Вы можете переключаться между экранами, отражающими эти два показателя.
В зачет каждого из них соответственно идут:
50 % от количества трофеев / счета игроков, занимающих первые 10 мест в клане.
25 % от количества трофеев / счета игроков, занимающих следующие 10 мест.
12 % от количества трофеев / счета игроков, занимающих следующие 10 мест.
10 % от количества трофеев / счета игроков, занимающих следующие 10 мест.
3 % от количества трофеев / счета игроков, занимающих последние 10 мест.
МЕСТНЫЕ СПИСКИ ЛИДЕРОВ ВЕРНУЛИСЬ!
Зелье усиления карты временно повышает уровень одной карты до уровня силы башни.
На усиленных картах вашей коллекции будет соответствующая пометка.
Коснувшись усиленной карты, можно увидеть, сколько еще будет действовать усиление.
Усиление карт действует во всех игровых режимах, где используется ваша собственная коллекция карт.
Продолжительность усиления: 1 час.
Максимальное количество в инвентаре: 8.
Если в инвентаре нет места, вместо зелья усиления вы получите 500 золотых.
Зелье усиления карты можно найти среди наград за выполнение ежедневных заданий или прохождение испытаний, в Pass Royale, на легендарном пути, а также купить в магазине.
Заодно мы визуально изменили вид карт, имеющих СЕЗОННОЕ УСИЛЕНИЕ.
Теперь вы можете подарить соклановцам праздничное настроение, купив в магазине подарок клану!
Получить подарок клану могут только игроки, состоящие в клане на момент покупки подарка.
Ярость:
добавление урона от заклинания (пропорционально уровню карты),
уменьшение радиуса,
фиксированная длительность (не меняющаяся в зависимости от уровня карты).
Перечисленные изменения также будут применены к эффекту ярости дровосека.
Если вы пропустили полный список изменений, опубликованный 7 декабря, его можно посмотреть здесь!
Функция повтора теперь работает как следует.
Исправлена редкая ошибка в учебном лагере.
«Новости Royale» теперь корректно отображаются на устройствах Android.
Среди ежедневных заданий больше не появляются задания, которые игрок не способен выполнить (запрос карт или участие в испытании).