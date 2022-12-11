Теперь вы можете выбирать любимые эмодзи, которые будут отображаться в начале расширенного меню эмодзи во время боя и в чате клана.

Ждете, когда в магазине появится какой-то конкретный эмодзи? Добавьте эмодзи, которого у вас еще нет, в список желаний, чтобы получить уведомление, когда он появится в магазине!

