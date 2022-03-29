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ЗНАЧКИ
Мы переработали всю систему значков: теперь они круче выглядят, более упорядоченно отображаются, а также УЛУЧШАЮТСЯ по достижении определенных этапов.
Победа в боях
Открывается после победы в 50 боях и улучшается до 7 раз (за 100, 250, 500, 1 000, 2 500, 5 000 и 10 000 побед в боях).
* Внимание! Бои в войнах кланов не учитываются.
Финиш в топе
Открывается после завершения сезона в топ-1000 списка лидеров и улучшается до 9 раз. На значке будет отображаться лучший результат.
Финиш в топе королевского турнира
Открывается после завершения королевского турнира в топ-1000 и улучшается до 9 раз. На значке будет отображаться лучший результат.
Ветеран войн кланов
Символ ваших побед в ранних войнах кланов. Открывается после 1 победы в первых войнах кланов, и обновляется до 2 раз (10 и 100 побед).
Победа в усложняющихся боях (новое!)
Открывается после победы в 10 усложняющихся боях и улучшается до 6 раз (за 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 побед).
Победа в боях с внезапной смертью (новое!)
Открывается после победы в 10 боях с внезапной смертью и улучшается до 6 раз (за 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 побед).
Победа в боях с двойным эликсиром (новое!)
Открывается после победы в 10 боях с двойным эликсиром и улучшается до 6 раз (за 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 побед).
Победа в боях с выбором карт (новое!)
Открывается после победы в 10 боях с выбором карт и улучшается до 6 раз (за 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 побед).
Игровой стаж
Этот значок будет улучшаться каждый год в день создания вашей учетной записи.
Пройденные классические и большие испытания
Этот значок имеет 8 уровней и выдается за 12 побед в испытании, одержанных 1, 10, 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 раз.
Испытание CRL с 20 победами
Уникальный значок, который открывается, когда вы набираете как минимум 17 побед в испытании CRL с 20 победами.
МАСТЕРСТВО ИГРЫ КАРТАМИ
Мастерство игры картами — это совершенно новая функция, которая открывается на 7-м уровне короля и позволяет игрокам демонстрировать свои навыки и получать награды. С ней в игру приходит новый вид продвижения.
Как открыть мастерские задания
Чтобы открыть мастерские задания для какой-либо карты, нужно вначале выиграть 5 боев с данной картой. Это могут быть рейтинговые бои (1 на 1), бои в турнирах, диско-режимах, войнах кланов или испытаниях.
Наборы заданий
У каждой карты есть два набора заданий, которые можно открыть. В зависимости от редкости карты может потребоваться улучшить ее до определенного уровня, чтобы открыть набор заданий для нее.
Задания для каждой карты зависят от того, как она используется. В каждом наборе будет 3 задания.
В первом наборе будут достаточно простые задания, где нужно, например, нанести урон воинам или зданиям или создать воинов с помощью карт-генераторов (таких как хижина гоблинов или печь).
Задания из второго набора потребуют использовать карту в определенных ситуациях или каким-то конкретным способом, например:
Рыбак — притянуть воинов.
Всадница на баране — ударить по воинам или зданиям при штурме.
Королевская почта — подвергнуть вражеских воинов действию урона при появлении.
И многое другое!
Третий набор заданий пока не доступен, мы добавим его в будущих обновлениях.
С каждым выполненным заданием ваше мастерство будет подниматься на один уровень, улучшая ваши значки мастерства и принося вам очки опыта!
У каждой карты будет 10 уровней мастерства; соответственно, каждый значок мастерства можно будет улучшить до 9 раз.
ШУСТРЫЙ ШАХТЕР
Шустрый шахтер — это новый чемпион Clash Royale, который стоит 4 капли эликсира.
Это воин ближнего боя, бьющий по одиночным наземным целям, и он настоящий танк среди чемпионов!
Особая способность
Его особая способность «Взрывной выход» стоит 2 капли эликсира и позволяет ему уйти под землю, оставив за собой большую бомбу, и появиться в горизонтально противоположной точке арены.
Владение буром
Не стоит забывать про его бур! Он работает аналогично лучу пламенного дракона и наносит больше урона с течением времени, делая шустрого шахтера особенно эффективным против башен и воинов с большим запасом здоровья.
Испытание в честь выхода карты
У всех игроков будет возможность познакомиться с картой шустрого шахтера в рамках испытания в честь выхода карты, которое станет доступно после обновления.
Испытание будет состоять из двух частей; вторая часть станет доступна после прохождения первой. В испытании можно будет заработать до 30 000 золотых, а также выиграть обычную книгу карт и новый эмодзи шустрого шахтера.
УЛУЧШЕНИЯ
Добавлена возможность вставлять скопированную колоду в турнирах и испытаниях.
Счетчик корон скрывается во время боя и отображается только при уничтожении башни.
Добавлена область визуальных эффектов для карты молнии.
Переключатель режима частоты 120 Гц доступен на всех поддерживающих ее устройствах.
Дополнительные улучшения интерфейса для различных разрешений и размеров экрана.
Находящийся в клетке гоблин-громила постоянно трясет ее с бешеной силой и яростью.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
✅ Исправлена ошибка, из-за которой бандитка становилась невидимой и ее нельзя было выбрать в качестве цели перед рывком вперед.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой бандитке можно было нанести урон в конце рывка.
✅ Исправлена ошибка с застреванием рыбака после уничтожения его цели.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой золотой рыцарь неправильно выполнял рывок при выборе движущейся цели.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой клонирование короля скелетов во время анимации его способности прекращало действие этой способности.
✅ Исправлена редкая ошибка, из-за которой у игроков на аренах низких уровней вылетала игра при использовании замен молнии на сундуках.
✅ Исправлены эффекты появления электрогиганта и ведьминой бабушки.
✅ Устранен редкий сбой игры, возникавший после получения электрогигантом определенных видов урона.
✅ Исправлена ошибка с непостоянным уроном от разрядов электрогиганта.
✅ Исправлена ошибка, при которой на воинов иногда не действовало притяжение торнадо.
✅ Исправлен сбой, иногда происходивший при игре в режимах с мегаколодой.
✅ Исправлены ошибки с потерей соединения при выборе или смене имени.
✅ Исправлены ошибки, возникавшие при просмотре карт товарищей по клану в клановом чате.
✅ Исправлена ошибка, связанная с погрешностью округления характеристик скелетов, призванных королем скелетов.
✅ Исправлены различные редкие сбои игры.
✅ Улучшена и оптимизирована программно-аппаратная часть игры.
✅Исправлена проблема, из-за которой Шустрый шахтер неправильно определялся в качестве мишени
✅Исправлен некорректный прогресс достижений в Значках
✅Исправлена визуальная ошибка, показывающая неправильное количество золота после выполнения мастерского задания
✅Незначительные исправления и улучшения пользовательского интерфейса