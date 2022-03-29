Мастерство игры картами — это совершенно новая функция, которая открывается на 7-м уровне короля и позволяет игрокам демонстрировать свои навыки и получать награды. С ней в игру приходит новый вид продвижения.



Как открыть мастерские задания

Чтобы открыть мастерские задания для какой-либо карты, нужно вначале выиграть 5 боев с данной картой. Это могут быть рейтинговые бои (1 на 1), бои в турнирах, диско-режимах, войнах кланов или испытаниях.