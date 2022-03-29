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29 мар. 2022 г.
Blog – Clash Royale

Обновление с шахтером!

Не хотите читать? Посмотрите выпуск TV Royale!

ЗНАЧКИ

Мы переработали всю систему значков: теперь они круче выглядят, более упорядоченно отображаются, а также УЛУЧШАЮТСЯ по достижении определенных этапов.

ДОСТИЖЕНИЯ

  • Победа в боях

Открывается после победы в 50 боях и улучшается до 7 раз (за 100, 250, 500, 1 000, 2 500, 5 000 и 10 000 побед в боях).

* Внимание! Бои в войнах кланов не учитываются.

  • Финиш в топе

Открывается после завершения сезона в топ-1000 списка лидеров и улучшается до 9 раз. На значке будет отображаться лучший результат.

  • Финиш в топе королевского турнира

Открывается после завершения королевского турнира в топ-1000 и улучшается до 9 раз. На значке будет отображаться лучший результат.

  • Ветеран войн кланов

Символ ваших побед в ранних войнах кланов. Открывается после 1 победы в первых войнах кланов, и обновляется до 2 раз (10 и 100 побед).

  • Победа в усложняющихся боях (новое!)

Открывается после победы в 10 усложняющихся боях и улучшается до 6 раз (за 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 побед).


  • Победа в боях с внезапной смертью (новое!)

Открывается после победы в 10 боях с внезапной смертью и улучшается до 6 раз (за 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 побед).


  • Победа в боях с двойным эликсиром (новое!)

Открывается после победы в 10 боях с двойным эликсиром и улучшается до 6 раз (за 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 побед).


  • Победа в боях с выбором карт (новое!)

Открывается после победы в 10 боях с выбором карт и улучшается до 6 раз (за 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 побед).


  • Игровой стаж

Этот значок будет улучшаться каждый год в день создания вашей учетной записи.

ИСПЫТАНИЯ

  • Пройденные классические и большие испытания

Этот значок имеет 8 уровней и выдается за 12 побед в испытании, одержанных 1, 10, 25, 50, 100, 200, 500 и 1 000 раз.

  • Испытание CRL с 20 победами

Уникальный значок, который открывается, когда вы набираете как минимум 17 побед в испытании CRL с 20 победами.

МАСТЕРСТВО ИГРЫ КАРТАМИ

Мастерство игры картами — это совершенно новая функция, которая открывается на 7-м уровне короля и позволяет игрокам демонстрировать свои навыки и получать награды. С ней в игру приходит новый вид продвижения.

  • Как открыть мастерские задания

Чтобы открыть мастерские задания для какой-либо карты, нужно вначале выиграть 5 боев с данной картой. Это могут быть рейтинговые бои (1 на 1), бои в турнирах, диско-режимах, войнах кланов или испытаниях.

  • Наборы заданий

У каждой карты есть два набора заданий, которые можно открыть. В зависимости от редкости карты может потребоваться улучшить ее до определенного уровня, чтобы открыть набор заданий для нее.

Задания для каждой карты зависят от того, как она используется. В каждом наборе будет 3 задания.

ПЕРВЫЙ НАБОР ЗАДАНИЙ

В первом наборе будут достаточно простые задания, где нужно, например, нанести урон воинам или зданиям или создать воинов с помощью карт-генераторов (таких как хижина гоблинов или печь).

ВТОРОЙ НАБОР ЗАДАНИЙ

Задания из второго набора потребуют использовать карту в определенных ситуациях или каким-то конкретным способом, например:

  • Рыбак — притянуть воинов.

  • Всадница на баране — ударить по воинам или зданиям при штурме.

  • Королевская почта — подвергнуть вражеских воинов действию урона при появлении.

  • И многое другое!

ТРЕТИЙ НАБОР ЗАДАНИЙ

Третий набор заданий пока не доступен, мы добавим его в будущих обновлениях.

ЗНАЧКИ МАСТЕРСТВА

С каждым выполненным заданием ваше мастерство будет подниматься на один уровень, улучшая ваши значки мастерства и принося вам очки опыта!

У каждой карты будет 10 уровней мастерства; соответственно, каждый значок мастерства можно будет улучшить до 9 раз.

ШУСТРЫЙ ШАХТЕР

Шустрый шахтер — это новый чемпион Clash Royale, который стоит 4 капли эликсира.

Это воин ближнего боя, бьющий по одиночным наземным целям, и он настоящий танк среди чемпионов!

  • Особая способность

Его особая способность «Взрывной выход» стоит 2 капли эликсира и позволяет ему уйти под землю, оставив за собой большую бомбу, и появиться в горизонтально противоположной точке арены.

  • Владение буром

Не стоит забывать про его бур! Он работает аналогично лучу пламенного дракона и наносит больше урона с течением времени, делая шустрого шахтера особенно эффективным против башен и воинов с большим запасом здоровья.

  • Испытание в честь выхода карты

У всех игроков будет возможность познакомиться с картой шустрого шахтера в рамках испытания в честь выхода карты, которое станет доступно после обновления.

Испытание будет состоять из двух частей; вторая часть станет доступна после прохождения первой. В испытании можно будет заработать до 30 000 золотых, а также выиграть обычную книгу карт и новый эмодзи шустрого шахтера.

УЛУЧШЕНИЯ

  • Добавлена возможность вставлять скопированную колоду в турнирах и испытаниях.

  • Счетчик корон скрывается во время боя и отображается только при уничтожении башни.

  • Добавлена область визуальных эффектов для карты молнии.

  • Переключатель режима частоты 120 Гц доступен на всех поддерживающих ее устройствах.

  • Дополнительные улучшения интерфейса для различных разрешений и размеров экрана.

  • Находящийся в клетке гоблин-громила постоянно трясет ее с бешеной силой и яростью.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

✅ Исправлена ошибка, из-за которой бандитка становилась невидимой и ее нельзя было выбрать в качестве цели перед рывком вперед.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой бандитке можно было нанести урон в конце рывка.
✅ Исправлена ошибка с застреванием рыбака после уничтожения его цели.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой золотой рыцарь неправильно выполнял рывок при выборе движущейся цели.
✅ Исправлена ошибка, из-за которой клонирование короля скелетов во время анимации его способности прекращало действие этой способности.
✅ Исправлена редкая ошибка, из-за которой у игроков на аренах низких уровней вылетала игра при использовании замен молнии на сундуках.
✅ Исправлены эффекты появления электрогиганта и ведьминой бабушки.
✅ Устранен редкий сбой игры, возникавший после получения электрогигантом определенных видов урона.
✅ Исправлена ошибка с непостоянным уроном от разрядов электрогиганта.
✅ Исправлена ошибка, при которой на воинов иногда не действовало притяжение торнадо.
✅ Исправлен сбой, иногда происходивший при игре в режимах с мегаколодой.
✅ Исправлены ошибки с потерей соединения при выборе или смене имени.
✅ Исправлены ошибки, возникавшие при просмотре карт товарищей по клану в клановом чате.
✅ Исправлена ошибка, связанная с погрешностью округления характеристик скелетов, призванных королем скелетов.
✅ Исправлены различные редкие сбои игры.
✅ Улучшена и оптимизирована программно-аппаратная часть игры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 01/04/2022

✅Исправлена проблема, из-за которой Шустрый шахтер неправильно определялся в качестве мишени

✅Исправлен некорректный прогресс достижений в Значках

✅Исправлена визуальная ошибка, показывающая неправильное количество золота после выполнения мастерского задания

✅Незначительные исправления и улучшения пользовательского интерфейса

Как обычно, ждем ваши отзывы, идеи и предложения на наших страницах в социальных сетях (информация на английском языке):


До встречи на арене!

Команда Clash Royale