以上调整已于3月5日（周二）系统维护后实装
觉醒骑士🔽
觉醒后攻击速度：从1.1秒调整为 1.2秒（+9%）
觉醒后伤害加成：从10%调整为0%（-9%）
小王子🔽
射程：从6缩短至5.5（-8%）
觉醒皇家卫队🔽
觉醒后伤害加成：从6%调整为0%（-6%）
哥布林巨人🔽
生命值：-3.00%
骷髅召唤🔽
持续时间：从9.5秒缩短至 9秒（-5%）
觉醒炸弹兵🔽
弹跳范围：从3格缩短至2.5格（-17%）
觉醒冰雪精灵🔼
溅射范围：从1.5格提升至 2格（+33%）
觉醒瓦基丽武神🔼
觉醒后生命值加成：从0%提升至 15%（+15%）
神箭游侠🔼
首次出手速度：从0.8秒调整为 0.7秒（-13%）
皮卡超人🔼
射程：从1.2格（近战距离：中）提升至 1.6格（近战距离：长）（+33%）
黄金圣骑🔼
技能冷却：从11秒缩短至8秒（-27%）
盖世武僧🔼
生命值：8%
哥布林钻机重新设计
持续时间：从9秒延长至 10秒（+11%）
召唤开始时间：从1秒缩短至 0.5秒（-50%）
生命值： -9%
我们之所以做出这些调整，是希望给玩家带来平衡灵活的游戏体验，这也是我们一直在持续努力的目标。我们非常期待看到这些调整在竞技场上带来策略和卡组变化。与往常一样，我们会密切关注这些调整的影响，欢迎大家提供反馈。