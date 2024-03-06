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2024年3月6日
Blog – Clash Royale

三月平衡性调整

以上调整已于3月5日（周二）系统维护后实装

  • 觉醒骑士🔽

    • 觉醒后攻击速度：从1.1秒调整为 1.2秒（+9%）

    • 觉醒后伤害加成：从10%调整为0%（-9%）

  • 小王子🔽

    • 射程：从6缩短至5.5-8%）

  • 觉醒皇家卫队🔽

    • 觉醒后伤害加成：从6%调整为0%（-6%）

  • 哥布林巨人🔽

    • 生命值：-3.00%

  • 骷髅召唤🔽

    • 持续时间：从9.5秒缩短至 9秒（-5%）

  • 觉醒炸弹兵🔽

    • 弹跳范围：从3格缩短至2.5格（-17%）

  • 觉醒冰雪精灵🔼

    • 溅射范围：从1.5格提升至 2格（+33%）

  • 觉醒瓦基丽武神🔼

    • 觉醒后生命值加成：从0%提升至 15%（+15%）

  • 神箭游侠🔼

    • 首次出手速度：从0.8秒调整为 0.7秒（-13%）

  • 皮卡超人🔼

    • 射程：从1.2格（近战距离：中）提升至 1.6格（近战距离：长）（+33%）

  • 黄金圣骑🔼

    • 技能冷却：从11秒缩短至8秒（-27%）

  • 盖世武僧🔼

    • 生命值：8%

  • 哥布林钻机重新设计

    • 持续时间：从9秒延长至 10秒（+11%）

    • 召唤开始时间：从1秒缩短至 0.5秒（-50%）

    • 生命值： -9%

我们之所以做出这些调整，是希望给玩家带来平衡灵活的游戏体验，这也是我们一直在持续努力的目标。我们非常期待看到这些调整在竞技场上带来策略和卡组变化。与往常一样，我们会密切关注这些调整的影响，欢迎大家提供反馈。