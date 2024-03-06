我们之所以做出这些调整，是希望给玩家带来平衡灵活的游戏体验，这也是我们一直在持续努力的目标。我们非常期待看到这些调整在竞技场上带来策略和卡组变化。与往常一样，我们会密切关注这些调整的影响，欢迎大家提供反馈。