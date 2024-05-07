五月平衡性调整的重点是卡牌觉醒。目前，觉醒卡牌普遍都很强大，这导致玩家在一场对战中会尽可能多地部署觉醒卡牌。因此，决定对战胜负的通常都是觉醒卡牌本身。与非觉醒卡牌相比，觉醒卡牌每场对战的部署率更高，造成的伤害过高。

这次平衡性调整旨在将觉醒卡牌的强势点从基础属性转移到其独特能力上。我们希望鼓励玩家更有策略地使用觉醒卡牌及其独特能力。