五月平衡性调整的重点是卡牌觉醒。目前，觉醒卡牌普遍都很强大，这导致玩家在一场对战中会尽可能多地部署觉醒卡牌。因此，决定对战胜负的通常都是觉醒卡牌本身。与非觉醒卡牌相比，觉醒卡牌每场对战的部署率更高，造成的伤害过高。
这次平衡性调整旨在将觉醒卡牌的强势点从基础属性转移到其独特能力上。我们希望鼓励玩家更有策略地使用觉醒卡牌及其独特能力。
❤️觉醒后生命值加成：
从1.25x降低为1.0x（-20%）
💥劲射伤害：+18%
我们降低了觉醒弓箭手的生命值，同时提升了其劲射的伤害，使其成为一张高风险、高回报的卡牌。
**❤️觉醒后生命值加成：**从1.25x降低为1.1x（-12%）
**⏱️强化持续时间：**从2秒延长为3秒（+50%）
觉醒野蛮人的觉醒后生命值加成将与其他近战觉醒卡牌更加一致，但他们仍能抵挡一次火球法术的伤害。他们的强化效果会持续更久，这样他们在同时面对多个单位时，更容易接近新目标。
⏱️觉醒后首次出手速度：
从0.3秒延长至0.6秒（+100%）
觉醒蝙蝠的潜力与以前一样大，但要发挥最大价值，它将需要更多支持。
无法击退 重型军队（如皮卡超人、威猛矿工）
ℹ️觉醒野蛮人的平衡性调整同样适用于野蛮人攻城槌中的野蛮人
调整后，大家应对觉醒野蛮人攻城槌的方法将会更多，因为它无法击退皮卡超人和威猛矿工这类重型军队。在大多数情况下，它的潜力仍和以前一样。
🔄觉醒蓄能：
从1增加为2（+100%）
觉醒炸弹兵的觉醒蓄能变为2次，应该会使玩家减少部署它的次数并更有策略地使用它。
❤️觉醒后生命值加成：
从1.3x降低为1.0x（-23%）
💥⏱️超级烟花持续时间：
从2.5秒延长为3秒（+20%）
💥⏱️溅射烟花持续时间：
从2秒延长为2.5秒（+25%）
🐢添加了15%的移动减速效果
觉醒烟花炮手也失去了觉醒后的生命值加成，但攻势更猛烈。烟花炮手射出的烟花现在也具有15%的移动减速效果，就像伤害药水法术一样。持续时间延长会使移动减速更有效，间接增强了她的伤害输出。
❤️觉醒后生命值加成：
从1.2x降低为1.1x（-8%）
除了强大的伤害减免能力，觉醒骑士的基础属性性价比也很高。我们调整了近战觉醒卡牌，使其觉醒后的生命值加成尽量保持一致，而觉醒骑士的承伤能力将更多地来自于其能力，而不是生命值。
❤️觉醒后生命值加成：
从1.2x降低为1.0x（-17%）
我们的目标是让玩家投入更多精力来防御觉醒迫击炮，因为与未觉醒的迫击炮相比，觉醒迫击炮的攻击速度更快、攻势更猛烈。
❤️皇家巨人生命值：
从3072提升至3164（+3%）
❤️觉醒后生命值加成：
从1.1x降低为1.0x（-10%）
❤️皇家卫队生命值：
从532提升至547（+3%）
❤️觉醒后生命值加成：
从1.11x降低为1.0x（-10%）
以6费以上的卡牌而言，皇家巨人和皇家卫队觉醒前后的差距太大了。我们希望缩小这种差距，并通过稍微增强他们的基础形态来弥补。
⏱️觉醒后首次出手速度：
从0.4秒延长至0.5秒（+25%）
与觉醒蝙蝠一样，觉醒骷髅兵也失去了额外的首次出手速度加成，需要更多的支持才能达到其上限。
❤️觉醒后生命值加成：
从1.2x降低为1.0x（-17%）
⚡觉醒特斯拉电磁塔被摧毁时还会释放一次电磁脉冲。
觉醒特斯拉电磁塔的主要价值来自其觉醒后的生命值加成，但通常只能释放一次电磁脉冲。现在觉醒特斯拉电磁塔一定会释放至少两次电磁脉冲：一次在部署时，一次在被摧毁时。
❤️觉醒后生命值加成：
从1.15x降低为1.1x（-4%）
💥飓风伤害：
从76提升至84（+11%）
瓦基丽武神觉醒后的生命值加成被轻微削弱，与其他近战觉醒卡保持一致。她的飓风现在一次攻击就能消灭骷髅兵和蝙蝠。
💥奔跑炸弹人伤害：
从392降低为196（-50%）
⏱️奔跑炸弹人速度：
从“快”变为“极快”
调整前，觉醒攻城炸弹人更难应对，同时伤害也更高。奔跑炸弹人的设计重点在于生存能力，因此我们移除了其伤害加成，并使其移动速度更快。
💥第二次和第三次电击伤害：
从1x降低为0.5x（-50%）
觉醒电击法术的威力主要来自其伤害。这次削弱将使这张卡牌的重点偏向于眩晕效果。
💥伤害：
从422降低为401（-5%）
炮兵造成的伤害过高，尤其是当两座皇家塔都瞄准一个军队时。
❤️生命值：
从3204降低为2768（-14%）
虽然飞刀女爵有明显的弱点，但考虑到其高生命值，想要多次利用这些弱点太难了。
⏱️生产速度：
从9秒延长至12秒（+33%）
⏱️❤️持续时间：
从1分钟5秒延长至1分钟26秒（+32%）
圣水收集器生产的圣水总量和以前保持一致，但所需时间更长。圣水收集器和飞刀女爵在1倍圣水期间比较强势。现在，圣水收集器卡组有了适配的皇家塔部队，因此需要在平衡时考虑到飞刀女爵。
⏱️首次召唤哥布林：
从0.5秒延长至0.8秒（+60%）
这张卡牌首次召唤哥布林太快了，这导致在无法预测哥布林钻机位置的情况下，很难有效应对它。
👑💥对皇家塔每秒伤害：
从28降低为23（-18%）
进入突然死亡阶段后，伤害药水法术作为核心卡牌过于有效。我们降低其对皇家塔的伤害，以鼓励玩家使用其他核心卡牌，减少对循环使用伤害药水法术的依赖。