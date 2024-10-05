全新皇室令牌为免费玩家和付费玩家都带来了更丰厚的奖励
每个主题季可获得5倍以上幸运惊喜
每日任务新增连续打卡功能
经验等级达到30级/国王塔等级达到11级可解锁2个觉醒栏位
**新英雄：**科学怪哥布林
觉醒雷电飞龙！
全新游戏界面！
通过主题季免费奖励和皇室令牌都可获得幸运惊喜
主题季免费奖励价值提升
主题季免费奖励新增觉醒魔法碎片
主题季免费奖励中现包含动画战旗
幸运惊喜循环
完成奖励之路后可获得幸运惊喜（免费和付费都可）！
黄金令牌移除。为什么？
我们优化了主题季免费奖励
我们想让令牌对每位玩家来说都更加直观简单
**五种稀有度：**1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐
**每日可获取更多幸运惊喜：**可通过每日任务和奖励之路获取。
全新动画
**幸运惊喜一开始可能是任意稀有度：**通过奖励之路必定能获得2星或3星幸运惊喜
**可获取更多物品：**表情、战旗以及随机卡牌和碎片
想立刻体验吗？更新后，我们将赠送30份幸运惊喜！（10月2日至6日，每天可获得6份）
注意：虽然单份幸运惊喜的价值降低了，但免费玩家每个主题季可获得5倍以上的幸运惊喜。这次调整后，您现在可获得更多奖励！
5个任务
每天最多可获得4份幸运惊喜
通过每日任务获取更多皇冠
**连续打卡：**坚持完成每日任务，可获得幸运惊喜额外点击次数！
注意：新功能将在前四周的测试期间上线。测试期间，我们将邀请部分玩家体验5个任务和/或连续打卡功能。
国王塔等级达到11级可解锁2个觉醒栏位。
第二个觉醒栏位现在变得更容易获取。经验等级达到30级/国王塔等级达到11级后，您可使用2张觉醒卡牌。
新英雄：科学怪哥布林
Goblinstein
怪物缓慢逼近敌方建筑，博士则伺机启动陷阱。只需按下按钮，博士就能激活他与怪物之间的闪电连接，电击附近的敌人！
进入11阶或更高竞技场的玩家将免费解锁科学怪哥布林和一款表情！
觉醒雷电飞龙！
觉醒雷电飞龙喷出的闪电链会在目标之间无限传递，可多次击中同一目标。
强化药水持续时间从1小时提升为3小时
举报部落名称和描述的功能
现在，地震法术、哥布林钻机的登场伤害以及觉醒皇家巨人的技能会对漂浮单位（皇家幽灵和战斗天使）生效
决胜时刻期间，死亡附加伤害不会对皇家塔造成伤害
不再支持Android 5和6、iOS 12和13
修复了卡组配置界面无法将卡牌拖入空栏位的问题
修复了觉醒哥布林钻机和觉醒哥布林飞桶的觉醒标记会暴露部署落点的问题
修复了虚空法术攻击范围外部队的问题
修复了觉醒哥布林钻机在地下时生成哥布林的问题
修复了哥布林钻机在进入地下时有时会推动其他军队的问题
修复了觉醒野蛮人攻城槌不会对大型军队造成伤害的问题
修复了觉醒哥布林牢笼的一些问题
希望大家喜欢这些调整！查看我们的官方Reddit，了解有关本次更新的更多详情！
我们竞技场上见！