我们推出了一次全新更新，修复了许多问题，还对一些卡牌进行了平衡性调整，包括觉醒骑士和觉醒皇家卫队！
觉醒骷髅兵
首次出手速度：从0.5秒调整为0.4秒（加快20%）
在目前的觉醒卡牌中，骷髅兵并不强势。这一调整可以让他们更快生成骷髅大军！
觉醒蝙蝠
首次出手速度：从0.5秒调整为0.2秒（加快60%）
调整后，觉醒蝙蝠可以更快地开始生命窃取，希望能让它们在竞技场上（非自然）存活更久！
觉醒骑士
额外攻击速度：从-0.3秒调整为-0.1秒（-67%）
觉醒骑士目前是最强的觉醒卡牌之一，在许多卡组中都能看到他的身影。
这一调整会大幅降低他的输出，11级时每秒伤害-18%。
觉醒皇家卫队
额外伤害：从12%调整为6%（-50%）
觉醒皇家卫队同样也是目前许多卡组中很常见的强势觉醒卡牌。
这一调整会让觉醒皇家卫队的整体伤害降低5%。
小王子
皇室增援冲锋距离：从5调整为4.5（-10%）
专属护卫的职责范围已远远不止救援，她的远距离冲锋让她在攻击皇家塔方面也颇有成效。
这一调整会让对手更容易应对她的皇室突袭。
修复了iOS 16.5以上的系统偶尔会出现闪退的问题。
修复了部队沿对角线移动时视觉动画出错的问题。
修复了部队部署时间内使用克隆法术会将部队向前推的问题。
修复了克隆哥布林巨人会出现可怕的无头哥布林的问题。Clash万圣节真的结束啦！
修复了建筑会相互重叠的问题。
幻影刺客的突袭和黄金圣骑的冲锋不会再命中河对岸的单位。
被冰冻的部队无法再被其他单位推动。
专属护卫不会再命中地下单位。她很强，但也没_那么_强。
皇家机器人现已觉醒_（懂了吗？）_，现在可在练习模式中使用觉醒卡牌。
练习模式回放取消11级限制。
在小王子激活技能时使用克隆法术不会再克隆出两个专属护卫。
记得更新游戏，体验最新调整！