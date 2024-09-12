進化皮卡超人和進化超級騎士都已準備就緒，為進化的榮耀而戰！他們都招募了厲害的創作者和職業選手組成隊伍，在競技場上代表他們作戰！
「進化大皮卡vs進化超騎」創作者決戰來囉！大家可以觀看直播，贏取獎勵！台北/香港時間9月14日凌晨0點開戰，記得在行事曆上做好標記唷！
皮卡超人隊代表：
Mohamed Light
Ian
Ryley
Ken
BENIJU
DavideRooney
超級騎士隊代表：
Anaban
Wallace
SergioRamos
BigSpin
InShane
OJ
選手們將參加決鬥模式和2v2模式對戰，為各自的隊伍斬獲積分。最終積分較多的隊伍將成為創作者決戰的贏家。
對了，我們是不是還沒提到獎勵？
沒錯！直播期間，我們將開啟Twitch掉寶！將你的《部落衝突:皇室戰爭》帳號綁定Twitch帳號，觀看比賽，贏得獎勵！
觀看30分鐘：巨型寶箱
觀看60分鐘：訓練假人塔皇家塔造型
觀看90分鐘：2個魔法寶箱
觀看120分鐘：國王復古像素塔表情
觀看150分鐘：超級雷電寶箱
觀看180分鐘：國王復古像素大笑表情
請注意：如果你是透過iOS版的Twitch App觀看直播，你的觀看時間會被記錄下來，但你需要換一台裝置才能領取獎勵。
除了觀看官方Twitch頻道，你也可以在以下Twitch頻道觀看賽事並獲得獎勵：
祝大家觀戰愉快！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊