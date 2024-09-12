進化皮卡超人和進化超級騎士都已準備就緒，為進化的榮耀而戰！他們都招募了厲害的創作者和職業選手組成隊伍，在競技場上代表他們作戰！

「進化大皮卡vs進化超騎」創作者決戰來囉！大家可以觀看直播，贏取獎勵！台北/香港時間9月14日凌晨0點開戰，記得在行事曆上做好標記唷！

皮卡超人隊代表：