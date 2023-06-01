挑戰者們，大家好！
《部落衝突:皇室戰爭》在今年的「Green Game Jam」中散發著野性之力！
讓我們一起響應世界環境日，挺身保護亞馬遜雨林、喜馬拉雅山脈和西印度洋中3種獨特野生動物的棲息地。
Supercell捐款給當地的環保團體，以保護小丑蟾蜍、雪豹和鬼蝠魟等野生動物，也希望能藉此機會傳達保育野生動物的重要性。
雪豹
雪豹是中等身型的貓科動物，尾巴幾乎與身體一樣長。牠們濃密的煙灰色毛皮上點綴著深灰色的斑點。推算現存雪豹數量非常困難，研究人員推估野生雪豹的數量可能在3,500至7,000之間。由於雪豹隱密的天性，並偏好嚴峻且遠離人跡的環境，因此極少人能目擊到牠們的情況。
小丑蟾蜍
小丑蟾蜍，是色彩鮮豔的兩棲動物，帶有橙色、紅色、綠色和紫色等色彩，因此也被稱為「五彩蟾蜍」。 超過100種小丑蟾蜍分布在中美洲和南美洲，範圍從哥斯大黎加延伸到玻利維亞和亞馬遜流域。不幸的是，這些搶眼的生物正極度瀕危。
鬼蝠魟
鬼蝠魟以西班牙語中的「毯子」或「披風」為名，其扁平的鑽石形身軀和三角形胸鰭令牠在深海中格外醒目。作為濾食性動物，鬼蝠魟在淺海和深海的交界區域，透過調節浮游生物的數量來維護珊瑚礁的健康，促進生態系統中的養分循環。
我們推出以上專屬皇室戰旗，讓玩家們有機會展現對生態保育的支持！6月1日至7日可在商店中購買這些專屬皇室戰旗。
如果你希望為生態保育盡一份心力，也可以直接至上述提到的任何連結中進行捐款。