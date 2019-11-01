全明星賽的參賽選手是在先前活動中，由玩家票選產生的，扣除參加亞洲總決賽戰隊的2位選手！

共有10位深受大家喜愛與實力雄厚的選手參賽並分成2組！



X連弩隊：X-Bow Master、 KK、iSlaw、DRX Line、Joker



迫擊炮隊：BenZer Ridel、Manong Jhipee、MIKANBOYA、Legend、Tocilovac

