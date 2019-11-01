2019 CRL亞洲賽區S2歷經兩個多月的賽程！
將於11月2日18:00迎來全明星賽與總決賽！
以下先為大家介紹全明星賽！
全明星賽的參賽選手是在先前活動中，由玩家票選產生的，扣除參加亞洲總決賽戰隊的2位選手！
共有10位深受大家喜愛與實力雄厚的選手參賽並分成2組！
X連弩隊：X-Bow Master、 KK、iSlaw、DRX Line、Joker
迫擊炮隊：BenZer Ridel、Manong Jhipee、MIKANBOYA、Legend、Tocilovac
全明星賽分為5個Set：
Set1: 2v2與玩家同樂
DRX Line VS Tocilovac
Set2: 經典對戰
iSlaw VS MIKANBOYA
Set3: 玩家票選指定卡牌
KK (哥布林飛桶) VS Manong Jhipee (皮卡超人)
Set4: 三選一模式
Joker VS Legend
Set5: 明星對戰
X-Bow Master(玩家票選第1) VS BenZer Ridel(玩家票選第2)
想看喜愛的選手大展身手，千萬不要錯過唷！
由OGN ENTUS 迎戰 FAV gaming
兩隊在S2中都展現強大奪勝意志與亮眼戰績！
在開戰前先來了解一下兩隊Game的勝負數據！
OGN ENTUS
2v2：21勝12負（68％）
1v1：22勝11負（62.9％）
KOH：14勝6負（70％）
FAV gaming
2v2：25勝8負（75.8％）
1v1：21勝12負（63.6％）
KOH：12勝10負（54.5％）
總決賽分為5個Set：
Set1：2v2（BO3）
Set2：1v1（BO3）
Set3：1v1（BO3）
Set4：1v1（BO3）
Set5：KOH
其中，於Set3和Set4上場的選手，不可與前一個Set的選手重複。
究竟兩隊會派上哪些選手應戰？觀看直播見分曉！