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2019年11月1日
Blog – Clash Royale

​亞洲全明星賽與總決賽火熱開打！

2019 CRL亞洲賽區S2歷經兩個多月的賽程！

將於11月2日18:00迎來全明星賽與總決賽！

以下先為大家介紹全明星賽！

全明星賽

全明星賽的參賽選手是在先前活動中，由玩家票選產生的，扣除參加亞洲總決賽戰隊的2位選手！

共有10位深受大家喜愛與實力雄厚的選手參賽並分成2組！

X連弩隊：X-Bow Master、 KK、iSlaw、DRX Line、Joker

迫擊炮隊：BenZer Ridel、Manong Jhipee、MIKANBOYA、Legend、Tocilovac

全明星賽分為5個Set：

  • Set1: 2v2與玩家同樂

    • DRX Line VS Tocilovac

  • Set2: 經典對戰

    • iSlaw VS MIKANBOYA

  • Set3: 玩家票選指定卡牌

    • KK (哥布林飛桶) VS Manong Jhipee (皮卡超人)

  • Set4: 三選一模式

    • Joker VS Legend

  • Set5: 明星對戰

    • X-Bow Master(玩家票選第1) VS BenZer Ridel(玩家票選第2)

想看喜愛的選手大展身手，千萬不要錯過唷！

總決賽

由OGN ENTUS 迎戰 FAV gaming

兩隊在S2中都展現強大奪勝意志與亮眼戰績！

在開戰前先來了解一下兩隊Game的勝負數據！

  • OGN ENTUS

    • 2v2：21勝12負（68％）

    • 1v1：22勝11負（62.9％）

    • KOH：14勝6負（70％）

  • FAV gaming

    • 2v2：25勝8負（75.8％）

    • 1v1：21勝12負（63.6％）

    • KOH：12勝10負（54.5％）

總決賽分為5個Set：

  • Set1：2v2（BO3）

  • Set2：1v1（BO3）

  • Set3：1v1（BO3）

  • Set4：1v1（BO3）

  • Set5：KOH

其中，於Set3和Set4上場的選手，不可與前一個Set的選手重複。

究竟兩隊會派上哪些選手應戰？觀看直播見分曉！

記得準時鎖定直播見證冠軍誕生！