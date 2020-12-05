今天中午12點，今年最重要的比賽——2020 CRL全球總決賽就將在上海寶山體育中心超燃開戰，來自東西方的八支頂尖戰隊將向世界頂峰發起衝擊！讓我們一起鎖定兩天的直播，見證世界冠軍的誕生！
全球總決賽採BO5單敗淘汰賽，今天共將進行4場半準決賽的爭奪，中午12點，西方賽區第一的TQ和東方賽區第四的FAV將帶來揭幕戰，隨後兩支全明星戰隊PONOS和TRB將上演顛峰對決。第三場比賽，主場作戰的六冠王NOVA登場，迎接本賽季最強黑馬paiN的挑戰。今天的最後一場對決，則將在西方老牌霸主SK和東方無冕之王W.EDGM之間展開。
兩天總決賽將透英文、韓文、日等多種語言進行全球直播，全世界億萬皇室粉與你一起見證冠軍加冕。繁體中文將分別於Aaron頻道進行粵語直播、Xiake頻道進行中文直播，另外，賽後還將舉辦快閃活動（詳情見此），於直播結束後在中文官方粉絲團貼文發佈後20分鐘內依照活動方式回答就有機會獲得超級騎士金色公仔、雷電飛龍手機架等多項周邊好禮！
全球總決賽所有比賽都為五盤三勝制，按2V2、KOH、1V1、1V1、1V1的順序進行，除了2V2外其他模式均不BAN卡。今天八支戰隊依序登場，四場BO5大戰場場精彩，東西方上演全面對抗，超級巨星輪番登台。究竟是東方不敗，還是西方技高一籌？我們賽場見分曉！
全球總決賽作為全世界所有皇室戰爭玩家的一場盛會，在遊戲內自然也少不了狂歡的氛圍！從今天起至下週一（12月5日至7日），遊戲內商店將上線2020 CRL全球總決賽特惠包，想了解有什麼好康？記得到商店去看看唷！
八支戰隊，三輪對決，兩天比賽，一個冠軍！已經創造無數傳奇的2020賽季，將在這個週末迎來最後的高潮，顛峰榮耀獎落誰家，冠軍金盃誰能贏回？今天與明天每天中午12點，讓我一同見證冠軍出爐！