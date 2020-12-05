全球總決賽所有比賽都為五盤三勝制，按2V2、KOH、1V1、1V1、1V1的順序進行，除了2V2外其他模式均不BAN卡。今天八支戰隊依序登場，四場BO5大戰場場精彩，東西方上演全面對抗，超級巨星輪番登台。究竟是東方不敗，還是西方技高一籌？我們賽場見分曉！

全球總決賽作為全世界所有皇室戰爭玩家的一場盛會，在遊戲內自然也少不了狂歡的氛圍！從今天起至下週一（12月5日至7日），遊戲內商店將上線2020 CRL全球總決賽特惠包，想了解有什麼好康？記得到商店去看看唷！



八支戰隊，三輪對決，兩天比賽，一個冠軍！已經創造無數傳奇的2020賽季，將在這個週末迎來最後的高潮，顛峰榮耀獎落誰家，冠軍金盃誰能贏回？今天與明天每天中午12點，讓我一同見證冠軍出爐！

