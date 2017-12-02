2017皇冠錦標賽全球總決賽即將在倫敦盛大登場！從全球八大賽區超過2700萬挑戰者中，脫穎而出的16位頂尖選手將在最高殿堂展開激戰！
現在，就帶大家搶先認識16位選手！
首先是大家都比較熟悉的！
東南亞賽區
第一種子─Tali
第二種子─YaoYao
北美賽區
第一種子─MusicMaster
>第二種子─CMcHugh
拉丁美洲賽區
第一種子─Adrian Piedra
第二種子─Sergioramos:)
歐洲賽區
第一種子─loupanji
第二種子─Berin
韓國賽區
第一種子─X-Bow Master
第二種子─Geltube
日本賽區
第一種子─Fuchi
第二種子─Amaterasu
中國賽區
第一種子─Winds
第二種子─quiet
其地地區賽區
賽區代表─ElecTr1fy
邀請賽
出線選手─Coltonw83
16位頂尖選手，只會有1位冠軍！
究竟誰能稱霸世界，加冕為王，並奪得15萬美元冠軍獎金？
12月3日18:00務必鎖定中文官方頻道，
跟著特別邀請的解說─老高、鳴聖等人一同觀看精采賽事！
小提醒：別忘了參加賽事特別活動唷！
詳情請見以下活動說明！
【FB粉絲團特別活動】神預測！世界冠軍是？
【YouTube頻道特別活動】快來看！是世界冠軍！