2017皇冠錦標賽全球總決賽即將在倫敦盛大登場！從全球八大賽區超過2700萬挑戰者中，脫穎而出的16位頂尖選手將在最高殿堂展開激戰！

現在，就帶大家搶先認識16位選手！



首先是大家都比較熟悉的！