全球總決賽將於12月1日10:00（台北/香港時間）正式開打！
迎接全球總決賽的到來，特別舉辦多項活動，
遊戲內皇室夢幻戰隊特別活動現已開跑，
遊戲外則有預測全球總冠軍與亞洲戰隊加油團特別活動！
獎勵都很豐富，一起來看看這次的活動總整理吧！
【皇室夢幻戰隊】
活動時間：2018年11月20日起，結束時間依系統設定
活動方式：於電競賽事版塊上方參加活動，選出自己夢幻戰隊的成員，參加活動就能獲得免費表情，還有機會和其他人平寶石大獎唷！
活動規則：
1、至遊戲內電競賽事版塊
2、於上方活動入點擊立即參加
3、選擇陣容（四位心儀的夢幻戰隊成員）
4、點選完成參加活動
5、觀看全球總決賽直播
活動獎勵：
參加獎：免費表情（詳請見該活動頁面說明）
皇冠數最多獎：100萬寶石（自己挑選的夢幻戰隊成員獲得的皇冠數最多，可與其他玩家平分）
注意事項:
1、最多只能參加一次。
2、選擇完成提交後無法更改。
3、活動單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
4、活動單位保留此次活動的最終決策權。
【預測全球總冠軍】
活動時間：2018年11月21日至11月30日
活動方式：於fb分享指定貼文並tag好友，再參與google活動頁面預測總冠軍，就有機會抽中周邊寶石等好禮唷！
活動規則：
活動貼文傳送門
1、於本貼文下方 tag一位好友，並分享本篇貼文
2、登入Google帳號
3、於活動頁面參與投票
活動獎勵：
預測獎：全套CRL亞洲限量周邊（含帽子、T-shirt、袋子、臂章）（抽十名）
超級獎：1,000寶石（抽五名）
加油獎：皇室戰爭經典襪子組（抽五名）
應援獎：皇室戰爭珍藏版徽章（抽五名）
幸運獎：500寶石（抽二十五名）
注意事項:
1、每個玩家ID僅可參與一次。
2、寶石獎勵玩家ID填寫錯誤，將導致無法發獎，敬請留意。
3、得獎名單於活動結束後3週內公布於官方粉絲專頁。
4、寶石獎勵不限得獎地區，實體獎勵寄送範圍則為台港澳地區，所有得獎者（包含實體獎勵、寶石獎勵）需於得獎名單公布後7個工作天內，以信件標題：預測全球總冠軍得獎名單，並附上FB名稱、遊戲名稱、玩家ID、收件者名稱、電話、地址等資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，逾期視同放棄得獎資格。
【亞洲戰隊加油團】
活動時間：2018年12月1日10:00起至當天比賽結束
活動方式：觀看直播時，於聊天頻道留言參與討論並加油，就有機會抽中獎勵。
活動規則：
1、觀看CRL中文官方賽事YouTube頻道直播
2、於聊天頻道留言
活動獎勵：
直播獎：800寶石（抽五名）
加油獎：500寶石（抽八名）
幸福獎：200寶石（抽二十名）
四強加碼獎：（包含冠亞季殿軍）
若亞洲戰隊晉級4強，加抽200寶石五名、CRL亞洲限量帽子臂章組五名、CRL亞洲限量T恤臂章組五名、CRL亞洲限量提袋臂章組五名
冠亞軍加碼獎：
亞軍：若亞洲戰隊為全球亞軍，加抽500寶石五名、CRL亞洲限量帽子臂章組八名、CRL亞洲限量T恤臂章組八名、CRL亞洲限量提袋臂章組八名、皇室戰爭經典襪子組五名
冠軍：若亞洲戰隊為全球冠軍，加抽1000寶石五名、CRL亞洲限量帽子臂章組十名、CRL亞洲限量T恤臂章組十名、CRL亞洲限量提袋臂章組十名、皇室戰爭經典襪子組五名、皇室戰爭弓箭手公仔一名
注意事項:
1、每個玩家ID僅可獲獎一次。
2、選手名稱，請勿填寫錯誤，若不確定選手名稱可至賽事官網查詢。
3、觀看直播請勿洗頻、謾罵，違者取消活動資格。
4、得獎名單於活動結束後3週內公布於官方粉絲專頁。
5、寶石獎勵不限得獎地區，實體獎勵寄送範圍則為台港澳地區，所有得獎者（包含實體獎勵、寶石獎勵）均需於得獎名單公布後7個工作天內，以信件標題：亞洲戰隊加油團得獎名單，並附上YT名稱、遊戲名稱、玩家ID、收件者名稱、電話、地址等資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，逾期視同放棄得獎資格。
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我們全球總決賽競技場見！