【皇室夢幻戰隊】

活動時間：2018年11月20日起，結束時間依系統設定

活動方式：於電競賽事版塊上方參加活動，選出自己夢幻戰隊的成員，參加活動就能獲得免費表情，還有機會和其他人平寶石大獎唷！

活動規則：

1、至遊戲內電競賽事版塊

2、於上方活動入點擊立即參加

3、選擇陣容（四位心儀的夢幻戰隊成員）

4、點選完成參加活動

5、觀看全球總決賽直播

活動獎勵：

參加獎：免費表情（詳請見該活動頁面說明）

皇冠數最多獎：100萬寶石（自己挑選的夢幻戰隊成員獲得的皇冠數最多，可與其他玩家平分）

注意事項:

1、最多只能參加一次。

2、選擇完成提交後無法更改。

3、活動單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

4、活動單位保留此次活動的最終決策權。