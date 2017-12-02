12月3日18:00！皇冠錦標賽全球總決賽！

於中文官方頻道觀看同步直播！

並於聊天頻道留言參加活動！

就有機會獲得限量賽事周邊！

>>>YouTube中文官方頻道<<<

【活動說明】

活動時間：

2017/12/3(日)18:00~全球總決賽直播結束止

活動辦法：

《Step 1》12/3(日)18:00 於YouTube中文官方頻道觀看全球總決賽直播

《Step 2》於直播聊天頻道中，依照格式留言支持選手，就有機會獲得限量賽事周邊。

留言格式：我來自"居住城市"！全力支持"選手名稱"奪冠！

範例：我來自台北！全力支持Tali奪冠！

活動獎勵：

東南亞賽區專屬限量T-Shirt（抽20名）

東南亞賽區專屬徽章、貼紙與擦拭紙（抽20名）

東南亞賽區專屬束口袋、貼紙與擦拭紙（抽25名）

東南亞賽區專屬貼紙與插拭紙（抽25名）

得獎名單：12月7日於中文官方粉絲團公布

注意事項：

1、得獎名單公佈後，實體獎項獎勵得獎者需於2017年12月10日(日)23：59分前以信件標題：皇冠錦標賽全球總決賽專屬活動！和得獎資料，並附上Youtube帳戶名稱與遊戲名稱、玩家ID、收件者姓名、地址、手機號碼發送至cr_fb2016@hotmail.com

2、請勿於直播聊天頻道洗頻、謾罵、發佈不雅言語，違者將取消抽獎資格。

3、實體獎勵申請流程與寄送時間較長，請耐心等候寄送。

4、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

6、主辦單位保留此次活動的最終決策權。